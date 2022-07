La mort d’Ivana Trump, la première épouse de Donald Trump, a été considérée comme un accident, selon un médecin légiste de New York

Le médecin légiste de New York a déclaré que la mort d’Ivana Trump était un accident.

Ivana Trump, la première épouse de l’ancien président Donald Trump, est décédée jeudi. Elle avait 73 ans.

Elle est décédée des suites d’un impact contondant au torse, ont indiqué des responsables.

La mort d’Ivana Trump, l’ex-femme de Donald Trump, était un accident, a déclaré vendredi le médecin légiste de New York.

Ivana Trump est décédée le 14 juillet dans sa maison de ville à New York jeudi, a annoncé l’ancien président sur les réseaux sociaux. Elle avait 73 ans.

Le bureau du médecin légiste en chef de la ville de New York a annoncé qu’Ivana Trump était décédée des suites de blessures contondantes au torse, WNBC rapporté vendredi.

“Après avoir publié cette décision, l’OCME ne commentera pas davantage l’enquête”, a déclaré le bureau dans un communiqué.

Ivana Trump était la première épouse de Donald Trump, et le couple a partagé trois enfants : Ivanka, Eric et Donald Jr.

“Je suis très attristé d’informer tous ceux qui l’aimaient, ils étaient nombreux, qu’Ivana Trump est décédée chez elle à New York”, a écrit Donald Trump dans le post. “C’était une femme merveilleuse, belle et incroyable, qui a mené une vie formidable et inspirante.”

