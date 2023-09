La mort d’un adolescent américain soulève des questions sur les défis liés à la nourriture épicée

La décision d’un fabricant de chips tortilla de retirer des rayons des magasins son produit extrêmement épicé vendu sous le nom de « One Chip Challenge » à la suite du décès d’un adolescent du Massachusetts a renouvelé l’attention sur la popularité – et les risques – de produits similaires commercialisés par des marques et largement diffusés en ligne.

Les défis liés aux aliments épicés existent depuis des années. Des concours locaux de dégustation de piment aux murs de renommée des restaurants pour ceux qui ont fini des plats très chauds, les gens du monde entier se sont mis au défi de manger des aliments particulièrement épicés, certains experts soulignant la ruée interne de la compétition et la prise de risque.

Mais les produits extrêmement épicés créés et commercialisés uniquement pour les défis – et une éventuelle renommée sur Internet – sont un phénomène plus récent, et les adolescents y sont particulièrement exposés en raison des médias sociaux, explique Elisa Trucco, professeure agrégée de psychologie à l’Université internationale de Floride.

Il y a une « glorification de ces défis sur les réseaux sociaux », a déclaré Trucco. « Vous voyez beaucoup de « j’aime » ou de commentaires (indiquant) le statut social ou la popularité de ces défis, mais vous ne voyez pas beaucoup de conséquences négatives, comme les déplacements aux urgences ou d’autres blessures. »

Alexander DePaoli, professeur agrégé de marketing à la Northeastern University, a ajouté que les gens peuvent se mettre dans une situation d’inconfort et le partager en ligne pour un sentiment « d’appartenance au groupe », semblable aux défis hors ligne comme un jeu d’action ou de vérité.

Une série YouTube intitulée « Hot Ones », par exemple, est devenue célèbre sur Internet il y a plusieurs années avec des vidéos montrant les réactions de célébrités à la consommation d’ailes épicées. Pendant ce temps, les restaurants du pays continuent de proposer des défis en personne – du « Blazin’ Challenge » de Buffalo Wild Wings au « Hell Challenge » de Wing King à Las Vegas. Dans les deux défis, les clients de plus de 18 ans peuvent tenter de manger une certaine quantité d’ailes arrosées de sauce extra piquante dans un temps limité sans boire ni manger d’autres aliments.

Des concours de dégustation de piments chili sont également régulièrement organisés dans le monde entier. L’année dernière, Gregory Foster a mangé 10 piments Carolina Reaper, que le Guinness World Records a désignés comme les plus piquants au monde, en un temps record de 33,15 secondes à San Diego, en Californie.

Dans la plupart des cas, les gens choisiront de participer à des défis pour lesquels ils sont formés ou qu’ils ne considèrent pas comme vraiment dangereux. Mais une ligne est franchie lorsque quelqu’un est blessé, a noté DePaoli.

Alors que les résultats de l’autopsie de Harris Wolobah, élève de 10e année, sont toujours en attente, la famille de l’adolescent affirme que le One Chip Challenge est responsable de sa mort le 1er septembre. Le produit, fabriqué par Paqui, demande aux participants de manger une chips éponyme, puis de voir combien de temps ils peuvent tenir sans consommer d’autres aliments ni eau.

Les ventes de la puce semblent largement motivées par les personnes publiant des vidéos sur les réseaux sociaux d’eux-mêmes ou de leurs amis relevant le défi. Ils montrent des gens, y compris des adolescents et des enfants, mangeant les chips puis réagissant à la chaleur. Certaines vidéos montrent des gens ayant des haut-le-cœur, toussant et mendiant de l’eau.

Depuis la mort de Wolobah, Paqui a demandé aux détaillants de cesser de vendre le produit et certains experts de la santé ont souligné les dangers potentiels de la consommation de produits aussi épicés dans certaines circonstances, notamment en fonction de la quantité de capsaïcine, un composant qui donne leur piquant aux piments.

Mais il existe de nombreux produits similaires qui restent en ligne et dans les rayons des magasins, notamment le One Chip Challenge de Red Hot Reaper, le Death Nut Challenge de Blazing Foods et le Tube of Terror Challenge ainsi que le jeu de sauce Hot Ones Truth ou Dab de Wilder Toys. L’Associated Press a contacté chaque entreprise après que Paqui a retiré son propre produit, mais n’a pas reçu de réponse.

DePaoli a déclaré qu’il n’était pas rare que les entreprises se lancent dans le marketing viral.

« Il est cependant inhabituel d’avoir quelque chose pour lequel la marque souhaite réellement que vous mettiez quelque chose dans votre corps », a-t-il déclaré. Les entreprises « ne veulent pas en être responsables ».

Malgré les avertissements ou les étiquettes précisant qu’ils sont réservés aux adultes, les produits peuvent toujours tomber entre les mains de jeunes qui pourraient ne pas comprendre les risques, a ajouté Trucco.

« Il y a une raison pour laquelle ces défis sont attrayants », a-t-elle déclaré. « Ce type de marketing fait vendre. »

