La mort d’un adolescent porte à 49 le bilan d’un mois de troubles au Pérou

LIMA, Pérou (AP) – Un jeune de 16 ans abattu lors d’une manifestation dans la région de Puno, au sud du Pérou, est décédé jeudi, portant le nombre de morts à 49 en plus d’un mois de troubles après l’éviction du président Pedro Castillo.

Les proches de l’adolescent, que les responsables péruviens n’ont identifié que par les initiales BAJ, disent qu’il avait été hospitalisé dans un état critique pendant deux jours après avoir reçu une balle dans la tête.

Son décès a porté à 19 le nombre de morts lors des manifestations dans la région durement touchée de Puno, qui abrite le lac Titicaca. Parmi les morts se trouve un policier qui a été attaqué et brûlé vif par un groupe de manifestants. À travers le Pérou, le nombre de morts au milieu des manifestations s’élève à 49.

Le bureau du médiateur a déclaré jeudi qu’il y avait des mobilisations, des grèves et des barrages routiers dans 35 provinces, la plupart dans les régions du sud du pays andin.

A Lima, des centaines de personnes ont défilé dans le centre-ville pour réclamer la démission de la présidente Dina Boluarte, la fermeture du Congrès et des élections immédiates. Certains ont appelé à la libération de Castillo, qui reste en prison. Les gouverneurs de Puno, Cusco et Apurímac ont appelé à la démission de Boluarte.

À Cusco, la région où se trouve la citadelle inca de Machu Picchu, un groupe de manifestants a tenté de mettre le feu au siège de la police, mais des agents ont réussi à éteindre les flammes, et d’autres manifestants sont entrés dans le camp minier d’Antapaccay et ont mis le feu à deux véhicule. A Apurimac, une autre région du sud, des habitants ont manifesté à l’entrée de la mine de cuivre de Las Bambas.

Une délégation de la Commission interaméricaine des droits de l’homme est arrivée à Puno pour recueillir des informations sur les manifestations et la crise sociale.

Les troubles ont commencé début décembre à la suite de la misère et de l’arrestation de Castillo, le premier président péruvien d’origine rurale et pauvre, à la suite de sa tentative de dissoudre le Congrès et d’éviter sa propre destitution.

Boluarte était l’ancien colistier de Castillo avant de prendre la présidence. Elle a déclaré qu’elle soutenait un plan visant à repousser jusqu’en 2024 les élections du président et du congrès initialement prévues pour 2026. Elle a également exprimé son soutien aux enquêtes judiciaires visant à déterminer si les forces de sécurité ont agi avec une force excessive.

Mais de telles mesures n’ont jusqu’à présent pas réussi à apaiser les troubles.

Castillo, un novice politique qui vivait dans une maison en pisé de deux étages dans les hautes terres andines avant de déménager au palais présidentiel, a remporté une courte victoire aux élections de 2021 qui a secoué l’establishment politique péruvien et mis à nu les profondes divisions entre les habitants de la capitale , Lima et la campagne longtemps négligée.

David Pereda Z., The Associated Press