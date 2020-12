La mort de Nick McGlashan pourrait être liée à la consommation de drogue, selon des policiers présents sur les lieux dans une chambre d’hôtel de Nashville.

La star de Deadliest Catch, âgée de 33 ans, aurait été retrouvée inconsciente dans une pièce de l’Holiday Inn dimanche et serait décédée plus tard dans la nuit.

On pense que Nick, de son vrai nom Bruce, avait voyagé de chez lui à Seattle pour rencontrer un ami inconnu à Nashville.

Le Sun a rapporté que ses compagnons de casting de Discovery Channel avaient déclaré qu’il était « de bonne humeur » dans les jours précédant son voyage,

Le père de deux enfants avait parlé ouvertement de son combat contre l’alcoolisme et la toxicomanie pendant un certain nombre d’années et des sources ont déclaré qu’il avait peut-être «glissé» avant sa mort.







Il a été rapporté que la police a répondu à un appel concernant « un homme qui avait été trouvé insensible par un ami dans l’une des chambres d’hôtel », à 12h30.

Dans une déclaration publiée par la police à Nashville, ils ont déclaré: « L’individu, Bruce McGlashon, 33 ans, était décédé à l’arrivée des ambulanciers paramédicaux et des agents. [sic].

« Le décès n’est actuellement pas classé dans l’attente d’un rapport sur les résultats d’autopsie du bureau du médecin légiste.

« Les preuves ont indiqué la possibilité d’une implication médicamenteuse. Les tests de toxicologie font partie du processus d’autopsie. »

Un ami de Nick a dit au Sun que sa mort était une « tragédie » et que « tout est assez difficile en ce moment » car il y a « beaucoup de drame entourant sa mort ».







La star de Deadliest Catch, Clayton Gore, a déclaré au Sun que Nick était « de bonne humeur » et avait hâte de filmer la nouvelle saison de l’émission de télé-réalité.

Clayton a ajouté: « Je crois qu’il voyait un ami, c’est ce qu’il m’a dit la nuit où il s’envolait de Seattle. J’ai entendu dire qu’il y avait une enquête. »

Nick était « la lumière dans l’obscurité pour les gens », selon Clayton, car il a révélé que Nick aiderait les autres à devenir sobres et à rester sobres.

Le membre de la distribution Landon Cheney a également déclaré au Sun qu’il était «complètement secoué en ce moment» après avoir entendu la nouvelle.

Il a dit que leurs derniers mots, quelques jours avant la mort de Nick, étaient «Je t’aime mon frère».

Landon a déclaré que cela leur avait donné « un lien sans égal » et que Nick m’avait « présenté à la vie sobre il y a quatre ans ».

Landon a poursuivi: «Il a lutté depuis, mais dans ses moments forts pendant cette période, il a aidé beaucoup de gens.

« Il adorait aider les autres et apprendre aux autres à être une meilleure version d’eux-mêmes quand il allait bien. »

