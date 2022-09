La mort de Queen bouleverse les débuts de la nouvelle dirigeante britannique Liz Truss

LONDRES (AP) – La Première ministre britannique Liz Truss a pris ses fonctions il y a moins de deux semaines, impatiente de marquer son empreinte sur le gouvernement et confrontée à une boîte de réception débordante de crises: inflation en flèche, monnaie nationale en chute libre et factures d’énergie en flèche.

Puis la mort de la reine Elizabeth II, âgée de 96 ans, a bouleversé les plans soigneusement élaborés de Truss.

L’événement historique a été à la fois un défi et un sursis pour le nouveau leader britannique non testé. La disparition du monarque a suspendu la politique quotidienne au Royaume-Uni alors que le pays plongeait dans une période de deuil émotionnel.

“Cela lui a donné de l’espace pour réfléchir sans les médias, pour planifier”, a déclaré l’historien politique Anthony Seldon. “La seule chose qui manque le plus à (un) Premier ministre, c’est le temps de réfléchir.”

Truss a remporté une course à la direction du Parti conservateur le 5 septembre et a été nommé premier ministre par la reine au château de Balmoral le lendemain, dans l’un des derniers actes d’Elizabeth.

Truss a été informée que la reine était gravement malade lorsqu’elle a annoncé le 8 septembre à la Chambre des communes un programme énergétique d’urgence conçu pour atténuer l’impact de la forte augmentation de la facture de carburant provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La mort du monarque a été annoncée quelques heures plus tard, laissant de nombreuses questions sur le programme de soutien sans réponse alors que le Parlement a été suspendu pendant 10 jours de deuil officiel.

Les apparitions de Truss depuis lors ont été en grande partie cérémonielles. Elle s’est rendue aux services commémoratifs de la reine en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord et a assisté à la cérémonie d’accession au trône du roi Charles III. Lundi, Truss rejoindra des centaines de dirigeants politiques et de dignitaires du monde entier dans la congrégation de 2 000 personnes pour les funérailles de la reine à l’abbaye de Westminster.

Après cela, la politique reviendra en force et Truss tentera de rattraper le temps perdu. Elle se lancera sur la scène mondiale en se rendant à New York pour assister à l’Assemblée générale des Nations Unies la semaine prochaine.

Même avant les funérailles, Truss apprend tranquillement à connaître d’autres dirigeants mondiaux. Elle tient des réunions privées ce week-end avec des alliés clés, dont les premiers ministres du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, le dirigeant irlandais Micheal Martin, le président américain Joe Biden et le président polonais Andrzej Duda, dont le pays est en première ligne du soutien à l’Ukraine. .

«Le fait que tant de dirigeants du monde entier… affluent à Londres donne au nouveau Premier ministre suffisamment de temps pour une diplomatie douce, ces conversations tranquilles avant et après les funérailles, qui l’aideront à atteindre son objectif – s’il est réalisable – de “Grande-Bretagne mondiale”, a déclaré Seldon.

Truss veut rassurer ses alliés sur le fait qu’elle poursuivra le solide soutien politique et militaire à l’Ukraine commencé sous son prédécesseur, Boris Johnson. À l’ONU, elle est également susceptible d’exhorter les démocraties du monde à travailler plus étroitement ensemble dans ce qu’elle a qualifié de “réseau de liberté”.

Mais Truss a aussi des ponts à faire, en particulier avec Biden. Le dirigeant américain a exprimé ses inquiétudes quant à l’impact du départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne sur la paix délicate en Irlande du Nord.

L’Irlande du Nord partage une frontière avec l’Irlande, membre de l’UE, et le Brexit a entraîné de nouveaux contrôles sur les marchandises qui ont dégénéré en une crise politique à Belfast. Les politiciens unionistes britanniques refusent de former un gouvernement de partage du pouvoir avec les nationalistes irlandais, affirmant que les contrôles aux frontières du Brexit sapent la place de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni

Le gouvernement de Johnson a annoncé son intention de suspendre les contrôles et de déchirer une partie de son traité sur le Brexit avec l’UE – une décision qui a provoqué la colère du bloc et alarmé Washington. Biden a averti qu’aucune partie ne devrait rien faire pour saper l’accord du Vendredi saint de 1998, pierre angulaire du processus de paix en Irlande du Nord, que les États-Unis ont joué un rôle déterminant dans la négociation.

Truss dit qu’elle veut parvenir à un accord avec l’UE, mais qu’elle poursuivra le plan de Johnson de réécrire les règles si cela échoue. On ne sait pas si les relations entre le Royaume-Uni et l’UE, qui ont touché le fond pendant le mandat turbulent de Johnson, s’amélioreront sous Truss. Elle a ébouriffé les plumes françaises le mois dernier lorsqu’elle a déclaré que le «jury est sorti» pour savoir si le président français Emmanuel Macron est un ami ou un ennemi.

Chez elle, Truss – une conservatrice de petit État et de marché libre – a été forcée de quitter sa zone de confort politique et de dépenser des milliards pour plafonner les prix de l’énergie pour les maisons et les entreprises qui avaient fait face à une augmentation de 80% le mois prochain alors que la guerre de la Russie en Ukraine envoie flambée des prix de l’énergie.

Le gouvernement révélera plus de détails sur son paquet énergétique – et fera face à des questions pointues de l’opposition – lorsque les législateurs reviendront au Parlement mercredi.

Puis vendredi, le chef du Trésor nommé par Truss, Kwasi Kwarteng, doit faire une déclaration budgétaire d’urgence pour faire face à la détérioration de la situation économique du Royaume-Uni. L’inflation a légèrement diminué en août mais reste à 9,9%, le plus haut depuis quatre décennies, tandis que la livre est à son plus bas depuis 37 ans face au dollar. La Banque d’Angleterre a prévu qu’une longue récession commencerait plus tard cette année.

Kwarteng est susceptible d’annoncer des réductions de l’impôt des particuliers ou des sociétés – ou les deux – dans l’espoir de stimuler la croissance économique, bien que les critiques affirment que de telles mesures aident davantage les aisés que les plus pauvres.

Les journaux rapportent que Kwarteng souhaite également supprimer le plafond des bonus des banquiers imposé après la crise financière mondiale de 2008. Ce serait très controversé et mettrait brusquement fin à la trêve politique qui a suivi la mort de la reine.

“Nous commençons à voir … les signes de ce qu’est la nouvelle économie de Liz Truss”, a déclaré à la BBC Margaret Hodge, députée du Parti travailliste de l’opposition. “Penser aux banquiers à ce stade est obscène.”

Jill Lawless, l’Associated Press