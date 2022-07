La mort d’Ivana Trump a été qualifiée d’accident, selon un examinateur de New York

NEW YORK (AP) – Ivana Trump, la première épouse de l’ancien président Donald Trump et mère de ses enfants aînés, est décédée accidentellement des suites d’un impact contondant au torse, a annoncé vendredi le bureau du médecin légiste de New York.

La police avait cherché à savoir si elle était tombée dans les escaliers, ont déclaré jeudi à l’Associated Press deux personnes proches du dossier. Ils ont parlé sous le couvert de l’anonymat parce qu’ils ne pouvaient pas discuter de la question publiquement.

Le bref rapport du médecin légiste ne précise pas quand l’accident a eu lieu. Donald Trump a annoncé jeudi qu’Ivana était décédée chez elle, près de Central Park, dans l’Upper East Side de Manhattan. Elle avait 73 ans.

Son fils Eric Trump a déclaré que c’était “un jour très triste, un jour très triste”, alors qu’il quittait la maison jeudi.

Coureuse de ski et femme d’affaires d’origine tchèque, Ivana Trump est née Ivana Zelnickova en 1949.

Elle a été mariée à l’ancien président de 1977 à 1992 et ils ont eu trois enfants ensemble : Donald Jr., Ivanka et Eric.

Les Trump sont devenus un couple puissant des années 1980, et elle a géré l’un de ses casinos à Atlantic City et a aidé à la décoration de la Trump Tower. Leur mariage s’est terminé par un divorce public désordonné après que Donald Trump a rencontré sa prochaine épouse, Marla Maples.

Mais ces dernières années, Ivana Trump était en bons termes avec son ex-mari. Elle a écrit dans un livre de 2017 dont ils parlaient une fois par semaine.

Sa mort est survenue pendant une période difficile pour la famille Trump. Deux de ses enfants, Donald Jr. et Ivanka, ainsi que l’ancien président devaient comparaître dans les prochains jours pour être interrogés dans le cadre de l’enquête civile du procureur général de New York sur les pratiques commerciales de la famille. Mais le bureau du procureur général a accepté de reporter les dépositions – un terme pour un interrogatoire extrajudiciaire sous serment – ​​en raison de la mort d’Ivana Trump.

___

L’écrivain d’Associated Press, Michael Balsamo, a contribué à ce rapport.

Carolyn Thompson, l’Associated Press