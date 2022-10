La mort de son fils renforce le message de vaccination contre la grippe

Les experts du panel ont souligné la recommandation selon laquelle tous les Américains de 6 mois ou plus se font vacciner contre la grippe, de préférence d’ici la fin octobre. La vaccination est particulièrement importante pour les personnes à risque élevé de complications de la grippe, notamment les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant d’un ou plusieurs problèmes de santé, les personnes immunodéprimées et les Américains de 65 ans et plus.

Stinchfield reconnaît que l’efficacité du vaccin contre la grippe varie d’une saison à l’autre, mais même si le vaccin ne correspond pas complètement aux virus en circulation, il peut aider à prévenir des conséquences graves comme l’hospitalisation et la mort. L’une des complications potentielles graves est la pneumonie ou « maladie pneumococcique ».

«Notre enquête montre que seulement 29% des personnes à risque ont été avisées de recevoir un vaccin contre le pneumocoque», déclare Stinchfield.

“La bonne nouvelle est que parmi ceux à qui il a été conseillé de se faire vacciner, 74% ont reçu leur vaccin contre le pneumocoque”, a-t-elle déclaré. “Cela souligne un point clé pour vous, mes collègues cliniciens : en tant que professionnels de la santé, nos recommandations sont importantes.”

Doses plus élevées pour les Américains de 65 ans et plus

Le CDC a mis à jour les recommandations de cette saison grippale pour les adultes de 65 ans et plus afin de recevoir l’un des trois vaccins contre la grippe préférentiellement recommandés, a déclaré la directrice du CDC, Rochelle Walensky, MD. Le CDC recommande des vaccins plus forts et plus dosés pour les Américains plus âgés “sur la base d’un examen des études disponibles, qui suggèrent que dans ce groupe d’âge, ces vaccins sont potentiellement plus efficaces que les vaccins à dose standard…”.