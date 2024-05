La mort de son président mènera-t-elle à un Iran différent ? — RT Monde Nouvelles

Le décès choquant d’Ebrahim Raïssi réveille des pensées fatalistes à un moment dangereux pour la région

La mort tragique du président iranien Ebrahim Raisi et du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian a ravivé des réflexions fatalistes sur les aléas du destin. Il y a le soupçon inévitable que quelqu’un « aidé » l’hélicoptère tombe. La vérité finira par être découverte, mais pour l’instant nous ne pouvons que rappeler qu’il y a 14 ans, le crash de l’avion du président polonais Lech Kaczynski près de Smolensk semblait si improbable qu’il était impossible de croire qu’il s’agissait d’une simple coïncidence de circonstances. Tout s’est avéré plus simple et plus banal, même si les associés paranoïaques de Kaczynski insistent toujours sur le fait qu’il s’agissait d’un attentat terroriste. Mais c’est une question clinique.

L’Iran est un pays clé en Asie occidentale. Presque tous les processus les plus importants dans cette partie du monde sont liés à Téhéran d’une manière ou d’une autre – soit il y est directement impliqué, soit il les influence. La stabilité de l’État iranien est l’un des facteurs les plus importants de l’équilibre régional ; certains l’aiment, d’autres non, mais tout le monde le reconnaît. La première question est donc de savoir si les bouleversements pourraient conduire à une instabilité interne susceptible de déborder. Les experts iraniens présenteront des arguments fondés, mais pour un observateur extérieur comme l’auteur de ces lignes, le système semble assez résistant à de tels événements. Dans le système de gouvernement iranien, le président n’est pas le chef de l’État (c’est un chef spirituel) mais le chef de l’exécutif, une sorte de premier ministre, non pas de nature technocratique mais de nature politique.















Le président est élu au suffrage populaire, mais celui-ci est précédé d’une étape de sélection idéologique et d’élimination des candidats inacceptables pour les tuteurs politiques. De cette manière, le pluralisme électoral est respecté, mais la diversité est limitée par le cadre approuvé. Cela remplit la tâche d’éviter les virages serrés. Il est important de noter que les élections présidentielles (ainsi que parlementaires) ne sont pas un processus d’approbation des candidats sélectionnés, qu’il existe une véritable concurrence et lutte, et que le résultat n’est pas toujours celui que préfère le pouvoir clérical suprême. Ainsi, le président Khatami dans les années 1990 et le président Ahmadinejad dans les années 2000, aux idéologies opposées, ont été élus contre les attentes du groupe au pouvoir.

Cependant, cela n’a pas provoqué de chocs, car les extrêmes avaient déjà été éliminés. Et aujourd’hui, en Iran, comme dans la plupart des pays du monde, la capacité d’obtenir le résultat souhaité sans distorsions électorales flagrantes s’améliore.

Néanmoins, le paysage politique iranien est hétérogène, comme dans tout pays grand et influent. Grâce à un système complexe de gestion et de contrôle et à une certaine duplication des fonctions, l’appareil d’État résiste assez bien aux chocs comme celui qui vient de se produire. Il n’y a pas de vide de pouvoir. Cependant, la même complexité et la présence de groupes aux intérêts différents (parfois très différents) augmentent les risques de perturbation de l’équilibre interne. D’autant plus que la situation intérieure en Iran est, pour le moins, loin d’être idéale. La lassitude d’une partie de la population active face au régime théocratique et à ses restrictions, d’une part, l’impact négatif des sanctions américaines sur le développement, d’autre part, et l’augmentation générale de l’anxiété à mesure que la région devient un centre de bouleversements internationaux. créer des conditions potentielles pour que la situation se dégrade. Et en ce sens, toute évolution imprévue comporte des risques. La mesure dans laquelle chacun souhaite les exploiter deviendra claire dans un avenir proche.















Les relations entre l’Iran et Israël, les deux principaux rivaux régionaux, sont devenues non seulement au cœur de la politique au Moyen-Orient, mais aussi un facteur d’importance mondiale. La confrontation est inconciliable et il n’y a aucune issue, même hypothétique. Il est naturel que ces deux pays apparaissent dans le contexte nucléaire – Israël comme détenteur de facto d’armes et l’Iran comme puissance capable de les produire. Cela souligne le statut de ces deux acteurs, qui est différent même de celui d’États aussi puissants que la Turquie ou l’Arabie Saoudite. Malgré des discussions acerbes, l’Iran et Israël ont agi avec prudence. Comme l’ont montré les récents échanges de coups, ni l’un ni l’autre ne veut aller plus loin, du moins pas encore. Mais au sein du « lignes rouges » comprise par les parties, la rivalité est féroce. Et l’encouragement mutuel de l’instabilité interne est la norme. La situation entre l’Iran et les États-Unis est similaire, même si la capacité de compromis des parties est ici un peu plus grande. Cela a été démontré au cours de la dernière décennie lors des négociations sur le programme nucléaire iranien, mais tout s’est ensuite effondré.

Pour les dirigeants iraniens, le plus important est désormais de convaincre leur propre peuple et les observateurs extérieurs que la stabilité du système est intacte et qu’il fonctionne normalement. Aucun changement en matière de politique étrangère n’est à prévoir, le gouvernail étant entre les mains du chef spirituel Ali Khamenei. Des ajustements situationnels sont possibles. Pour la Russie, la mort de Raïssi est un événement particulièrement triste, car le président sympathisait avec notre pays et était déterminé à travailler en étroite collaboration avec nous. Mais aucun dirigeant iranien n’autorisera une rupture avec Moscou. Il est également vrai que les intérêts de l’Iran et de la Russie ne coïncident pas dans tous les domaines, et tout haut dirigeant de Téhéran défendra fermement ses propres positions.