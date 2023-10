La mort d’un adolescent dans une petite ville du Michigan a conduit le FBI et la police à lancer un programme d’extorsion sexuelle en ligne.

WASHINGTON — L’année dernière, un adolescent d’une petite ville du Michigan s’est suicidé après qu’une discussion en ligne s’est transformée en demandes lui demandant de payer de l’argent pour garder secrètes des photos intimes. Il fait partie des dizaines de personnes ciblées en ligne par deux hommes extradés du Nigeria pour faire face à des accusations, a déclaré samedi le directeur du FBI, Christopher Wray.

Ces arrestations ont eu lieu après que le FBI s’est associé à la police du Michigan pour enquêter sur la mort de Jordan DeMay, 17 ans, l’un des milliers d’adolescents américains visés par une forte augmentation des cas de « sextorsion » en ligne ces dernières années.

« Ils feront face à des accusations aux États-Unis pour ce qu’ils ont fait à la Jordanie, mais aussi, malheureusement, à tout un groupe d’autres jeunes hommes et adolescents », a déclaré Wray dans une interview à l’Associated Press. « Vous parlez d’un crime qui ne respecte pas les frontières. Nous veillons également à ce que nos partenariats n’aient pas de frontières.

Wray a souligné ce cas dans un discours prononcé devant l’Association internationale des chefs de police sur la manière dont l’agence aide la police à lutter contre les crimes violents, le fentanyl et les gangs. Au cours d’une année où les tensions entre le Congrès et le FBI ont parfois été vives, Wray s’est concentré sur les relations de l’agence avec les services de police américains, petits et grands, y compris quelque 6 000 agents de groupes de travail répartis dans tout le pays.

« Les menaces auxquelles nous sommes confrontés collectivement dans tout le pays sont incroyablement intimidantes », a-t-il déclaré. « Le travail d’équipe est de loin le moyen le plus efficace de lutter contre ces menaces. »

Après la mort de DeMay dans la péninsule supérieure du Michigan, le FBI s’est joint à l’enquête menée par le département du shérif du comté de Marquette et la police de l’État. DeMay pensait qu’il discutait avec une fille sur Instagram de son âge, et la conversation s’est rapidement transformée en une demande de photos explicites, ont indiqué les autorités.

Mais une fois qu’il a partagé des images de lui-même, le discours s’est transformé en demandes d’argent en échange du fait que l’autre partie n’envoyait pas les images à la famille et aux amis de DeMay. Lorsque l’adolescent n’a pas pu payer, la personne à l’autre bout du fil a poussé DeMay à se suicider, ont indiqué les autorités.

DeMay n’avait jamais parlé avec une fille, selon le FBI, qui a déclaré qu’à l’autre bout du fil se trouvaient deux frères nigérians utilisant un compte Instagram piraté. Ils ont effectué des recherches sur lui en ligne, utilisant des informations sur ses amis et sa famille pour cibler leurs menaces. Ils ont également tenté de contacter plus de 100 personnes de la même manière, ont indiqué les autorités.

Les deux hommes, Samuel Ogoshi et Samson Ogoshi, de Lagos, au Nigeria, ont plaidé non coupables. L’avocat de Samuel Ogoshi a refusé de commenter. L’avocat de Samson Ogoshi n’a pas immédiatement renvoyé de message sollicitant des commentaires.

Le FBI a constaté une multiplication par dix des cas de « sextorsion » depuis 2021. Au moins 3 000 enfants et adolescents ont été ciblés, et plus d’une douzaine se sont suicidés. On pense que de nombreux stratagèmes émanent d’escrocs basés dans des pays africains comme le Nigéria et la Côte d’Ivoire. La plupart des victimes ont entre 14 et 17 ans, mais des enfants âgés d’à peine 10 ans ont été ciblés.

La mère de DeMay, Jennifer Buta, a déclaré qu’il était un athlète de lycée décontracté avec une petite amie et un grand cercle d’amis. Il se préparait à partir en voyage en Floride avec son père la veille de sa mort, a-t-elle déclaré. La famille de HI a depuis dénoncé sa mort, exhortant les autres parents à parler avec leurs enfants des stratagèmes de « sextorsion ».

« Il est important que les parents sachent que cela peut arriver. Leur enfant ne fait pas exception. S’ils sont sur les réseaux sociaux, cela peut arriver si vite », a-t-elle déclaré. « Les parents doivent faire savoir à leurs enfants qu’ils peuvent leur apporter n’importe quoi et que leurs parents sont là pour les aider et les guider dans ces situations. »