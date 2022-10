La mort de Nika Shakarami, une manifestante de 16 ans, attise la colère en Iran

Nika Shakarami a disparu à Téhéran le 20 septembre après avoir brûlé son foulard en signe de protestation et avoir été suivie par les forces de sécurité, a déclaré sa famille à la BBC Persian, citant le récit d’un ami qui était avec elle à l’époque. Le gouvernement a ensuite refusé de révéler où elle se trouvait, a volé son corps pour un enterrement secret et a fait pression sur des proches pour qu’ils fassent de fausses déclarations sur la façon dont elle est morte, selon la famille.

Son histoire ressemble étrangement à celle de Mahsa Amini, la femme kurde de 22 ans dont la mort le 16 septembre sous la garde de la « police des mœurs » iranienne a été la première étincelle des plus grandes manifestations que l’Iran ait connues depuis plusieurs années. Les autorités ont déclaré qu’Amini avait eu une crise cardiaque après avoir été arrêté pour une prétendue violation du code vestimentaire strict de l’Iran, publiant des images montées comme preuve. Mais sa famille pense qu’elle a été maltraitée et, lors de ses funérailles, les personnes en deuil ont crié “Mort au dictateur” – une référence taboue au chef suprême de l’Iran – avant d’être attaquées par la police.

Les protestations qui balayent maintenant le pays sont un formidable défi pour les dirigeants religieux iraniens, reflétant des décennies de fureur refoulée contre la pauvreté, la répression, la ségrégation sexuelle et les violations des droits humains. Les dirigeants iraniens ont blâmé l’Occident pour le soulèvement populaire et ont lancé une violente répression, coupant l’accès à Internet et tuant au moins 80 personnes, selon des groupes de défense des droits. Les autorités ont également menacé les familles des personnes arrêtées et tuées, cherchant à les intimider jusqu’au silence.