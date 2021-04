La mort du PRINCE Philip marquera le « premier pas en avant » pour Harry et William dans leur relation tendue, a affirmé le biographe de Harry.

Le commentateur royal Omid Scobie a déclaré que les funérailles du duc d’Édimbourg pourraient aider le frère à s’unir, car « simplement être dans la même pièce » les aiderait à parler.

La mort de leur grand-père pourrait marquer le « premier pas en avant » pour William et Harry Crédits: Getty Images – Getty

S’exprimant sur Good Morning Britain, Scobie a déclaré que la famille royale «mettait de côté les différences» alors qu’elle se rassemblait autour de la reine à la suite de la mort de Philip.

« S’il y a quelque chose de beau dans cette semaine, c’est de voir une famille unifiée d’une manière que nous n’avons pas vue depuis tant d’années », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si les funérailles de Philip aideraient le frère à réconcilier leur relation, l’auteur de Finding Freedom a ajouté: «Ce sont toujours les mariages et les funérailles qui rassemblent tout le monde.

«Je pense que bien que tout le monde se concentre vraiment sur le souvenir de la vie de Philip – et bien sûr sur le soutien de la reine dans ce moment très difficile – je pense que le simple fait d’être dans la même pièce les uns que les autres, d’être en présence l’un de l’autre, suffit à compter comme ces premiers pas en avant dans peut-être quelques progrès plus tard.

«Je pense qu’au fur et à mesure que les jours se poursuivent, l’accent restera sur la vie de la reine et de Philip, mais je pense que cela ouvrira certainement, à tout le moins, la porte à des conversations plus tard.

Omid Scobie pense que les funérailles du prince Philip pourraient rassembler les frères

William et Harry ont partagé hier des hommages contrastés à leur grand-père

Ses commentaires sont venus après que les frères aient partagé hier des hommages contrastés à leur «grand-père», le duc d’Édimbourg.

William, 38 ans, a parlé avec émotion du service du prince Philip envers la reine et le pays et les souvenirs que ses enfants auront de leur arrière-grand-père.

Alors qu’Harry, 36 ans, a salué le duc décédé vendredi à 99 ans, comme «maître du barbecue» et «légende des plaisanteries».

Scobie a déclaré que les messages montraient leurs «personnalités différentes», mais dans l’ensemble, ils constituaient «un aperçu équilibré de leur relation avec leur grand-père».

Harry est retourné au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Philip ce week-end, où il s’isolera jusqu’au service à la chapelle St George, à Windsor, samedi.

C’est la première fois qu’Harry est au Royaume-Uni depuis mars dernier – et ce sera la première fois que William et lui se voient depuis son entretien explosif avec Meghan avec Oprah.

Au cours de la conversation entre Meghan et Harry à Oprah, le duc de Sussex a affirmé que William et leur père, le prince Charles, étaient «piégés» par leurs responsabilités royales.

Il a également dit que sa relation avec son frère était une relation « d’espace » et espérait que « le temps guérit toutes choses ».

Et bien qu’Harry et Wills se soient entretenus au téléphone depuis, les discussions auraient été « improductives ».

Meghan, 39 ans, qui est fortement enceinte, a fait «tout son possible» pour revenir avec Harry hier mais n’a pas reçu d’autorisation médicale de son médecin, a déclaré un haut fonctionnaire du palais et un porte-parole du palais de Buckingham.

Et en parlant du résultat hier, Chris Ship d’ITV a suggéré que la visite solo de Harry au Royaume-Uni pourrait lui donner, à lui et à son frère, un espace pour enfin parler.

Le rédacteur royal a déclaré à Good Morning Britain: «Je me demande si être seul avec sa famille donnera à Harry ces moments pour parler et réfléchir.

« Ils ont eu des conversations téléphoniques comme nous le savons grâce à Gayle King, la présentatrice de la télévision américaine, mais nous devrons voir s’ils peuvent le faire et je pense que les funérailles peuvent parfois le faire. »

Le duc de Sussex a été vu descendre d’un vol British Airways en provenance de Los Angeles qui est arrivé à Heathrow à 13 h 15.

Harry devra maintenant mettre en quarantaine pendant dix jours – bien qu’il puisse le quitter après cinq jours s’il fournit un test négatif dans le cadre du programme Test to Release approuvé par le gouvernement.

Il sera cependant autorisé à assister aux funérailles de Philip, car les directives stipulent que ceux qui viennent de l’étranger peuvent quitter l’isolement «pour des raisons de compassion».