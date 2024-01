La mort des Navy SEALs en mer Rouge est une « perte profonde » pour les États-Unis (Biden)

Nouvelles





WASHINGTON — La mort de deux Navy SEAL lors d’une récente mission visant à confisquer des armes iraniennes en route vers les rebelles Houthis au Yémen est une « perte profonde pour notre pays », a déclaré lundi le président Biden dans un communiqué.

“Jill et moi pleurons la mort tragique de deux des meilleurs Navy SEAL d’Amérique, qui ont été perdus en mer alors qu’ils exécutaient une mission au large des côtes de l’Afrique de l’Est la semaine dernière”, a déclaré le président de 81 ans. «… Ces SEAL représentaient le meilleur de notre pays, promettant leur vie pour protéger leurs compatriotes américains.»

Les SEAL – qui n’ont pas été nommés publiquement – ​​ont été perdus le 11 janvier alors qu’ils tentaient d’aborder un navire transportant des armes à destination du Yémen contrôlé par les Houthis, selon le commandement central américain.

Alors que l’équipe d’opérateurs spéciaux grimpait sur le flanc du navire, l’un des SEAL s’est glissé dans le golfe d’Aden. Le deuxième SEAL a sauté après leur camarade, conformément au protocole militaire, mais a également disparu.

La mission d’interdiction – le jargon du Pentagone pour intercepter des armes – s’est déroulée de nuit, ce qui, selon certains anciens opérateurs spéciaux, présente des risques supplémentaires pour les personnes impliquées.

USCENTCOM/SWNS

Malgré la perte des deux SEAL, la mission a finalement réussi.

Les États-Unis ont saisi des pièces de missiles balistiques iraniens et d’autres armes, montrant ainsi un « exemple clair de la façon dont l’Iran sème activement l’instabilité dans toute la région », ont déclaré des responsables le 16 janvier.

Des responsables militaires ont déclaré que le raid avait empêché au moins certaines attaques des forces houthies contre des navires commerciaux dans la mer Rouge.

Les Navy SEALs des États-Unis ont saisi des articles, notamment des pièces de propulsion et de guidage, ainsi que des ogives pour les missiles balistiques à moyenne portée et les missiles de croisière antinavires Houthis, ainsi que des composants de défense aérienne. USCENTCOM/SWNS

Deux Navy SEAL américains ont été déclarés morts après avoir disparu alors qu’ils tentaient de monter à bord d’un navire transportant des armes iraniennes à destination des Houthis. Commandement central X/US

Les États-Unis, le Japon et l’Espagne ont recherché les SEAL sur « plus de 21 000 milles carrés » pendant environ une semaine et demie avant que le CENTCOM ne change officiellement leur statut de « disparu » à « décédé » dimanche.

Pourtant, Biden a déclaré que l’armée continuait à rechercher leurs restes « alors que nous pleurons cette profonde perte pour notre pays ».

C’est la première fois que des militaires américains meurent dans l’un des conflits qui ont éclaté au Moyen-Orient depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

« Nos pensées vont aux membres de la famille, aux proches, aux amis et aux camarades de bord qui pleurent ces deux courageux Américains », a déclaré Biden. « Notre pays tout entier est à vos côtés. Nous ne manquerons jamais d’honorer leur service, leur héritage et leur sacrifice.











