La mort du chef de Boko Haram pourrait déclencher un soulèvement sanglant de l’Etat islamique alors que les fanatiques répandent des tentacules à travers l’Afrique

La mort du chef de guerre de Boko Haram, Abubakar Shekau, pourrait déclencher un soulèvement sanglant de l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest, craignent les experts.

Shekau se serait fait exploser alors qu’il était pourchassé par le groupe terroriste rival État islamique, Province d’Afrique de l’Ouest (Iswap), qui est maintenant sur le point de dominer la région.

Le leader de Boko Haram, Abubakar Shekaukau, se serait fait exploser le mois dernier Crédit : AP : Presse associée

Il ouvre la voie à la domination du groupe terroriste rival État islamique Province d’Afrique de l’Ouest dans la région

Iswap a affirmé qu’ils avaient reçu l’ordre de tuer Shekau de la part des commandants de l’Etat islamique au Moyen-Orient, qui étaient préoccupés par son meurtre aveugle de musulmans.

Ils ont fait une descente dans son repaire forestier au Nigeria le mois dernier, et auraient fait de lourdes pertes avec des armes montées sur des camionnettes.

Le chef de l’Iswap, Abu Musab al-Barnawi, a affirmé que Shekau s’était caché dans la brousse pendant cinq jours, puis a refusé une offre de reddition.

La mort signalée du leader terroriste le plus ancien au monde – qui a déjà été rejeté par l’Etat islamique pour être trop radical – laisse un vide qui pourrait déclencher encore plus d’effusions de sang, selon les analystes.

« Il y a des divisions parmi les partisans de Shekau quant à savoir s’il faut rejoindre Iswap maintenant ou combattre Iswap », a déclaré à la BBC Jacob Zenn, rédacteur en chef du Jamestown Foundation Terrorism Monitor.

« Il n’y a jamais eu de plan pour que le dictateur du groupe rencontre sa disparition. Il semble qu’il y aura maintenant une période chaotique. »

Des rapports affirment que certains membres de Boko se sont dissous ou ont changé d’allégeance, mais au moins une faction reste fidèle au défunt chef.

Les experts disent qu’ils pourraient unir leurs forces avec d’autres groupes islamistes et mener une nouvelle guerre contre Iswap – avec des millions de civils pris au milieu.

Mais Iswap est susceptible de courtiser les combattants de Shekau pour qu’ils les rejoignent, ce qui donnerait un coup de pouce majeur à l’Etat islamique alors qu’il étend ses tentacules à travers l’Afrique.

Des groupes liés à l’Etat islamique ont massacré des centaines de personnes dans une série d’atrocités au Mozambique plus tôt cette année, et 160 sont morts dans un massacre au Burkina Faso samedi.

Le réseau terroriste a déjà des succursales opérant en Tunisie et en Libye et dans toute la région du Sahel, notamment au Mali et au Tchad.

Si le groupe de la branche ouest-africaine peut absorber les combattants et le territoire de Boko Haram, l’armée fait face à une force djihadiste plus unifiée, selon les analystes.

Il pourrait même couper les routes vers et depuis la capitale de l’État de Borno, Maiduguri, a déclaré Peccavi Consulting, un groupe à risque spécialisé en Afrique.

« Si Iswap convainc les forces de Shekau de les rejoindre, elles contrôleront la majorité des forces ennemies et seront présentes dans la plupart des espaces non gouvernés du nord-est », a-t-il déclaré dans une note.

Mais une autre source de sécurité a déclaré: « Ce n’est peut-être pas encore terminé. Iswap devra soumettre ou convaincre ces camps de se regrouper dans son giron pour consolider pleinement son contrôle. »

Boko Haram était autrefois allié au chef de l’Etat islamique Abu Bakr al-Baghdadi et s’est engagé à établir un califat en vertu de la charia.

Dirigé par Shekau, il a organisé des attentats à la bombe et des évasions de prison, a envahi des villes et est devenu célèbre dans le monde entier pour avoir kidnappé des centaines d’écolières.

Son règne de terreur a fait au moins 40 000 morts et deux millions de personnes ont été contraintes de fuir leurs maisons alors que la violence se déversait sur le Tchad et le Niger voisins.

Mais Iswap s’est séparé des hommes de Shekau en 2016, apparemment avec le soutien des dirigeants de l’Etat islamique en Irak et en Syrie.

Baghdadi aurait été troublé par les attaques de Shekau contre des civils et son utilisation de femmes et même de bébés comme kamikazes.

Shekau était l’un des terroristes les plus recherchés au monde Crédit : Reuters

Il était connu pour narguer les autorités dans des vidéos en ligne farfelues Crédit : AP : Presse associée

Boko Haram a terrorisé des millions de personnes au Nigeria depuis que Shekau a pris le pouvoir en 2009

Ces dernières années, Iswap a dépassé Boko Haram en tant que groupe terroriste le plus redoutable dans les badlands du nord du Nigeria, selon les analystes.

Ses combattants disciplinés ont lancé une série d’attaques réussies contre l’armée nigériane et envahi des bases militaires.

La domination d’Iswap a été mise en évidence par la facilité avec laquelle il a traqué Shekau, l’un des hommes les plus recherchés au monde avec une prime de 5 millions de livres sterling sur la tête.

Les militants auraient rencontré peu de résistance lorsqu’ils ont pris d’assaut son quartier général dans la forêt de Sambisa vers le 18 mai.

Shekau a été pourchassé à travers la brousse pendant cinq jours et s’est fait exploser plutôt que de se rendre, selon le chef trié sur le volet d’Iswap, Barnawi.

Dans un enregistrement obtenu par Reuters, Barnawi a déclaré à ses partisans qu’il avait reçu l’ordre de tuer Shekau par le nouveau leader mondial de l’Etat islamique, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi.

Qui est Boko Haram ? Boko Haram croit en une version très stricte de l’islam salafiste et wahhabite qui interdit, ou rend « haram », la participation à tout ce qui est associé à la culture occidentale. Leur interprétation large et profondément conservatrice de cette interdiction de voter aux élections, de recevoir une éducation laïque ou même de porter des chemises et des pantalons. Ils croient que leur Nigeria natal est dirigé par des infidèles même lorsque le pays élit des présidents musulmans. L’objectif de Boko Haram est de renverser l’État nigérian et de diriger le pays selon sa vision tordue du monde. Le nom officiel du groupe est Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad, ce qui signifie en arabe « Personnes engagées dans la propagation des enseignements du Prophète et du Jihad ». Mais les habitants de la ville de Maiduguri, où le groupe avait son siège, ont commencé à l’appeler Boko Haram. La traduction libre de la langue de la région est « l’éducation occidentale est interdite ».

Il a déclaré : « C’était quelqu’un qui a commis un terrorisme et des atrocités inimaginables. Depuis combien de temps égare-t-il les gens ? Combien de fois a-t-il détruit et abusé des gens ?

« Quand il était temps, Allah a envoyé de braves soldats après avoir reçu des ordres du chef des croyants. »

Barnawi a déclaré que Shekau s’était vu offrir la possibilité de se repentir et de rejoindre Iswap, mais avait décidé de se suicider.

Il a déclaré à ses partisans: « Shekau a préféré être humilié dans l’au-delà plutôt que de se faire humilier sur Terre. Il s’est tué instantanément en faisant exploser un explosif. »

Abubakar Shekau a déjà été rejeté par l’Etat islamique pour être trop radical Crédit : AFP

Cela a embarrassé l’armée nigériane, qui a passé une décennie à essayer de le capturer, soutenue par les forces de sécurité internationales et des millions de dollars.

Le département d’État américain a averti les djihadistes de Barnawi de ne pas tenter de réclamer la prime de 7 millions de dollars pour avoir tué le chef de guerre Boko.

Il a tweeté : « Hé, les gars Isis. Pour clarifier : non – vous n’êtes pas éligible à la récompense pour des informations sur son identité ou sa localisation. Ce n’est pas ainsi que fonctionne le programme.

Shekau, qui dirigeait Boko Haram depuis 2009, a déjà été signalé mort à quatre reprises après des raids aériens des forces armées nigérianes.

Mais à chaque fois, il est apparu dans une nouvelle vidéo pour narguer les autorités.

Boko Haram n’a pas encore officiellement commenté la mort de son chef alors que l’armée nigériane a déclaré qu’elle enquêtait sur cette plainte.

En décembre, son groupe a revendiqué l’enlèvement de plus de 300 garçons dans une école de la région nord-ouest du Nigeria.

Shekau a déchaîné une bande de djihadistes armés d’armes à feu et à moto qui ont pris d’assaut l’école secondaire de Kankara.

Le groupe était également à l’origine de l’enlèvement en 2014 de plus de 270 filles de la ville de Chibok, dans le nord du pays, qui a déclenché la campagne #BringBackOurGirls soutenue par la première dame des États-Unis, Michelle Obama.

Boko Haram fait des ravages en Afrique de l’Ouest et du Centre

En 2014, le groupe a choqué le monde en kidnappant des centaines d’écolières

Michelle Obama faisait partie de ceux qui ont appelé au retour des otages du groupe