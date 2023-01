La mort de Tire Nichols déclenche une manifestation policière à Memphis

De toute évidence, les policiers ne souscrivent pas au mantra des médias sociaux “nouvelle année, nouveau moi” car il n’y a eu que 17 jours en 2023 et ils sont toujours sur les mêmes taureaux ** t.

Selon CNN, des manifestations de colère ont éclaté devant un poste de police de Memphis, dans le Tennessee, alors que la communauté se rassemblait pour exiger la transparence concernant la mort de Tire D. Nichols, 29 ans. La foule a appelé à la diffusion publique des images de la caméra corporelle des officiers de la nuit en question. La police a arrêté Nichols le 7 janvier, soupçonné de conduite imprudente lors d’une «confrontation» et il a tenté de fuir à pied. Après avoir été appréhendé et soumis à une autre «confrontation», Nichols s’est plaint d’essoufflement et est décédé quelques jours plus tard à l’hôpital.

La ville a publié une déclaration annonçant une enquête sur tout ce qui s’est passé avant la mort de Tyr. Tous les agents impliqués ont été relevés de leurs fonctions jusqu’à la fin de l’enquête, bien que la ville ne dise pas exactement combien.

“Après avoir examiné diverses sources d’informations concernant cet incident, j’ai constaté qu’il était nécessaire de prendre des mesures immédiates et appropriées”, a déclaré le chef de la police de Memphis, CJ Davis, dans un communiqué publié dimanche. “Aujourd’hui, le département informe les agents concernés des mesures administratives imminentes.”

Les photos de Tyr ne suggèrent en aucune façon qu’il était dans une « confrontation ». On dirait qu’il a été battu à mort.

Nous suivrons cette affaire de très près et fournirons autant d’informations que possible dès qu’elles seront disponibles. F12. Repose en paix Tire D. Nichols.