La « mort » d’Evgueni Prigojine semble révéler un principe russe : traverser le Kremlin et cela ne finira pas bien | Nouvelles du monde

Devant un centre d’affaires à la façade vitrée, un peu à l’écart du centre de Saint-Pétersbourg, les personnes en deuil continuaient à affluer.

Il y a encore quelques semaines, ce bâtiment était connu sous le nom de Centre Wagner.

Son inauguration officielle a eu lieu en novembre dernier, ce qui montre à quel point les deux Eugène Prigojine et sa compagnie militaire privée, souvent appelée « les musiciens » ou « l’orchestre » en Russie, était en plein essor.

Aujourd’hui, c’était comme si les deux étaient en train d’être enterrés. Quelle différence 10 mois peuvent faire.

Les États-Unis « pensent que le crash d’un avion a été intentionnellement causé par une explosion » – dernières mises à jour

Image:

Une photo d’Evgueni Prigojine devant un mémorial de fortune à côté de l’ancien « Centre PMC Wagner » à Saint-Pétersbourg. Photo : AP





« C’est comme perdre un père, il était tout pour nous », a déclaré un fan de Prigozhin. « Tout le monde attendait d’entendre ce que dirait oncle Zhenya. »

« J’ai perdu mon fils à Artyomsk [Bakhmut] », a déclaré un autre. « C’était important pour moi de venir rendre hommage à Prigojine en tant que héros de la Russie. »

Une femme était inconsolable, les mains pressées contre son visage alors qu’elle sanglotait. Nous pensions qu’elle avait perdu un être cher, mais elle a dit qu’elle pleurait pour l’avenir de la Russie.

« J’ai tellement mal parce que [Prigozhin] Je n’ai pas eu la chance de faire tout ce qu’il voulait », a-t-elle déclaré.

« Ces gens voulaient ramener l’ordre et maintenant comment pouvons-nous parler d’ordre ? Nos autorités sont corrompues jusqu’au sommet. C’était mon dernier espoir, un changement dans l’avenir et maintenant je n’ai plus aucun espoir. L’oligarchie et c’est tout. «

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:21

Et maintenant pour le groupe Wagner ?



À cinq heures de route, sur le lieu de l’accident, près de Tver, les enquêteurs étaient toujours en train de fouiller les restes.

« Des enquêtes sont actuellement en cours. Cela prendra du temps », a déclaré sagement le président Vladimir Poutine.

En savoir plus:

Pourquoi la « mort » du patron de Wagner prouve que personne n’est indispensable en Russie

Crash d’un avion à Prigojine : que s’est-il passé ?

Nul doute qu’un rapport finira par être déposé avec des explications qui ne satisferont personne sauf ceux qui cherchent à cacher la vérité.

Image:

Vladimir Poutine et Eugène Prigojine en septembre 2010. Photo : AP





Affaires russes antérieures très médiatisées

Il en fut ainsi de la longue enquête sur L’assassinat de Boris Nemtsov devant le Kremlin en 2015, ou l’enquête symbolique menée par la Russie sur Celui d’Alexeï Navalny empoisonnement en août 2020.

M. Nemtsov et M. Navalny étaient des hommes totalement différents de Prigojine, des critiques du Kremlin s’exprimant en défense de la démocratie et de la société civile, par opposition à un laquais du Kremlin devenu trop gros pour ses bottes.

Mais le principe reste le même, semble-t-il : traversez le Kremlin, qui que vous soyez, et ça ne finira pas bien.

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

« Nous irons tous en enfer »

Une vieille vidéo, diffusée en février sur les chaînes Telegram pro-guerre, circule aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Il s’agit de Prigojine et de son adjoint, Dmitri Outkine, qui aurait également été tué, lors d’une conversation avec un blogueur militaire russe.

« La mort n’est pas la fin, juste le début de quelque chose d’autre », dit Outkine, hors caméra.

« Nous irons tous en enfer, mais en enfer nous serons les meilleurs », ajoute Prigojine.