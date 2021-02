La mort de soldats et de policiers détenus par des guérilleros kurdes ébranle la politique turque

Le bilan des morts et la manière dont les hommes ont été tués ont atterri comme une bombe dans la politique tendue et divisée de la Turquie. Le président Recep Tayyip Erdogan et ses alliés politiques ont condamné l’attaque, les partis d’opposition se demandant pourquoi le gouvernement n’avait pas réussi à négocier la libération des hommes et avait risqué une opération militaire pour les sauver.

Les hommes étaient retenus en otage par des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, un mouvement de guérilla maoïste qui combat l’État turc depuis plus de trois décennies. Des soldats turcs ont découvert leurs corps dans une grotte lors d’une opération militaire dans la région irakienne de Gara, a annoncé dimanche le gouvernement. Tous les otages avaient été exécutés, tous sauf un avec des coups de feu dans la tête, a-t-il déclaré.

ISTANBUL – Les Turcs ont réagi lundi avec choc et colère à la nouvelle que des guérilleros kurdes avaient exécuté 13 soldats et policiers turcs détenus dans une grotte dans les montagnes du nord de l’Irak.

Douze des otages identifiés étaient des membres subalternes de l’armée et de la police militaire. Tous avaient été capturés il y a cinq ou six ans par le PKK dans une période après l’échec des négociations de paix entre le gouvernement turc et la guérilla kurde.

Les guérilleros installent souvent des barrages routiers impromptus sur des routes isolées dans des régions de l’est et du sud-est de la Turquie, et enlèvent des membres des forces armées voyageant dans des bus publics ou des voitures privées pour rentrer chez eux pour rendre visite à leurs familles et retourner à leurs bases.

Les hommes trouvés dans la grotte avaient été enlevés et emmenés de l’autre côté de la frontière dans les montagnes du nord de l’Irak, une région que le PKK utilise depuis longtemps comme base arrière.