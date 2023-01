La mort de Zkira Kemp comparée à l’affaire Shanquella Robinson

Encore une fois, nous avons un cas impliquant la mort mystérieuse d’une femme noire et le manque d’informations fiables sur ce qui s’est passé exactement. Cette fois, c’est une histoire dévastatrice du Texas où une mère en deuil dit avoir reçu des informations contradictoires sur la mort de sa fille qui est partie en voyage avec des amis et était la seule à ne pas être rentrée chez elle. (Semble familier?)

Selon 6 NouvellesJalanda Kemp dit sa fille, Zkira Kemp, a été vue vivante pour la dernière fois en juillet 2022 avant de partir avec des amis pour un road trip à travers le pays. La prochaine chose qu’elle savait, c’était qu’elle apprenait que Zkira avait été tuée dans un accident de voiture à Killeen, au Texas. Mais elle a dit que la façon dont elle avait reçu la tragique nouvelle ne lui avait jamais plu, et elle pense que la mort de sa fille est bien plus que ce qu’on lui a dit.

Blavité rapporte que Zkira, une étudiante de 20 ans à l’Université Prairie View A&M, a passé l’été dans sa ville natale de Killeen avant de décider de retourner tôt sur le campus avec ses amis. Au lieu de retourner immédiatement à l’école, le groupe est allé à Hanover, Maryland pour une fête d’anniversaire.

Jalanda a déclaré que le 4 juillet, elle avait demandé à Zkira de garder sa position allumée à tout moment et Zkira l’a fait jusqu’à vendredi matin, date à laquelle sa position a été désactivée. La mère inquiète a dit 6 Nouvelles qu’elle a reçu un appel de son amie Lakisha Cole qui lui a dit que quelque chose se passait avec les enfants.

« Elle sanglotait, elle ne le disait pas. J’ai finalement crié “mon bébé est-il mort” et quand elle a raccroché le téléphone”, a expliqué Kemp.

Le bureau du shérif du comté de Charles dans le Maryland a signalé que Zkira était décédée dans un accident de voiture.

Donc, évidemment, il n’y a aucun moyen que cette affaire n’établisse pas de comparaisons immédiates avec celle de Shanquella Robinson, la jeune femme de 25 ans décédée violemment après avoir voyagé à Cabo, au Mexique, avec un groupe d’amis. Il convient de noter que les autorités mexicaines ont initialement signalé que l’enquête sur la mort de Robinson n’avait révélé aucun signe d’acte criminel, alors que maintenant, le bureau du procureur général de Baja California Sur demande l’arrestation et l’extradition de l’un de ses compagnons de voyage et de tout complice éventuel qui pourrait ont été impliqués.

Tout comme dans le cas de Robinson, la mère de Zkira a rapporté que l’histoire racontée par la police est en contradiction avec les conclusions de l’autopsie, et les histoires des amis de Zkira semblaient louches. De plus, la mère en deuil dit que le corps retrouvé dans la voiture était BEAUCOUP plus petit que celui de sa fille.

Les amis ont dit à sa mère que Zkira conduisait en état d’ébriété lorsque l’accident s’est produit, rapporte 6 Nouvelles. Mais l’autopsie a révélé que Zkira était sur le siège arrière de la voiture au moment de l’accident et qu’elle n’avait pas d’alcool dans son système. Jalanda a également dit 6 Nouvelles elle s’est vu refuser la possibilité de voir le corps de sa fille après l’accident et les dossiers dentaires sur le site de l’accident n’ont jamais été confirmés comme étant ceux de Zkira. “Une autre chose, l’autopsie a rapporté que le corps qu’ils ont trouvé à l’intérieur de la voiture après l’accident pesait 88 livres et mesurait trois pieds trois pouces. Mais ma fille pesait 169 livres et mesurait 5 pieds 4 pouces. Cela n’a pas de sens », a déclaré Jalanda. Elle a appris plus tard que les deux amis étaient sortis de la voiture avant qu’elle ne soit engloutie par les flammes, mais n’auraient jamais essayé de faire sortir sa fille.

Pour rendre les choses encore plus suspectes, Jalanda a appris que sa fille était la seule personne à ne pas avoir survécu à l’accident. Elle a dit qu’elle avait appris que l’un des compagnons de Zkira avait besoin d’une opération à cœur ouvert après l’accident et avait deux poumons effondrés, un crâne fracturé et une hanche cassée, mais Jalanda a déclaré qu’elle avait vu cette supposée victime de l’accident en personne et qu’elle avait des doutes concernant ses blessures présumées. , rapports Blavité.

Avec tout cela et les histoires contradictoires, elle a dit que les amis de Zkira lui avaient dit– y compris un ami qui a dit que les autres riaient avant de se rendre à l’hôpital, ce qui a amené Jalanda à croire que tout avait été mis en scène dans un effort intentionnel pour s’en tirer en tuant sa fille – il n’y a tout simplement aucun moyen que Jalanda doive prendre pour argent comptant que la mort de Zkira n’était qu’un accident anormal.

Je pense juste que nous sommes tous vraiment fatigués d’apprendre qu’une jeune femme noire est décédée et de n’avoir aucune explication concernant sa mort qui ait du sens. Espérons que la famille et la communauté de Zkira trouvent des réponses et que justice soit faite. Cela doit vraiment cesser.

Protégez les femmes noires.