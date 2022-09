La mort de Queen plonge Liz Truss au cœur d’un événement national mémorable deux jours seulement après être devenu Premier ministre

Un peu plus de 48 heures après son arrivée au 10 Downing Street, la mort de la reine a propulsé Liz Truss au cœur d’un événement national capital presque avant qu’elle n’ait eu le temps de trouver ses marques en tant que Premier ministre.

Mme Truss a pour tâche de représenter la nation alors qu’elle rend hommage à son monarque le plus ancien, tout en offrant l’assurance de la continuité et de la stabilité en ce moment de changement.

Dans le même temps, son poste de chef du gouvernement de Sa Majesté – obtenu si récemment – ​​sera temporairement écarté des projecteurs alors que tous les regards se tournent vers la transition vers un nouveau chef d’État.

Pendant une période de deuil officiel de 10 jours, le Parlement s’ajournera et – tant que le fonctionnement quotidien des organes officiels se poursuivra – il n’y aura pas de discours ministériels, pas d’annonces gouvernementales, pas de séances de photos ou d’interviews.

La déclaration de Mme Truss de Downing Street peu après l’annonce de la mort du monarque devrait être la dernière que nous verrons d’elle avant les funérailles de la reine, à l’exception des apparitions lors d’événements cérémoniels.

Cette allocution contribuera sans aucun doute à former la vision que la nation a de son nouveau Premier ministre, d’une manière qu’elle ne pouvait pas prévoir alors qu’elle s’apprêtait à se présenter au pays dans son nouveau rôle.

Plus troublant pour le Premier ministre d’un point de vue politique, la période de deuil menace de faire dérailler les plans d’un budget d’urgence avant la fin septembre, au cours de laquelle la chancelière Kwasi Kwarteng devait présenter les détails de ses réductions d’impôts phares.

À bien des égards, la position de Mme Truss est comparable à celle de Tony Blair, qui n’était en poste que depuis quatre mois lorsque la mort de Diana, princesse de Galles, a joué un rôle énorme dans la consolidation de son image aux yeux du public.

Dans sa première réaction publique à la mort de la princesse, un Blair visiblement attiré parlant avec émotion dans un cimetière détrempé par la pluie dans sa circonscription de Sedgefield a captivé l’humeur de nombreux Britanniques.

Certains ont frissonné à sa phrase, mais beaucoup ont senti que leurs propres pensées avaient trouvé écho dans ses paroles: “Elle était la princesse du peuple et c’est ainsi qu’elle restera, comment elle restera dans nos cœurs et nos mémoires pour toujours.”

Au cours des jours suivants, il a souvent semblé que c’était Blair plutôt que la famille royale qui dirigeait la réponse de la nation.

Et il a mérité le mécontentement de la reine en la persuadant qu’elle devait quitter son refuge de Balmoral en Écosse et retourner à Londres comme une expression visible de la participation de sa famille au chagrin national.

Bien sûr, à ce stade, Blair était déjà une figure connue de la grande majorité des Britanniques, après trois ans en tant que chef de l’opposition et une victoire historique aux élections générales plus tôt dans l’année.

En revanche, la déclaration de Mme Truss devant la porte de Downing Street sera sa première exposition très médiatisée à de nombreux électeurs qui ont prêté peu d’attention à l’élection à la direction conservatrice de cet été et ne savaient pas ce qu’ils pensaient d’elle lorsqu’elle s’est rendue à Balmoral mardi pour être invitée par Elizabeth II à être son 15e Premier ministre.

Les opinions qu’ils se font de sa performance pourraient influencer leur vision d’elle en tant que leader nationale pour les années à venir, et son choix de mots aura été examiné avec des détails angoissants par son équipe de conseillers dans le court laps de temps qu’ils ont eu pour se préparer.

Ils auront eu peu de précédents sur lesquels s’appuyer. La grande longévité de la reine signifie que le dernier Premier ministre appelé à parler de la mort d’un monarque était Sir Winston Churchill en 1952.

Dans une allocution diffusée sur toutes les chaînes de la BBC – principalement à la radio à l’époque – le premier ministre en temps de guerre a salué George VI comme “très aimé de tous ses peuples (et) respecté en tant qu’homme et prince bien au-delà des nombreux royaumes sur lesquels il régnait”.

Dans un commentaire qui pourrait toucher une corde sensible aujourd’hui, beaucoup envisageant le décès de la fille de George, Elizabeth II, Churchill a déclaré que la mort du roi avait « frappé une note profonde et solennelle dans nos vies qui a résonné de loin… a calmé le bruit et le trafic de la vie du 20e siècle dans de nombreux pays, et a fait que des millions d’êtres humains s’arrêtent et regardent autour d’eux ».

Il a rendu hommage à George pour “la dignité simple de sa vie, ses vertus viriles, son sens du devoir… son charme gai et sa nature heureuse, son exemple de mari et de père dans son propre cercle familial, son courage dans la paix ou la guerre”.

Mais il a également regardé vers l’avenir, comparant la nouvelle souveraine de 25 ans à son homonyme “magnifique” Elizabeth I.

“Célèbres ont été les règnes de nos reines”, a déclaré Churchill. « Certaines des plus grandes périodes de notre histoire se sont déroulées sous leur sceptre.

“Moi, dont la jeunesse a été passée dans les gloires augustes, incontestées et tranquilles de l’ère victorienne, je pourrais bien ressentir un frisson en invoquant, une fois de plus, la prière et l’hymne, God Save The Queen !”

Son arrivée à Downing Street mardi fait de Liz Truss la dernière Premier ministre du deuxième âge élisabéthain et la première de la nouvelle ère carlienne. Le succès de son poste de premier ministre peut dépendre en partie de sa relation avec le nouveau roi Charles III.