La mort du rappeur Takeoff a amené le producteur de disques à se demander: “Comment est-ce réel?”

Comme ça arrive7:09La mort du rappeur Takeoff a amené le producteur de disques à se demander: “Comment est-ce réel?”

Un DJ et producteur de disques canadien dit qu’il ne comprend pas pourquoi quelqu’un tirerait sur Takeoff, qu’il a décrit comme une “légende” dans son domaine et “le gars le plus cool”.

Décollage – dont le prénom était Kirsnick Khari Ball – a été tué par balle devant un bowling à Houston mardi .

À 28 ans, il était le plus jeune membre de Migos, un trio de rap de la banlieue d’Atlanta qui comprenait également son oncle Quavo et son cousin Offset.

Le chef de la police, Troy Finner, a déclaré que le jeune rappeur avait été touché par balle après qu’une dispute a éclaté au sein d’un groupe de 40 personnes qui sortaient d’une soirée privée. La police pense qu’au moins deux personnes ont tiré avec des armes à feu et recherche toute information permettant de les identifier.

La maison de disques de Migos, Quality Control, dit dans un communiqué que Takeoff a été tué par “une balle perdue”.

Alain Macklovitch, plus connu sous le nom de scène A-Trak, est DJ et fondateur du label Fool’s Gold. Il travaille avec Migos depuis environ huit ans. Voici une partie de sa conversation avec Comme ça arrive l’animateur Nil Köksal à propos de l’héritage hip-hop de Takeoff.

Vous travaillez avec beaucoup de musiciens, évidemment. Qu’est-ce qui vous distingue lorsque vous pensez à Takeoff ?

Migos, tous les trois, ont apporté une véritable étincelle à la scène hip-hop.

Ils avaient un flux très reconnaissable – comme une certaine cadence de triplet, comme un certain mètre de leur flux – qui était vraiment reconnaissable tout de suite. Mais aussi, ils se sont en quelque sorte levés à un moment où il y avait de moins en moins de groupes dans le hip hop. Les plus grands artistes devenaient des artistes solos, puis vous aviez ces trois gars d’Atlanta, habillés de manière flashy avec des paroles et des flux vraiment pétillants.

Je me souviens de la première fois que je les ai vus jouer en personne, j’ai en quelque sorte fait une blague en disant qu’ils étaient comme Snap, Crackle et Pop. Comme, ils semblaient juste animés, vous savez? Et Takeoff était probablement le moins flashy en termes de look et de personnalité, mais pour les têtes – pour les gens qui étaient vraiment fans de rap – il était peut-être le plus doué. Il était un peu le préféré des rappeurs.

De gauche à droite, Quavo, Takeoff et Offset of Migos se produisent sur scène aux BET Awards 2021 le 27 juin 2021. (Bennett Raglin/Getty Images pour BET)

Qu’est-ce qui le distingue en termes de compétences?

Il avait une sorte de voix bourrue et dure. Et dans un sens, Quavo s’est en quelque sorte démarqué très tôt, vous savez, avec ses crochets mélodiques. Et Offset avait aussi une sorte d’accroche dans sa voix. Et dans un sens, Takeoff a pris un peu de recul, mais a vraiment retenu, comme, le rap sérieux – vous savez, le rap plus dense et plus lyrique.

Le décollage a été décrit, comme je l’ai entendu, comme le plus silencieux du groupe. Et vous avez en quelque sorte fait allusion à cela. À quoi ressemblait-il ?

Il était plus réservé. Et donc Quavo, du point de vue de la personnalité, est en quelque sorte apparu comme le leader de facto du groupe. Et lui et Takeoff, vous savez, clairement grâce à leur lien familial, ont toujours été très proches. Donc, si vous les voyiez, c’était généralement Quavo ou Offset qui étaient en quelque sorte au premier plan, venaient vous saluer, vous serraient la main ou quoi que ce soit. Mais Takeoff n’avait qu’un pas de retard.

Il semblait également être celui avec qui vous pouviez vous asseoir et faire des blagues un peu. Comme quoi, il était très observateur. Et je pense que cela vient avec la personnalité des gens qui sont un peu moins flashy, mais toujours sous les projecteurs. Vous pouvez dire qu’il s’assoit et observe.

Même en ce qui concerne la relation familiale, comme je me souviens, il appelait Quavo “Unc”. Comme, c’était son oncle. Même si je pense qu’ils n’étaient séparés que de quelques années, il y avait toujours cette dynamique entre eux.

A-Trak – un DJ, producteur et directeur de maison de disques canadien – dit qu’il a le cœur brisé d’apprendre l’existence de Takeoff et a déploré le nombre de rappeurs et d’artistes hip-hop décédés ces dernières années. (Cindy Ord/Getty Images pour Tribeca Festiva)

Ils étaient ensemble quand il a été tué, Quavo et Takeoff…. Y a-t-il une idée, vous savez, de ce qui s’est passé là-bas ?

Je n’ai aucune idée. Tout ce que je sais, c’est quoi que ce soit, je n’arrive pas à croire qu’il y ait encore une autre star du rap, une star du hip-hop, qui soit décédée si jeune. Il a 28 ans. C’est comme si j’avais presque oublié à quel point il était jeune parce que je le connais depuis environ huit ans à ce stade… Il devait avoir 20 ans quand je l’ai rencontré.

Ils sont devenus des stars si vite. Même la première fois que je les ai rencontrés, ils étaient déjà plus grands que nature. Vous avez juste en quelque sorte supposé qu’ils étaient, vous savez, des adultes adultes, mais ils étaient encore assez jeunes.

j’ai un ami [at] Spotify… et il vient de tweeter littéralement comme une liste des rappeurs qui sont passés au cours des quatre dernières années…. C’est complètement déchirant de voir ça. Comme, ça vous fait vraiment vous demander ce qui se passe dans le monde, vous savez?

J’ai grandi avec le hip hop dans les années 90 quand même en perdant Biggie et Tupac… ça a secoué le monde entier. Mais dans un sens, c’est aussi tout ce que nous pouvions prendre. Et puis maintenant, vous y pensez, vous voyez cette liste, cette énumération de rappeurs qui sont décédés au cours des deux dernières années, et c’est comme, comment est-ce réel ?

Quels types de conversations entendez-vous, avez-vous, dans la communauté, compte tenu de tous ces décès dont vous avez parlé ?

C’est juste surréaliste. Cela semble insensé.

D’un côté, il y a une sorte de sentiment comme : qui tuerait Takeoff ? Comme, le gars le plus cool. Cela ne veut pas dire qu’une personne mérite de mourir plus que d’autres. En aucun cas je ne dis ça. Mais si tu rencontrais ce type, vraiment, tu penserais juste qui tuerait ce type ? Comme, qu’est-ce qui passe par la tête de quelqu’un pour faire ça?

Et on sent aussi qu’il y avait une sorte de respect pour les gens qui sont des légendes dans leur domaine. Comme, il y a juste une certaine compréhension que vous ne touchez pas cette personne ou cette personne, même si cela entre dans un monde de trucs de rue et de tout ce qui pourrait se passer à huis clos. Pourtant, il y aurait une sorte de contrat silencieux, la plupart d’entre vous ne touchez pas la personne qui est vraiment douée et qui peut amener toute sa communauté et sa famille à de meilleures conditions de vie.

Comment ça s’est passé ? Comment certains de ces artistes sont-ils si accessibles ? Comment un adolescent a-t-il réussi à aller à Pop Smoke et le tuer ? Toutes ces choses. Cela ne devrait pas être le cas. Cela ne devrait pas être le cas.

Le hip hop est maintenant le genre le plus répandu au monde. Vous savez, cela fait de nombreuses années. Donc, évidemment, il y a des générations entières qui ont grandi en idolâtrant ces artistes et, vous savez, ces enfants qui grandissent en voyant leurs musiciens préférés mourir. Et à ce nombre, à ce rythme, ça ne devrait pas être non plus.

Avec des fichiers de l’Associated Press. Interview réalisée par Katie Geleff. Les questions et réponses ont été modifiées pour plus de longueur et de clarté.