La mort de Queen jette un voile le jour de l’ouverture du TIFF

TORONTO – Après deux ans d’événements perturbés par la pandémie, le Festival international du film de Toronto a débuté jeudi soir en promettant un retour à la forme, bien que la mort de la reine ait jeté un voile sur les célébrations, qui comprenaient un concert au cœur de la ville.

Le rappeur Kardinal Offishall a animé l’ouverture officielle de Festival Street sur King Street West, avec l’icône du rock autochtone Buffy Sainte-Marie et l’auteur-compositeur-interprète mohawk Logan Staats.

“Ce serait inapproprié si je ne reconnaissais pas seulement le début de ce qui est une occasion de célébration lors de l’ouverture du TIFF, le décès de sa majesté la reine”, a déclaré le maire de Toronto, John Tory, qui faisait partie des dignitaires présents à l’événement.

“Je pense que c’est un grand et triste jour de l’histoire.”

Deux lieux de festival – le Royal Alexandra Theatre et le Princess of Wales Theatre – ont tamisé leurs lumières de chapiteau pour rendre hommage.

Le PDG du TIFF, Cameron Bailey, a déclaré dans une série de tweets que de nombreux participants au festival et partenaires du film seraient “profondément touchés” par la mort de la reine.

Dans son allocution d’ouverture, il s’est concentré sur le grand retour du festival.

« Nous sommes reconnaissants de ce soutien exceptionnel que nous avons reçu du gouvernement du Canada cette année et de nos partisans », a déclaré Bailey, faisant référence à un investissement de 10 millions de dollars du gouvernement fédéral pour soutenir le retour des événements en personne. .

« Grâce à cela, nous avons pu récupérer. Sans eux, nous ne serions pas en mesure d’organiser un événement de cette envergure.

Sainte-Marie, dont le documentaire « Buffy Sainte-Marie : Carry It On » est projeté au festival, a profité de l’occasion pour mettre en lumière de graves problèmes touchant les communautés autochtones du Canada.

« Je suis tellement peiné pour les enfants ces jours-ci, en particulier les enfants autochtones, mais tous les enfants, car ils font face à des nouvelles si difficiles. Je cherche toujours des moyens de contrebalancer cela », a-t-elle déclaré.

« Ce n’est pas l’argent qui fait tourner le monde, c’est seulement une confusion temporaire. Ce ne sont pas les gouvernements qui rendent les gens forts, c’est l’illusion opposée », a-t-elle ajouté, citant sa chanson « Look at the Facts ».

Aideen Carroll, 40 ans, qui fréquente le TIFF depuis 15 ans, avait hâte d’être de retour au festival.

Elle ne pensait pas que la mort de la reine aurait nécessairement un impact sur le grand retour du TIFF, bien qu’elle ait noté qu’elle avait beaucoup de respect pour le dévouement de la défunte monarque à ses années de service.

“D’après tout ce que j’ai lu sur la reine, elle a un grand sens de l’humour. Elle aurait adoré le TIFF et elle aurait adoré que la vie continue », a déclaré Carroll.

À proximité, les fans se sont rassemblés sur le tapis rouge pour le film de la soirée d’ouverture, “The Swimmers” de Netflix, basé sur l’histoire vraie de la fuite de deux sœurs de la Syrie déchirée par la guerre, réalisé par Sally El Hosaini.

Le réalisateur gallo-égyptien a été sélectionné pour le TIFF Emerging Talent Award, l’un des prix pré-annoncés remis lors du festival.

Brendan Fraser, l’acteur principal canado-américain de “The Whale” de Darren Aronofsky, et le casting de “My Policeman”, qui comprend la pop star Harry Styles, ont également reçu des Tribute Awards dimanche. Les deux films sont projetés au festival.

Parmi les célébrités prévues cette année figurent Oprah Winfrey – qui a produit « Sidney », le documentaire sur Sidney Poitier – et Taylor Swift, qui présente une projection de son court métrage « All Too Well ».

Daniel Craig sera rejoint par ses co-stars dans “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, dont Kate Hudson et Janelle Monae.

Al Yankovic, le musicien parodique, et Daniel Radcliffe, l’acteur qui le représente dans “Weird: The Al Yankovic Story”, sont tous les deux sur le pont, tout comme Jennifer Lawrence, qui joue un soldat renvoyé chez lui de la guerre d’Afghanistan dans “Causeway”.

Pendant ce temps, le légendaire réalisateur Steven Spielberg devrait faire ses débuts au TIFF cette année avec la première de “The Fabelmans”, un film semi-autobiographique sur un adolescent qui découvre un secret de famille bouleversant au moment même où il découvre le pouvoir du cinéma.

Le programme étoilé marque un changement par rapport au festival de l’année dernière, qui présentait environ la moitié moins de films et fonctionnait avec un modèle hybride.

Les foules n’étaient pas autorisées à se rassembler autour des tapis rouges, des projections ont eu lieu à l’extérieur et dans des ciné-parcs, et de nombreux films étaient disponibles en streaming en ligne à travers le Canada.

Cette année, les salles de cinéma sont de retour à pleine capacité et seulement quelques dizaines de films sont disponibles virtuellement.

Mais les rappels de COVID-19 ne seront pas entièrement absents du festival, la santé publique de Toronto organisant des cliniques de vaccination au TIFF Bell Lightbox.

Les vaccins seront offerts au théâtre entre 9 h 30 et 16 h 30 jusqu’au 13 septembre, et entre 11 h et 15 h du 14 au 18 septembre.

Pendant ce temps, le TIFF a déclaré qu’il s’attend à ce que la fréquentation revienne aux niveaux d’avant la pandémie, avec environ 1 400 membres des médias et 3 500 participants de l’industrie inscrits à l’événement qui se déroule jusqu’au 18 septembre.

Mais ceux qui ne peuvent pas assister en personne pourront suivre certaines des festivités en ligne, a déclaré Shay Thiyagarajah, responsable des partenariats chez Twitter Canada.

Les tapis rouges du Roy Thomson Hall seront diffusés en direct sur la plateforme, tout comme la série « En conversation avec… » et les panels de l’industrie.

« Notre rôle consiste à susciter la conversation sur le festival, permettant aux Canadiens de s’engager au-delà de ce qu’ils voient sur Festival Street », a-t-elle déclaré.

— Avec des fichiers de Nicole Thompson