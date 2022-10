La mort de mon fils a révélé le lien entre la maladie mentale et la dépendance

Cette chronique à la première personne est l’expérience de Sandra Ingram, une Winnipegoise à la retraite qui souhaite entrer en contact avec d’autres familles aux prises avec la maladie mentale et la toxicomanie. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter le FAQ .

Je suis professeur à la retraite et jusqu’à il y a 20 mois, j’étais la mère d’un jeune homme qui m’a depuis enseigné des leçons de vie que je n’aurais jamais cru devoir apprendre.

Devin, notre enfant unique et le centre de nos vies, est décédé à 22 ans le 7 février 2021, des suites de ce qui s’est avéré plus tard être une surdose accidentelle d’opioïdes.

Alors qu’il avait été sous soins psychiatriques pendant les dernières années de sa vie et hospitalisé deux fois, rien n’aurait pu préparer mon mari ou moi à cette perte inimaginable.

Devin était un enfant doux, affectueux et aimant. À l’adolescence, il s’est transformé, devenant de plus en plus isolé et centré sur lui-même, avec une dépendance croissante aux jeux vidéo.

Sandra Ingram, à droite, et son fils Devin. Elle le décrit comme un enfant doux, affectueux et aimant. (Soumis par Sandra Ingram)

À l’âge de 14 ans, il avait commencé à expérimenter la marijuana, et même si nous, les parents, ne l’approuvions pas, il continuait secrètement à utiliser des drogues plus puissantes – nous le savons maintenant – pour calmer les troubles qui prenaient racine dans son cerveau.

Les maladies psychiatriques graves apparaissent souvent à cet âge et mettent des années à être entièrement diagnostiquées en raison de leur complexité, sans parler des implications médicales, juridiques et sociales potentielles de certains diagnostics.

En 11e année, il était traité pour l’anxiété et la dépression. Au moment de l’obtention de son diplôme d’études secondaires, Devin était si anxieux qu’il ne pouvait pas y assister.

Le fait qu’il ait atteint ce jalon est quelque chose que nous considérons maintenant comme stupéfiant.

Je continuerais et ferais de mon mieux pour aider mon fils à rebondir.​​​ -Sandra Ingram

Peu de temps après l’obtention de son diplôme, Devin a été admis à l’hôpital pour un épisode psychotique. Il avait perdu contact avec la réalité et entendait des voix.

Parce que la consommation de drogue peut interférer avec le diagnostic de maladie mentale grave, on ne nous a pas dit à ce stade qu’il avait une maladie définitive. Ce n’est qu’après le traitement post-psychotique que j’ai entendu dire que la schizophrénie pourrait être une possibilité, mais nous devions attendre pour voir comment la guérison se déroulerait.

Le mot m’a tellement terrifié que j’ai décidé de ne pas lire à ce sujet ou d’en apprendre davantage jusqu’à ce que, ou à moins que je n’y sois obligé. En attendant, je continuerais et ferais de mon mieux pour aider mon fils à se remettre de cette crise avec la multitude de médicaments nécessaires à son rétablissement.

Le fils de Sandra Ingram, Devin, est au centre de sa vie avec son mari. (Soumis par Sandra Ingram)

En tant que mère, j’étais inquiète à propos de son état de santé en développement. En ce qui concerne sa consommation de drogue, j’étais en colère, culpabilisé et même honteux. Comment cela pouvait-il arriver à lui et à nous ?

À l’adolescence, alors que Devin devenait de plus en plus retiré socialement, nous l’avons encouragé à envisager de faire du bénévolat. Malgré sa douleur, il a embrassé l’idée.

Il a consacré plus de 600 heures de service, principalement au sein d’une organisation vouée à l’amélioration de la qualité de vie des personnes ayant de graves troubles du développement, pour les aider à vivre leur meilleure vie dans la dignité et le respect.

À sa mort, ils ont planté un arbre et dédié un espace physique à sa mémoire. Ils ont même créé un prix annuel en son nom.

Maintenant, je sais mieux et vois la dépendance pour ce qu’elle est. -Sandra Ingram

L’état de Devin se rapprochait d’un diagnostic de schizophrénie dans les quelques mois précédant sa mort, lorsqu’il est allé à l’hôpital pour la deuxième fois. Nous savons maintenant que Devin souffrait de deux maladies potentiellement mortelles : la schizophrénie et la toxicomanie. Ces deux éléments l’ont privé de la capacité de vivre sa vie.

Et même si vous reconnaissez peut-être la schizophrénie comme une maladie, je soupçonne qu’il y en a beaucoup qui se demandent si la dépendance mérite cette étiquette. Jusqu’à ce dénouement tragique, j’étais l’un d’entre eux, n’y ayant jamais été exposé et ayant beaucoup de préjugés. Je pensais que c’était un choix.

Maintenant, je sais mieux et vois la dépendance pour ce qu’elle est : une maladie chimique compulsive basée sur le cerveau. Mon fils n’a pas plus choisi la voie de la dépendance qu’il n’a choisi de tomber malade mentalement.

De plus, il existe un lien sinistre entre les deux. Selon le Centre de toxicomanie et de santé mentale“les personnes atteintes d’une maladie mentale sont deux fois plus susceptibles d’avoir un trouble lié à l’utilisation de substances par rapport à la population générale. Au moins 20 % des personnes atteintes d’une maladie mentale ont un trouble concomitant lié à l’utilisation de substances. Pour les personnes atteintes de schizophrénie, le nombre peut atteindre 50 % ».

Indépendamment de l’éducation, du statut social ou de l’origine raciale/culturelle, la maladie mentale a le potentiel de détruire des vies et des familles. Il contribue à une population vulnérable qui n’a pas nécessairement l’air différente des autres et est capable de faire des cadeaux extraordinaires à la société.

Malheureusement, beaucoup courent également un risque énorme d’être lésés par les ravages d’un approvisionnement en drogues toxiques et des personnes impliquées dans le trafic d’opioïdes.

Bien que je ne sois pas assez naïve pour croire que les problèmes de mon fils auraient disparu s’il n’avait pas eu accès aux opioïdes, je veux que les gens voient les dangers inhérents, en particulier pour les personnes atteintes de maladie mentale, que ces drogues posent.

Après tout, leur vie compte. N’est-ce pas?

