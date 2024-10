La mort de Yahya Sinwar offre des sorties de guerre, mais Israël les acceptera-t-il ?

En fin de compte, Yahya Sinwar, le leader du Hamas, qui a orchestré les attaques du 7 octobre contre Israël et a ensuite passé plus d’un an à échapper à l’une des chasses à l’homme les plus importantes et les plus destructrices de l’histoire, a peut-être finalement connu sa disparition presque par hasard.

Dans le cadre d’une patrouille militaire régulière – plutôt que d’agir sur la base de renseignements spécifiques – il semble qu’un groupe de soldats israéliens et de membres d’équipage de chars aient ouvert le feu mercredi sur trois militants présumés dans un bâtiment de la ville de Rafah, au sud de Gaza.

Ce n’est qu’après avoir enlevé les décombres qu’ils ont découvert le corps de ce qui semblait être l’homme le plus recherché au monde, mort parmi les décombres.

« Il y a un an, il était victorieux. Maintenant, il est éliminé. Où serez-vous dans un an ? » Amir Ohana, président de la Knesset israélienne, écrit le X alors que la nouvelle est tombée jeudi après-midi.

Il a exhorté les partisans de Sinwar à Gaza à déposer les armes, suggérant qu’il est inutile pour le groupe de poursuivre la lutte armée contre Israël maintenant que son chef est mort.

Sinwar, le chef militaire du Hamas qui a passé 22 ans en prison pour avoir tué deux soldats israéliens, a méticuleusement planifié et lancé les attaques du 7 octobre qui ont tué plus de 1 200 personnes en Israël et capturé 251 otages.

De nombreux Israéliens – probablement la plupart – considéraient Sinwar comme le mal incarné.

REGARDER | Sinwar tué à Gaza : Le chef du Hamas Yahya Sinwar a été tué, selon le ministre israélien des Affaires étrangères Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a déclaré jeudi que le chef du Hamas, Yahya Sinwar, avait été tué. Sinwar, qui a contribué à planifier les attentats du 7 octobre 2023, est l’un des nombreux dirigeants militants tués ces dernières semaines.

Point d’inflexion

Sa mort tant attendue représente un point d’inflexion non seulement pour la guerre du Hamas et d’Israël à Gaza, mais peut-être aussi pour la lutte palestinienne plus large pour l’autodétermination.

Ce qui est moins clair, c’est si sa disparition accélérera la fin de la guerre d’Israël contre le Hezbollah au Liban ou désamorcera la situation dangereuse avec l’Iran – ou si le moment passera sans grande différence notable.

Les analystes israéliens affirment que l’impact le plus immédiat de l’assassinat de Sinwar est qu’il refermera une blessure ouverte dont le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sera crédité.

« C’est une nouvelle très importante », a déclaré Miri Eisin, colonel à la retraite de l’armée israélienne et spécialiste du renseignement. « C’est quelque chose qui devait arriver. »

Que Netanyahu puisse affirmer que Sinwar a causé les attentats du 7 octobre et qu’il est maintenant mort, « pour lui, c’est une victoire », a-t-elle déclaré à CBC News.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’adresse au parlement israélien à Jérusalem le 17 juillet. (Ronen Zvulun/Reuters)

Les premiers commentaires de Netanyahu après la mort de Sinwar semblaient suggérer que, du moins à Gaza, il n’y aurait pas de changement de tactique immédiat.

Plus que 42 000 personnes ont été tuées dans le territoire palestinien par les attaques israéliennes au cours de l’année écoulée – avec 76 000 blessés supplémentaires, plus d’un million et demi de personnes déplacées et la plupart des bâtiments et autres structures rasés.

« Le mal a subi un coup dur aujourd’hui », a déclaré Netanyahu. « Mais notre tâche n’est pas terminée. Nous continuerons à pleine puissance jusqu’à ce que tous vos proches, nos proches, soient rentrés à la maison. »

Le Hamas détiendrait toujours 101 Israéliens captifs à Gaza, même si beaucoup ne seraient plus en vie.

Pendant des mois, les pourparlers menés par le Qatar ont tenté, sans succès, de trouver une formule insaisissable pour arrêter les combats, libérer les otages et libérer les milliers de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Alors que les États-Unis accusaient publiquement Sinwar et le Hamas de bloquer un accord, de nombreux Israéliens, et notamment les familles des otages, ont déclaré qu’ils pensaient que Netanyahu était également responsable d’avoir ajouté des conditions supplémentaires à la dernière minute.

La fumée s’élève à Gaza, au milieu du conflit en cours entre Israël et le Hamas, vu depuis Israël jeudi. (Amir Cohen/Reuters)

Avant même que les résultats ADN apportent la preuve irréfutable que le cadavre dans les décombres était celui de Sinwar, les familles des otages à Gaza exhortaient Netanyahu à « tirer parti » de sa mort pour conclure un accord visant à garantir leur libération.

« L’élimination de Sinwar est une étape importante sur la voie d’une véritable victoire, qui ne sera obtenue qu’avec le retour des 101 personnes enlevées », a déclaré un communiqué. déclaration d’un groupe de ces familles dit.

Mais la question de savoir si la libération des otages restants ou leur échange contre des prisonniers palestiniens a été facilitée par l’assassinat de Sinwar est discutable.

« Je suis pessimiste », a déclaré Andreas Krieg, maître de conférences en études de sécurité au Kings College de Londres.

« Avec qui allez-vous négocier s’il n’y a pas de commandement central au sein de [the Hamas] réseau pour négocier? », a-t-il déclaré à BBC News.

Au-delà du sort des otages à Gaza, la déclaration de Netanyahu mercredi a également évoqué les autres guerres qui font rage aux frontières d’Israël et aux alentours.

Des enfants palestiniens font la queue mercredi pour recevoir de la nourriture préparée par une cuisine caritative, au milieu du conflit Israël-Hamas, à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. (Mohammed Salem/Reuters)

« À Gaza, à Beyrouth et au Moyen-Orient, la lumière l’emporte sur l’obscurité », a-t-il déclaré.

Ces dernières semaines, Israël a assassiné la plupart des hauts dirigeants du Hezbollah, affaiblissant considérablement l’organisation au Liban. Une éventuelle frappe aérienne contre l’Iran pourrait également porter un coup dur à l’ennemi le plus puissant d’Israël.

Mais malgré la vision de Netanyahu d’un Moyen-Orient réinventé, Firas Maksad, chercheur principal au Middle East Institute de Washington, dit douter que la mort de Sinwar permettra à Netanyahu de concrétiser cet objectif.

« La question clé reste de savoir si Netanyahu est prêt et disposé à mettre un terme à cette situation, non seulement à Gaza, mais aussi au Liban et contre l’Iran », a-t-il déclaré à BBC News.

D’autres experts du Moyen-Orient mettent en garde contre le fait d’attacher trop d’importance à la mort d’un seul dirigeant, aussi grande soit-elle.

Hassan Barari, professeur de relations internationales à l’Université du Qatar, estime également qu’il est extrêmement improbable que le Hamas abandonne ou livre les otages restants parce que son chef a été tué.

Les Israéliens se réunissent pour marquer le premier anniversaire de l’attaque meurtrière du Hamas, à Tel Aviv, le 7 octobre. (Gonzalo Fuentes/Reuters)

« Le conflit est… plus profond qu’une seule personne. Il s’agit de la lutte du peuple pour l’autodétermination », a-t-il déclaré.

En quelques semaines seulement, Israël a réussi à éliminer presque tous les hauts responsables du Hezbollah, et pourtant le groupe continue d’opposer une résistance intense aux incursions terrestres israéliennes dans le sud du Liban et tire quotidiennement des centaines de roquettes sur les communautés israéliennes.

Alors même que la nouvelle de la mort de Sinwar tombait, l’armée israélienne a annoncé la mort de cinq de ses soldats de la Brigade Golani, qui dirige les opérations de combat dans le sud du Liban.

À Gaza, un vidéaste travaillant pour CBC News a trouvé peu de gens qui pensaient que la mort de Sinwar ralentirait les attaques israéliennes ou entraînerait une amélioration de leur vie de quelque manière que ce soit.

« Ce n’est pas la première [death] dans la révolution et la résistance palestiniennes », a déclaré Thabet Al-Amur, écrivain et analyste politique à Khan Younis.

« Des dirigeants, petits et grands, ont été tués dans le cheminement de la Palestine vers la révolution. »

Alors que le Hamas dirige Gaza d’une main de fer depuis 2005, les signes de dissidence et d’érosion du soutien se sont multipliés au cours de l’année écoulée.

Pourtant, alors que la nouvelle de la mort de Sinwar se répandait jeudi, la seule condamnation concernait Israël.

Gaza « est en ruine, elle n’est pas convenable pour y vivre ou quoi que ce soit », a déclaré Mohammed Qaasim, 33 ans.

Il a déclaré que les Israéliens « ne s’arrêteront pas – pas pour une tête ou deux, ou si toute la population palestinienne meurt ».