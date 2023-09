La mort d’Elianne Andam est dévastatrice : nous ne pouvons pas nous permettre de perdre encore davantage de vies. Il est temps pour un changement significatif

Alors que je m’assois pour écrire ceci, mon cœur souffre d’une douleur familière, une douleur qui ne s’est jamais vraiment apaisée depuis ce jour fatidique de 2008 où mon frère Ben a été brutalement assassiné.

Il n’avait que 16 ans lorsqu’il a été poignardé à mort.

Mardi, une autre vie innocente a été prise à Croydon, une jeune fille de 15 ans, dont les rêves et le potentiel ont été détruits par le fléau implacable de la criminalité au couteau.

Qu’est-ce que je ressens ?

Dévasté, en colère et frustré, mais également déterminé à continuer de lutter contre cette épidémie qui sévit dans notre pays depuis bien trop longtemps.

L’impact de cette tragédie sur la famille et les amis d’Elianne Andam est incommensurable.

Je connais personnellement l’agonie qu’ils vivent.

C’est une douleur qui ne s’estompe pas avec le temps et c’est une blessure qui ne guérit jamais vraiment.

Ma propre famille, 15 ans après avoir perdu Ben, porte encore les cicatrices de notre perte.

Chaque étape importante, chaque réunion de famille, chaque occasion mémorable est teintée de la déchirante réalité que Ben n’est pas là.

Les statistiques sont sombres et racontent une histoire effrayante.

Au cours des 15 dernières années, 1 010 jeunes de moins de 24 ans ont été poignardés à mort (jusqu’en mars 2022).

Cela représente 1 010 contrats à terme terminés, 1 010 familles brisées et 1 010 communautés en deuil.

Plus inquiétant encore est le fait qu’il y a eu une augmentation de 29 pour cent du nombre de jeunes assassinés avec un couteau ou un objet tranchant depuis 2008, l’année de la mort de Ben.

La police a enregistré 50 489 incidents de crimes au couteau au cours de l’année précédant mars 2023, soit une augmentation de 5 % par rapport à l’année précédente et une hausse choquante de 75 % au cours de la dernière décennie.

Au cours des 12 mois précédant mars 2022, il y a eu 282 meurtres impliquant une lame ou un instrument tranchant en Angleterre et au Pays de Galles – le total le plus élevé depuis 1946.

Parmi eux, 99 avaient moins de 25 ans et 13 avaient moins de 16 ans.

Ces chiffres ne sont pas que des statistiques : ils représentent des vies perdues, des rêves brisés et une société qui laisse tomber sa jeunesse.

Alors, pourquoi la criminalité au couteau devient-elle incontrôlable ? C’est une question complexe sans réponse facile.

L’un des facteurs qui y contribuent est la facilité avec laquelle les jeunes peuvent accéder à des armes mortelles comme les couteaux zombies.

Ils constituent une menace dans nos rues depuis des années et la facilité avec laquelle n’importe qui peut en acheter un, sans vérification de l’âge ni contrôle, est un énorme échec du gouvernement.

Nos lois doivent évoluer pour suivre le paysage changeant des armes et de la violence.

Armes mortelles

Mais au-delà de la disponibilité des armes, des problèmes plus profonds sont en jeu.

De nombreux jeunes se sentent obligés de porter des couteaux pour diverses raisons.

Certains le font par crainte pour leur sécurité, estimant que si d’autres possèdent une arme, eux aussi ont besoin d’une arme pour se protéger.

D’autres peuvent être influencés par la pression de leurs pairs ou par un sentiment erroné de statut et de pouvoir associé au port d’une arme.

Nous devons nous attaquer à ces facteurs sous-jacents et atteindre et soutenir les jeunes.

Il est essentiel de reconnaître que la criminalité au couteau, comme tout problème de société, ne peut être résolue par une solution miracle.

Que ce soit par l’éducation, l’intervention, l’établissement de relations, la promotion d’un environnement sûr, la modification des politiques ou la promotion du changement, nous avons tous notre rôle à jouer.

Le Ben Kinsella Trust se consacre à la mission de mettre fin à la criminalité au couteau.

Notre travail se concentre sur l’éducation et la sensibilisation, en touchant les jeunes, les écoles, les parents et les tuteurs pour sensibiliser les gens aux conséquences dévastatrices de la criminalité au couteau.

Au cours des 15 années écoulées depuis la mort tragique de mon frère, il est décourageant de constater que si peu de choses ont changé.

La criminalité au couteau continue de croître, tuant chaque jour davantage de jeunes.

À la famille d’Elianne Andam et à toutes les familles qui ont vécu la douleur de perdre un être cher à cause d’un crime au couteau, j’offre mes plus sincères condoléances.

Votre douleur est notre douleur et votre chagrin est notre motivation pour continuer à nous battre.

Sur cette page figurent 12 autres jeunes poignardés à mort à Londres cette année.

Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser encore plus de vies être perdues.

Il est temps pour nous tous de nous rassembler et d’exiger des changements significatifs de la part de nos dirigeants.

Wazabakana Elenda Jordan Kukabu, 18 ans. 5 mai : Tuée à Dagenham. Un homme de 20 ans et trois adolescents accusés de meurtre Crédit : PA

Renell Charles, 16 ans. 5 mai : mortellement poignardé devant les portes de son école à Walthamstow. Un garçon de 16 ans accusé de son meurtre Crédit : PA

Khaled Saleh, 17 ans. 19 juin : poignardé à Paddington Green. Un garçon de 16 ans accusé de meurtre et deux autres adolescents arrêtés

Victor Lee, 17 ans. 25 juin : retiré du canal de Ladbroke Grove. Trois garçons âgés de 14, 15 et 17 ans ont plaidé non coupables devant le tribunal Crédit : PA

Leonardo Reid, 15. 29 juin : Tué pendant le tournage d’un clip à Archway. Klevi Shekaj, 23 ans, a également été tué. Trois hommes devant le tribunal pour des décès Crédit : PA

Rahaan Ahmed Amin, 16 ans. 9 juillet : mortellement poignardé à West Ham Park, Newham. Un garçon de 16 ans est accusé de meurtre Crédit : PA

Claudyo Jauad Lafayette, 17 ans. 14 juillet : mortellement poignardé à la suite d’une bagarre de rue devant une fête d’anniversaire à Kilburn Crédit : PA

Stefan Valentine Balaban, 19 ans, 28 juillet : retrouvé poignardé à Edgware. Cinq adolescents, quatre âgés de 16 ans et un de 17 ans, accusés de meurtre Crédit : PA

Yusuf Mohamoud, 18 ans. 7 août : Tué à Finchley. Tyrese Jennings, 20 ans, et deux garçons de 15 ans, ont été accusés de meurtre

Anis Omar Zen, 19 ans. 4 septembre : découvert par la police après avoir été attaqué à Stanmore. Saeed Ibrahim, 18 ans, accusé de meurtre