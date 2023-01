La mort d’un adolescent porte à 49 le bilan d’un mois de troubles au Pérou

LIMA, Pérou – Un jeune de 16 ans abattu lors d’une manifestation dans la région de Puno, au sud du Pérou, est décédé jeudi, portant le nombre de morts à 49 en plus d’un mois de troubles après l’éviction du président Pedro Castillo.

Son décès a porté à 19 le nombre de morts lors des manifestations dans la région durement touchée de Puno, qui abrite le lac Titicaca. Parmi les morts se trouve un policier qui a été attaqué et brûlé vif par un groupe de manifestants. À travers le Pérou, le nombre de morts au milieu des manifestations s’élève à 49.

Le bureau du médiateur a déclaré jeudi qu’il y avait des mobilisations, des grèves et des barrages routiers dans 35 provinces, la plupart dans les régions du sud du pays andin.

A Lima, des centaines de personnes ont défilé dans le centre-ville pour réclamer la démission de la présidente Dina Boluarte, la fermeture du Congrès et des élections immédiates. Certains ont appelé à la libération de Castillo, qui reste en prison. Les gouverneurs de Puno, Cusco et Apurímac ont appelé à la démission de Boluarte.

À Cusco, la région où se trouve la citadelle inca de Machu Picchu, un groupe de manifestants a tenté de mettre le feu au siège de la police, mais des agents ont réussi à éteindre les flammes, et d’autres manifestants sont entrés dans le camp minier d’Antapaccay et ont mis le feu à deux véhicule. A Apurimac, une autre région du sud, des habitants ont manifesté à l’entrée de la mine de cuivre de Las Bambas.

Une délégation de la Commission interaméricaine des droits de l’homme est arrivée à Puno pour recueillir des informations sur les manifestations et la crise sociale.

Les troubles ont commencé début décembre à la suite de la misère et de l’arrestation de Castillo, le premier président péruvien d’origine rurale et pauvre, à la suite de sa tentative de dissoudre le Congrès et d’éviter sa propre destitution.