La mort du célèbre lion de montagne de LA met en lumière les pourparlers tribaux

LOS ANGELES (AP) – La vie du lion de montagne le plus célèbre de Los Angeles a suivi un chemin connu uniquement des plus grandes stars d’Hollywood: découvert devant la caméra en 2012, le couguar a adopté un nom de scène et a joui d’une décennie de statut de célébrité avant son mort tragique à la fin de l’année dernière.

Le puma populaire est devenu célèbre sous le nom de P-22 et a mis en lumière la population troublée de lions de montagne en voie de disparition en Californie et leur diversité génétique décroissante. Maintenant, avec ses restes stockés dans un congélateur au Musée d’histoire naturelle du comté de Los Angeles, les responsables de la faune et les représentants des communautés tribales de la région débattent de son prochain acte.

Les biologistes et les écologistes veulent conserver des échantillons de tissus, de fourrure et de moustaches de P-22 pour des tests scientifiques afin de faciliter les recherches futures sur la faune. Mais certains représentants des peuples Chumash, Tataviam et Gabrielino (Tongva) disent que son corps devrait être renvoyé, intact, sur les terres ancestrales où il a passé sa vie afin qu’il puisse être honoré d’un enterrement traditionnel.

Dans les communautés tribales ici, les pumas sont considérés comme des parents et comme des enseignants. P-22 est considéré comme un animal extraordinaire, selon Alan Salazar, un membre de la tribu Fernandeño Tataviam Band of Mission Indians et un descendant de la tribu Chumash qui a déclaré que sa mort devrait être honorée de manière appropriée.

“Nous voulons l’enterrer comme s’il était un ‘wot’, comme un ‘tomir'”, a déclaré Salazar, “qui sont deux des mots pour chef ou leader” dans les langues Chumash et Tataviam, respectivement. “Parce que c’est ce qu’il était.”

Probablement né il y a environ 12 ans dans les montagnes de l’ouest de Santa Monica, les responsables de la faune pensent que l’agression du père de P-22 et sa propre lutte pour trouver un compagnon au milieu d’une population en déclin ont poussé le couguar à traverser deux autoroutes très fréquentées et à migrer vers l’est.

Il a fait ses débuts en 2012, capturé sur une caméra de piste par le biologiste Miguel Ordeñana à Griffith Park, la maison du signe Hollywood et une partie de la terre ancestrale de Gabrielino (Tongva).

Rapidement étiqueté et baptisé P-22 – comme le 22e puma dans une étude du National Park Service – il a engendré une décennie de dévotion parmi les Californiens, qui se sont vus reflétés dans son statut de célibataire, son voyage déchirant au cœur de Los Angeles et son vrai vrai domaine à Griffith Park au milieu de l’étalement urbain de la ville. Los Angeles et Mumbai sont les seules grandes villes du monde où vivent de grands félins – des pumas dans l’une, des léopards dans l’autre.

Angelenos célébrera sa vie samedi au Greek Theatre de Griffith Park dans un mémorial organisé par les «Save LA Cougars». P-22 a inspiré le groupe à faire campagne pour une traversée de la faune sur une autoroute de la région de Los Angeles qui permettra aux grands félins et autres animaux de passer en toute sécurité entre les montagnes et les terres sauvages au nord. Le pont a été inauguré en avril.

L’étoile de P-22 s’est estompée en novembre dernier, lorsqu’il a tué un chihuahua tenu en laisse par un promeneur de chiens dans les collines d’Hollywood et qu’il a probablement attaqué quelques semaines plus tard. Les responsables de la faune ont déclaré que le puma semblait “présenter des signes de détresse”, en partie à cause du vieillissement.

Ils ont capturé P-22 le 12 décembre dans une arrière-cour résidentielle du quartier branché de Los Feliz. Les examens ont révélé une fracture du crâne – le résultat d’un choc par une voiture – et des maladies chroniques, notamment une infection cutanée et des maladies des reins et du foie.

Le gros chat chéri de la ville a été euthanasié cinq jours plus tard.

Los Angeles a pleuré P-22 comme l’un des siens, avec des chansons, des histoires et des peintures murales criant “vive le roi”. Des post-it de souvenirs recouvraient un mur d’exposition au musée d’histoire naturelle et des messages d’empreintes de pattes d’enfants couvraient un tableau à l’extérieur du zoo de Los Angeles.

Alors que la renommée est éphémère pour la plupart des célébrités, l’héritage de P-22 perdure – bien que sous quelle forme soit maintenant à débattre.

Le musée d’histoire naturelle a pris possession des restes de l’animal, provoquant une condamnation rapide par les chefs tribaux qui craignaient que le corps de P-22 ne soit taxidermisé et exposé. Les échantillons prélevés lors de l’autopsie de l’animal suscitent également des inquiétudes parmi les communautés tribales quant à l’enterrement du couguar intact.

“Pour continuer votre voyage dans l’au-delà, vous devez être entier”, a déclaré Desireé Martinez, archéologue et membre de la communauté Gabrielino (Tongva).

Un an avant la mort de P-22, Ordeñana – le biologiste de la faune dont la caméra a repéré le couguar pour la première fois et est maintenant directeur principal des sciences communautaires au Musée d’histoire naturelle – avait demandé un permis à l’État pour que le musée reçoive le puma. reste quand il est mort. En règle générale, une carcasse d’animal serait jetée.

Ordeñana et le département d’État de la pêche et de la faune se sont excusés, affirmant qu’ils auraient dû parler avec les tribus dès le départ.

Le musée, l’État et d’autres responsables ont entamé lundi des pourparlers avec les tribus dans l’espoir de parvenir à un compromis. Ordeñana et d’autres scientifiques préconisent de conserver au moins certains des échantillons de tissus de P-22 afin de préserver les opportunités de recherche futures pour les animaux en voie de disparition à mesure que de nouvelles technologies et techniques apparaissent.

“Nous essayons de voir ce que nous pouvons faire différemment – en ce qui concerne la sensibilisation, en ce qui concerne notre processus – qui est réalisable pour nous en tant qu’institution”, a déclaré Ordeñana, “mais respectueux à la fois de l’héritage scientifique et culturel et historique de ces animaux. ”

Salazar et Martinez, cependant, ne croient pas que des échantillons devraient être prélevés sur les restes de l’animal et conservés par le musée à perpétuité.

“Nous avons été étudiés comme le puma a été étudié”, a déclaré Salazar. « Ces os de mes ancêtres tribaux sont dans des boîtes afin qu’ils puissent être étudiés par les générations futures. Nous ne sommes pas un projet scientifique.

Beth Pratt, directrice exécutive californienne de la National Wildlife Federation et acteur clé dans le développement de la traversée de la faune, a déclaré qu’il était important d’équilibrer les différents arguments pour garantir un avenir à la diminution de la population de couguars de Los Angeles.

“Nous avons besoin de données sur ces animaux, même P-22, pour la science”, a déclaré Pratt, qui l’appelle “le Brad Pitt” des pumas.

Chuck Bonham, directeur du département d’État de la pêche et de la faune, a déclaré que les discussions sur le P-22 ont forcé son agence et d’autres à tenir compte de leur action auprès des tribus californiennes.

“Je pense qu’il vivra éternellement de cette façon”, a déclaré Bonham.

Martinez, de la communauté Gabrielino (Tongva), a déclaré que la mort du lion de montagne bien-aimé symbolise également la façon dont les humains doivent assumer la responsabilité de respecter la vie des animaux.

« Nous sommes la faune. Nous sommes des créatures de la nature, tout comme le sont tous les animaux et les plantes », a déclaré Martinez. « Que pouvons-nous faire pour nous assurer que les créatures avec lesquelles nous partageons cette nature ont la capacité de survivre et de vivre, tout comme nous ? »

Stefanie Dazio, Associated Press