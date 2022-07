La mort de mon chien m’a appris le détachement spirituel. Puis ma sœur est tombée malade.

Puis, au bout de quatre ans, la boucle ne la tenait plus. Un essai clinique en octobre dernier a offert de l’espoir, mais l’a anéanti en huit semaines. Un nouveau régime de chimio offrait la possibilité d’une rémission, ce qui ne s’est pas produit. Julie et moi avons prévu un voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande pour cet automne, la marque des cinq ans, mais je n’y ai pas compté.

Julie, toujours plaisante, a commencé à plaisanter sur la mort, ici et là, semblant inviter une série de conversations que je ne voulais pas avoir. Cela ne faisait pas encore cinq ans. Je n’étais pas prêt.

Mais j’avais appris pendant le combat de ma mère contre le cancer du poumon à suivre de telles ouvertures. Je me souviens qu’une fois maman a demandé : « Est-ce que ce sera douloureux de mourir ? et j’ai répondu: “Qu’est-ce que tu veux pour le dîner ce soir, maman?”

Avec Julie, je voulais faire mieux, alors j’ai suivi son exemple. Elle, Jay et moi avons commencé à avoir une série de discussions sur les finances, les décisions médicales et ce que pourrait être «la fin». Elle était concentrée et calme. J’ai détesté chaque minute. Mais ce que je détestais vraiment, c’était le cancer virulent.

Julie vient d’avoir 60 ans, et même au-delà de la boucle, elle est bien vivante. Elle fait du vélo à Long Island avec sa meilleure amie, planifie toujours des voyages dans des endroits nationaux et étrangers, recherchant un essai clinique Hail Mary. En mai dernier, toute la famille a passé une semaine à Nags Head, en Caroline du Nord, coincée dans une vieille maison grinçante, tandis qu’un nord-est tourbillonnait autour de nous. Nous avons cuisiné. Nous avons joué à des jeux de cartes. Personne n’a triché ! (Pas même Julie.)

Mais ses analyses de sang semblent de plus en plus inquiétantes, elle fait plus de siestes et nous n’irons pas en Australie et en Nouvelle-Zélande cet automne. Au lieu de cela, je visite aussi souvent que possible, pour faire autant de souvenirs que possible.