La mort de Robin Williams a conduit Sarah Michelle Gellar à faire une pause dans sa carrière d’actrice.

Gellar, 45 ans, a expliqué comment elle avait traité le décès de Williams dans une nouvelle interview. Les deux ont travaillé en étroite collaboration sur “The Crazy Ones” en 2013 et 2014.

“J’ai travaillé toute ma vie”, a-t-elle déclaré au magazine People. “Quand j’avais des enfants – et c’était juste après le décès de Robin – il se passait tellement de choses dans ma vie et je me suis juste dit : « J’ai besoin de faire une pause. »”

Williams est décédé par suicide le 11 août 2014.

Le comédien a lutté contre la dépendance tout au long de sa carrière et avait effectué un séjour en cure de désintoxication peu de temps avant sa mort. Après sa mort, il a été découvert que l’acteur souffrait de démence à corps de Lewy.

“Il est important de noter que les patients atteints de démence diffuse à corps de Lewy présentent fréquemment des symptômes moteurs parkinsoniens et … une dépression et des hallucinations”, indiquait alors le rapport de pathologie.

Gellar a ensuite choisi de faire une pause pour se concentrer sur le temps passé avec sa famille.

“J’ai besoin d’être ici pour ces premières années de formation de la vie de mes enfants”, se souvient Gellar en pensant après la mort de sa co-star. “J’avais besoin de cette pause pour être le parent que je voulais être.”

Cependant, l’actrice de “Scooby-Doo” a découvert qu’elle n’était pas prête à abandonner complètement l’industrie.

“Ça m’a vraiment manqué”, se souvient Gellar. “Mais c’est aussi trouver la bonne opportunité, quelque chose qui vous parle et qui parle aussi à votre public.”

Gellar a trouvé cette opportunité avec le spectacle “Wolf Pack”. L’actrice joue dans la série Paramount + et est productrice exécutive.

“Il s’agit de travailler avec des gens avec qui j’aime vraiment travailler, où j’ai hâte de passer du temps avec les gens”, a déclaré l’actrice au point de vente. “Je veux que tout le monde passe un bon moment parce que jouer, c’est amusant. Nous sommes créatifs, et oui, parfois les nuits sont très longues, mais ce que nous pouvons faire est vraiment cool.”