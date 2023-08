La mort du chef personnel d’Obama est considérée comme un accident

La mort du chef personnel de l’ancien président américain Barack Obama, Tafari Campbell, alors qu’elle faisait du paddleboard dans la station balnéaire de Martha’s Vineyard, dans le Massachusetts, était un accident, a déclaré mardi un responsable de l’État.

Timothy McGuirk, porte-parole du Bureau exécutif de la sûreté et de la sécurité publiques du Massachusetts, a déclaré aux médias que la cause du décès était la noyade et que les circonstances du décès étaient un accident.

Le corps de Campbell a été retrouvé dans un lac de l’île fin juillet. Campbell, 45 ans, a fait l’objet d’une recherche de deux jours après qu’un paddleboarder ait été vu se débattre et couler sous l’eau à Edgartown Great Pond, près d’une maison appartenant à Obama le mois dernier.

Les Obama n’étaient pas présents au moment de sa mort, a indiqué la police d’État.

Campbell avait été sous-chef à la Maison Blanche et est venu travailler pour la famille après qu’Obama ait terminé son deuxième mandat en 2017, ont déclaré l’ancien président et son épouse, Michelle Obama, le mois dernier.

Le chef, qui vivait à Dumfries, en Virginie, laisse derrière lui sa femme, Sherise, et ses jumeaux.