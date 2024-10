La mort du chef du Hamas offre une opportunité de cessez-le-feu – Harris — RT World News

Le candidat démocrate américain estime que l’assassinat de Yahya Sinwar par Israël pourrait ouvrir la voie à la fin du conflit à Gaza.

L’assassinat du leader du Hamas Yahya Sinwar par Israël a créé une « ouverture » pour mettre fin à la guerre à Gaza, a affirmé la vice-présidente américaine et candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris.

Sinwar, qui a assumé la pleine direction du groupe militant palestinien en août, a été assassiné par les Forces de défense israéliennes (FDI) plus tôt cette semaine dans le sud de Gaza. Le Hamas a officiellement confirmé sa mort vendredi. Il était largement considéré comme le principal architecte de l’attaque surprise contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché l’invasion de l’enclave palestinienne par Tsahal. Les États-Unis ont également accusé Sinwar de bloquer un éventuel accord de cessez-le-feu.

Lors d’un point de presse avant un événement de campagne à Détroit samedi, Harris a été invité à évaluer le risque de perdre les élections de novembre au milieu des combats continus à Gaza, qui ont amené « beaucoup de désabonnement et de troubles au sein des communautés arabo-américaines et musulmanes » dans le Michigan, un État champ de bataille avec la plus grande concentration d’Arabes-Américains du pays.

« Il y a tellement d’histoires tragiques venant de Gaza » Harris a répondu, notant qu’un « Un nombre extraordinaire de Palestiniens innocents ont été tués. »

« Et puis avance rapide jusqu’à aujourd’hui avec le meurtre de Sinwar… TCela crée une ouverture dont je crois que nous devons profiter pleinement pour nous consacrer à mettre fin à cette guerre et à amener le [Israeli] les otages à la maison.















« En ce qui concerne les problèmes au Moyen-Orient et en particulier dans cette région, cela n’a jamais été facile », a-t-elle déclaré en réponse à la suggestion d’un journaliste selon laquelle la Maison Blanche n’avait jusqu’à présent pas été efficace dans ses efforts de médiation.

Des membres de la communauté musulmane, des militants et l’aile progressiste du Parti démocrate ont sévèrement critiqué Harris et le président Joe Biden pour ne pas avoir réduit l’aide militaire à Israël afin d’arrêter la guerre. « génocide » à Gaza. La question continue d’être cruciale pour la campagne, car de récents sondages indiquent que Harris et son rival, l’ancien président Donald Trump, sont effectivement au coude à coude, Harris étant légèrement en tête dans le Michigan.

Israël a déclaré qu’il ne signerait pas de cessez-le-feu avant que la menace du Hamas ne soit complètement éliminée et s’est engagé à poursuivre ses opérations militaires à Gaza.