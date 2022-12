“La mort de Sushant Singh Rajput n’était pas un suicide mais un meurtre”, affirme le personnel de l’hôpital Cooper qui a pratiqué l’autopsie de SSR

Cela fait plus de deux ans que Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort à son domicile de Mumbai le 14 juin 2020. L’enquête initiale de la police de Mumbai avait indiqué que le suicide était la cause du décès. Le rapport d’autopsie du défunt acteur avait également confirmé qu’il était mort par suffocation après avoir été pendu. Maintenant, un membre du personnel de l’hôpital Cooper qui a pratiqué l’autopsie de SSR a affirmé que la mort de l’acteur n’était pas un suicide mais un meurtre.

Lors de sa récente interaction avec les médias, le personnel de l’hôpital nommé Roopkumar Shah a déclaré qu’il y avait plusieurs marques sur le corps et le cou de Sushant. Il a affirmé que l’autopsie était censée être enregistrée, mais les autorités supérieures leur ont demandé de ne cliquer que sur les photos du corps de Sushant. Lorsqu’ils ont procédé à l’autopsie, il avait informé ses aînés qu’il soupçonnait un meurtre et non un suicide.

“Quand j’ai vu le corps de Sushant pour la première fois, j’ai rapidement informé mes aînés que je sentais que ce n’était pas un suicide mais un meurtre. Je leur ai même dit que nous devrions travailler selon les règles. Cependant, mes aînés m’ont dit de cliquer sur les images car dès que possible et donner le corps aux flics. Par conséquent, nous avons effectué l’autopsie uniquement la nuit”, a déclaré Shah à TV9.

Vêtu d’un t-shirt sombre et d’un short gris, Sushant a été retrouvé pendu par un drap chez lui par son aide domestique qui a alerté la police. Après l’enquête initiale sur le lieu du suicide où aucune note de suicide n’a été récupérée, son corps a été transporté dans une ambulance pour une autopsie.

Après la police du Maharashtra, l’affaire a été reprise par le Bureau central d’enquête (CBI). Cependant, depuis lors, la CBI n’a pas été en mesure de déclarer la conclusion finale après qu’un panel AIIMS a exclu le meurtre.