La mort du chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri confirmée par “plusieurs sources” et aucune preuve ADN n’est nécessaire, selon les États-Unis | Nouvelles américaines

Les États-Unis n’ont aucune confirmation ADN de la mort du chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri à Kaboul – mais ont vérifié son identité par “plusieurs” autres sources, a déclaré la Maison Blanche.

Al-Zawahiri, l’un des cerveaux des attentats du 11 septembre, était tué dans une frappe de drone américain chez lui dans la capitale afghane où il s’était caché avec sa famille.

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré à CNN: “Nous n’avons pas de confirmation ADN. Nous n’obtiendrons pas cette confirmation.

“Très franchement, sur la base des multiples sources et méthodes à partir desquelles nous avons recueilli des informations, nous n’en avons pas besoin.

“Nous avons une confirmation visuelle, mais nous avons également une confirmation par d’autres sources.”

Le président américain Joe Biden a annoncé la mort depuis le balcon de la salle bleue de la Maison Blanche, affirmant que “justice a été rendue”.

“Ce chef terroriste n’est plus”, a ajouté M. Biden, avant d’exprimer son espoir que le meurtre apporte “une mesure supplémentaire de fermeture” aux familles des près de 3 000 personnes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001.

Le président a ajouté que l’Afghanistan “ne redeviendra plus jamais un refuge pour les terroristes” après que la frappe a été menée près d’un an après le retrait des troupes américaines du pays.

Le chef terroriste égyptien se tenait sur le balcon d’un refuge dimanche matin lorsqu’il a été tué par deux missiles Hellfire tirés d’un drone.

M. Biden a déclaré qu’aucun des membres de la famille de l’homme de 71 ans n’avait été blessé et qu’il n’y avait eu aucune victime civile.

Le FBI avait offert 25 millions de dollars (20 millions de livres sterling) pour “des informations menant à l’arrestation ou à la condamnation” du chef terroriste, dont la mort est le plus grand coup porté à Al-Qaïda depuis que son fondateur Oussama ben Laden a été tué par les forces spéciales américaines en 2011.

L’opération visant à tuer al-Zawahiri était prévue depuis plusieurs mois, selon un haut responsable de l’administration américaine.

M. Biden a d’abord été informé d’un projet d’opération visant à éliminer le chef d’Al-Qaïda le 1er juillet de cette année.

Mais c’était beaucoup plus tôt dans l’année lorsque les renseignements suggéraient que sa femme et ses enfants avaient déménagé à Kaboul. On croyait jusque-là que lui et sa famille se cachaient au Pakistan.

La famille a été localisée dans un refuge où, selon le responsable américain, al-Zawahiri a finalement été repéré également.

Image:

La maison présumée de Kaboul touchée par un drone américain



Il a été observé pendant plusieurs mois et son mode de vie a été enregistré. Il n’a jamais quitté la maison mais a passé du temps sur un balcon où il a finalement été tué.

Le 25 juillet, une proposition détaillée avait été présentée à M. Biden qui, selon le responsable de l’administration, a demandé “un intérêt de niveau granulaire” en raison de l’accent mis sur “toutes les mesures… pour minimiser les pertes civiles”.

Le renseignement a permis aux Américains d’étudier la construction de la maison pour s’assurer que les victimes civiles étaient évitées.

Le responsable a ajouté que la mort d’al-Zawahiri est “un coup dur porté à al-Qaïda et dégradera sa capacité à fonctionner”.