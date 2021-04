Les derniers moments du prince Philip ont été « très, très paisibles », a déclaré dimanche sa belle-fille, la comtesse Sophie de Wessex.

«C’était bon pour lui. C’était si doux « , a ajouté Sophie, 56 ans, la femme du plus jeune fils de Philip, le prince Edward. » C’était comme si quelqu’un le prenait par la main et il est parti. Très, très paisible. Et c’est tout ce que tu veux pour quelqu’un, n’est-ce pas? »

Philip, 99 ans, est décédée vendredi au château de Windsor et a laissé ce que la reine Elizabeth II, âgée de 94 ans, a décrit comme « un immense vide dans sa vie », a déclaré son fils le prince Andrew, le troisième des quatre enfants du couple. « Nous avons presque perdu le grand-père de la nation. »

«Je suis très désolé et je soutiens ma mère, qui le ressent probablement plus que tout le monde», a déclaré Andrew aux journalistes réunis dimanche devant la chapelle royale de Tous les Saints à Windsor, où lui et la famille de son frère le prince Edward allaient à l’église.

La princesse Anne, fille unique de Philip, a remercié le public pour «les messages et les souvenirs de tant de personnes dont la vie (son père) a également touché».

« Vous savez que ça va arriver mais vous n’êtes jamais vraiment prêt », a déclaré dimanche Anne, 70 ans, dans un communiqué partagé par le palais. «Mon père a été mon professeur, mon partisan et mon critique, mais c’est surtout son exemple de vie bien vécue et de service libre étant donné que je voulais le plus imiter. Sa capacité à traiter chaque personne comme un individu à part entière avec leurs propres compétences passent par toutes les organisations avec lesquelles il était impliqué. … Il nous manquera mais il laisse un héritage qui peut nous inspirer tous. »

Les funérailles de Philip auront lieu le 17 avril au château de Windsor, où le prince a vécu ses dernières semaines avec la reine. Seules 30 personnes sont autorisées à assister au plus petit service de la chapelle Saint-George sous les restrictions actuelles du COVID-19 en Angleterre, mais il sera diffusé en direct. Le prince sera inhumé à la voûte royale de la chapelle, selon le palais.

Son petit-fils, le prince Harry, qui vit en Californie depuis qu’il a quitté ses fonctions royales l’année dernière, assistera au service avec d’autres membres de la famille royale, ont déclaré des responsables du palais. Sa femme, la duchesse Meghan, est enceinte de leur deuxième enfant et son médecin lui a conseillé de ne pas faire le voyage.

La mort de Philip survient un mois après l’interview télévisée à la bombe du couple avec Oprah Winfrey, dans laquelle ils ont expliqué leurs raisons de se retirer de leurs fonctions royales et de s’installer en Amérique à la recherche de plus d’indépendance et d’intimité.

Les membres de la famille royale ont déclaré qu’ils appréciaient l’effusion de bons voeux de la part de personnes de toute la Grande-Bretagne et du monde entier à Philip, qui était l’époux et le soutien de la reine pendant plus de sept décennies de mariage.

Les responsables du palais et du gouvernement ont découragé les sympathisants de rendre hommage en personne au milieu de la pandémie de coronavirus. Mais des centaines de personnes dimanche ont apporté des notes, des cartes et des fleurs aux portes du château de Windsor, tandis que d’autres ont rendu hommage à l’extérieur du palais de Buckingham.

Le prince Edward, 57 ans, a déclaré que les hommages «extraordinaires» signifiaient beaucoup. « Cela montre simplement qu’il était peut-être notre père, notre grand-père, notre beau-père, mais il comptait tellement pour tant d’autres personnes », a-t-il déclaré.

Andrew, 61 ans, qui s’est largement tenu à l’écart du public depuis 2019 au milieu de la controverse sur son amitié avec le regretté délinquant sexuel Jeffrey Epstein, a également salué les «hommages absolument incroyables».

Edward, a qualifié la mort de Philip de « choc terrible » dimanche, mais a ajouté que sa mère « supportait ».

Le prince Charles, 72 ans, a déclaré samedi dans une déclaration vidéo enregistrée que la famille royale était « profondément reconnaissante » pour l’effusion de soutien qu’elle a reçue.

« Mon cher papa était une personne très spéciale qui, je pense, aurait été étonné par-dessus tout par la réaction et les choses touchantes qui ont été dites à son sujet », a déclaré Charles. « Et de ce point de vue nous sommes, mon famille, profondément reconnaissante pour tout cela. Cela nous soutiendra dans cette perte particulière et en cette période particulièrement triste.

Le prince William et la duchesse Kate, ainsi que le prince Harry et la duchesse Meghan, ont publié des hommages à Philip sur les réseaux sociaux.

Contribution: Jill Lawless, The Associated Press, et Hannah Yasharoff, USA TODAY

