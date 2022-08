La mort de Zawahiri et la fin de la guerre contre le terrorisme

On ne sait pas dans quelle mesure le meurtre du chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri à Kaboul, annoncé par le président Joe Biden lundi soir, affectera la capacité du groupe terroriste à fonctionner. Mais en termes symboliques, la mort de Zawahiri aux mains d’un drone américain est sans aucun doute significative : elle sonne la note finale de l’ère de la guerre contre le terrorisme dans la politique étrangère américaine.

Bien que le rôle de Zawahiri dans l’attentat du 11 septembre soit souvent exagéré, il était la dernière personnalité d’Al-Qaïda impliquée qui soit restée en liberté. Avant d’être le chef d’Al-Qaïda, il était le principal idéologue du groupe – aidant à développer sa stratégie pionnière consistant à cibler «l’ennemi lointain», c’est-à-dire les États-Unis, dans le cadre d’une campagne plus large visant à renverser les gouvernements alignés sur les États-Unis au Moyen-Orient. Au cours des trois dernières administrations, les États-Unis ont investi des ressources massives pour contrer cette stratégie, y compris une décennie de chasse à Oussama ben Laden qui a abouti à un raid en 2011 sur son complexe au Pakistan.

La mort de Zawahiri une décennie plus tard met fin à la longue quête de vengeance des tours jumelles. Alors que les opérations antiterroristes mondiales des États-Unis se poursuivront, la conviction que le terrorisme est la priorité de la politique étrangère américaine a largement quitté Washington officiel. En fait, il a disparu depuis un certain temps.

Pendant les présidences Obama et Trump, la communauté de la politique étrangère américaine est devenue de plus en plus préoccupée par la «concurrence entre les grandes puissances» – c’est-à-dire les défis posés par la Russie et la Chine – et moins intéressée par le centrage du terrorisme. Les deux initiatives de politique étrangère les plus notables de Biden, le retrait d’Afghanistan il y a un an et la réponse agressive à l’invasion russe de l’Ukraine, ont consolidé la réorientation américaine. Mardi matin, la mort de Zawahiri n’était plus à la une de la page d’accueil du New York Times ; il avait été remplacé par des tensions avec la Chine entourant la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taiwan.

Au moment de sa mort, Ayman al-Zawahiri dirigeait une al-Qaïda moins menaçante qui n’occupait plus la place centrale dans les affaires mondiales qu’elle occupait autrefois. Il a vécu juste assez longtemps pour voir le monde passer à côté de lui.

L’Amérique est enfin sortie du 11 septembre

Dans le commentaire entourant la frappe sur Zawahiri, les experts ont noté un point encore et encore : l’attaque a été exécutée après le retrait terrestre américain d’Afghanistan. La force de l’observation est que les États-Unis ont réussi à trouver et à tuer l’une de leurs principales cibles terroristes sans ressources militaires majeures sur le terrain ou sans un gouvernement partenaire local qui pourrait régulièrement les aider à identifier des cibles potentielles pour les frappes de drones et les raids des forces spéciales.

Cela suggère que l’un des principaux arguments contre le retrait de l’Afghanistan – que les États-Unis avaient besoin d’une présence sur le terrain pour combattre al-Qaïda – était au moins partiellement faux. Cela suggère également qu’à l’avenir, les États-Unis continueront à s’engager dans des frappes intermittentes contre ce qu’ils considèrent comme des cibles terroristes particulièrement dangereuses à l’étranger. La fin de Zawahiri ne marque pas la fin des opérations militaires américaines soutenues et de faible niveau dans des endroits comme l’Afghanistan et la Somalie.

Mais la poursuite des opérations antiterroristes n’est pas la même chose qu’une « guerre contre le terrorisme » à part entière. Dans l’administration du président George W. Bush, le terrorisme est devenu une préoccupation dévorante – le soleil autour duquel tournaient toutes les autres réflexions de politique étrangère. Le djihadisme était considéré comme le défi idéologique central de notre époque ; la guerre contre le terrorisme était communément décrite comme une lutte de plusieurs décennies semblable à la lutte de la guerre froide avec l’Union soviétique.

Au fil du temps, cependant, il est devenu évident que les groupes terroristes n’étaient pas aussi menaçants.

Alors que les grandes invasions de l’Irak et de l’Afghanistan se sont transformées en bourbiers, la coalition internationale contre l’Etat islamique lancée en 2014 a prouvé que des opérations militaires plus limitées pouvaient causer des dommages importants aux groupes djihadistes dans leurs bastions. Chez nous, les capacités antiterroristes occidentales sont devenues exceptionnellement fortes, avec des opérations de collecte de renseignements et de surveillance si puissantes que l’exécution d’attaques de type 9/11 est devenue d’une difficulté prohibitive.

“Aussi spectaculaires que soient les attentats du 11 septembre, ils n’ont pas, comme beaucoup le craignaient, indiqué que de grandes et puissantes organisations terroristes s’étaient enracinées en Occident et menaçaient les fondements de son ordre social”, écrit l’éminent analyste du terrorisme Thomas Hegghammer dans Foreign Affaires. “En rétrospective, [Osama bin Laden’s death in] 2011 a marqué la fin de la guerre d’Al-Qaïda contre l’Occident. Le groupe vit comme un ensemble de milices régionales avec des agendas locaux dans des endroits comme la Somalie, mais il n’a pas réussi à mener une attaque sérieuse contre l’Occident depuis près d’une décennie.

Cela ne signifie pas qu’Al-Qaïda est finie en tant qu’organisation. Un récent rapport de l’ONU a conclu que le groupe pourrait vraisemblablement reprendre l’EI en tant que chef du mouvement djihadiste mondial, ce que les analystes mettent en garde depuis des années.

Au contraire, c’est qu’al-Qaïda et ISIS sont moins capables de mener et d’inspirer des attaques transnationales qu’ils ne l’étaient à leurs sommets respectifs (2001 et 2014). Cela les rend moins prioritaires pour les décideurs politiques occidentaux en même temps qu’une menace plus traditionnelle – la concurrence stratégique avec d’autres États-nations comme la Russie et la Chine – est devenue une préoccupation plus importante.

En 2018, le secrétaire à la Défense de l’époque, James Mattis, a annoncé que “la concurrence entre les grandes puissances – et non le terrorisme – est désormais le principal objectif de la sécurité nationale des États-Unis”. En 2021, Biden a décrit la lutte entre la démocratie et les pouvoirs autocratiques, et non les terroristes, comme “le défi central de l’époque”.

La guerre contre le terrorisme, en tant que paradigme, a été un échec manifeste. Cela a conduit les États-Unis à s’engager dans de longues guerres désastreuses, à tuer des dizaines de milliers de civils innocents et à minimiser les défis stratégiques plus importants (comme la Chine) pendant trop d’années. Pourtant, pour toutes ces catastrophes, certaines politiques spécifiques – y compris des interventions militaires plus limitées et un financement accru des opérations de renseignement ciblant des groupes terroristes – ont réussi à réduire considérablement la menace pesant sur la patrie américaine.

La mort de Zawahiri peut ou non affaiblir al-Qaïda ; le bilan historique des meurtres de chefs terroristes est décidément mitigé. Mais dans un sens plus profond, le genre de menace qu’il représentait autrefois a (presque) déjà disparu.