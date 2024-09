La mort de Sanchez fait toujours l’objet d’une enquête, le PCSO cherche plus d’informations

5 septembre — Le décès de Darci Ann Sanchez, 49 ans, de Hartshorne, fait toujours l’objet d’une enquête et des informations supplémentaires sont nécessaires.

Le 11 juillet 2023, la police des autoroutes de l’Oklahoma (OHP) a émis un avis de disparition en danger pour Sanchez. L’OHP a déclaré qu’elle avait été vue pour la dernière fois le 25 avril 2023, à 10 heures du matin à Haileyville. Elle portait un pull gris et un jean bleu. L’OHP a ajouté que Sanchez avait reçu un diagnostic d’épilepsie et qu’elle n’avait pas ses médicaments.

Une publication sur les réseaux sociaux publiée par le shérif du comté de Pittsburg, Chris Morris, le 23 mai 2023, indiquait que Sanchez avait été portée disparue à Durant le 28 avril 2023 et qu’elle avait été vue pour la dernière fois en train de pêcher dans la zone de loisirs de Hickory Point et que son véhicule y avait été retrouvé.

La zone de loisirs est l’un des points les plus au sud du lac Eufaula et à environ 10 miles à l’est de McAlester, située entre Krebs et Adamson sur Adamson Road.

Morris a déclaré qu’ils avaient fouillé la zone autour de son véhicule, les champs et les collines à proximité avec des chiens K9 et qu’ils n’avaient pas eu de chance jusqu’à ce que deux jeunes garçons tombent sur les restes près de Hickory Point le 16 février 2024.

Le rapport initial du bureau du shérif du comté de Pittsburg indiquait qu’il n’y avait aucun signe d’acte criminel et incluait qu’il y avait une personne d’intérêt.

Plus récemment, le sergent Josh Kious du PCSO a déclaré que l’affaire faisait toujours l’objet d’une enquête et qu’il avait été confirmé que les restes étaient ceux de Sanchez.

« Les restes ont été retrouvés dans une zone isolée, loin des terrains de camping et des sites de pêche habituels », a déclaré Kious. Et en raison de l’enquête en cours, il ne peut divulguer aucun autre détail.

« Nous avons effectué quelques perquisitions, examiné les relevés téléphoniques et les positions GPS », a déclaré Kious. Il a ajouté qu’il serait utile d’obtenir plus d’informations de quiconque, en particulier des proches de Sanchez. Il a mentionné que la famille a été tenue au courant des découvertes.

Joseph Newcomb, son père, a déclaré : « Nous voulons découvrir qui a fait ça. Chaque jour, je veux trouver quelque chose. » Il ajoute que sa petite-fille, Courtnee Carn, offre une récompense à la personne qui fournira les informations qui permettront de résoudre le mystère de la mort de sa mère.

Newcomb a déclaré qu’ils avaient enterré Sanchez le vendredi 23 août à Kamas, dans l’Utah, où elle a passé la majeure partie de sa vie.

Selon Kious, il est important que les gens n’hésitent pas à signaler la disparition d’une personne. Dans ce cas, Sanchez était portée disparue depuis près d’un mois avant que sa disparition ne soit signalée aux autorités.

Si vous avez des informations concernant une personne non identifiée ou disparue, contactez le bureau du médecin légiste de l’Oklahoma par e-mail à [email protected] ou [email protected]. Afin d’aider la base de données de l’OME, indiquez le nom complet de la personne disparue, sa date de naissance, la date et le lieu de sa dernière apparition, ainsi que d’autres identifiants (ascendance, taille/poids, couleur des yeux et des cheveux, tatouages, cicatrices, etc.).

Toute personne disposant d’informations sur le décès de Sanchez et sur son lieu de détention en avril 2023 est priée d’appeler le PCSO au 918-423-5858.