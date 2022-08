La mort de Mikhaïl Gorbatchev pleurée comme le décès d’un leader rare

BANGKOK (AP) – Le décès de Mikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant de l’Union soviétique et pour beaucoup l’homme qui a restauré la démocratie dans les nations européennes alors dirigées par les communistes, a été pleuré mercredi comme la perte d’un dirigeant rare qui a changé le monde et pendant un certain temps a donné l’espoir d’une paix entre les superpuissances.

Mais l’homme décédé mardi à 91 ans a également été vilipendé par de nombreux compatriotes qui lui ont reproché l’implosion de l’Union soviétique en 1991 et sa diminution en tant que superpuissance. La nation russe qui a émergé de son passé soviétique a diminué de taille à mesure que 15 nouvelles nations ont été créées.

La perte de fierté et de pouvoir a également conduit à la montée en puissance de Vladimir Poutine, qui a tenté au cours du dernier quart de siècle de redonner à la Russie son ancienne gloire et au-delà.

« Après des décennies de répression politique brutale, il a adopté les réformes démocratiques. Il croyait en la glasnost et la perestroïka – ouverture et restructuration – non pas comme de simples slogans, mais comme la voie à suivre pour le peuple de l’Union soviétique après tant d’années d’isolement et de privations », a déclaré le président Joe Biden.

Il a ajouté que “c’étaient les actes d’un leader rare – un avec l’imagination pour voir qu’un avenir différent était possible et le courage de risquer toute sa carrière pour y parvenir. Le résultat a été un monde plus sûr et une plus grande liberté pour des millions de personnes.

Gorbatchev a remporté le prix Nobel de la paix en 1990 pour son rôle dans la fin de la guerre froide, mais bien que largement fêté à l’étranger, il était un paria chez lui. On ne sait pas comment la nouvelle de sa mort sera reçue en Russie au milieu de sa guerre nationaliste en Ukraine.

Les dirigeants du monde ont rendu hommage à un homme que certains ont décrit comme un grand et courageux dirigeant.

Le Premier ministre britannique sortant Boris Johnson a déclaré qu'”à une époque d’agression de Poutine en Ukraine, son engagement inlassable en faveur de l’ouverture de la société soviétique reste un exemple pour nous tous”.

Le président français Emmanuel Macron a décrit Gorbatchev comme « un homme de paix dont les choix ont ouvert une voie de liberté aux Russes. Son engagement pour la paix en Europe a changé notre histoire commune.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, l’a appelé “un homme d’État unique en son genre qui a changé le cours de l’histoire” et “a fait plus que tout autre individu pour mettre fin pacifiquement à la guerre froide”.

“Le monde a perdu un leader mondial imposant, un multilatéraliste engagé et un défenseur infatigable de la paix”, a déclaré le chef de l’ONU dans un communiqué.

Guterres a cité l’observation de Gorbatchev dans son discours du prix Nobel de la paix de 1990 selon laquelle “la paix n’est pas l’unité dans la similitude mais l’unité dans la diversité”.

“Il a mis cette idée vitale en pratique en poursuivant la voie de la négociation, de la réforme, de la transparence et du désarmement”, a déclaré le chef de l’ONU.

Les contemporains de Gorbatchev ont désigné la fin de la guerre froide comme l’une de ses réalisations.

« Mikhaïl Gorbatchev a joué un rôle crucial dans la fin pacifique de la guerre froide. Chez lui, il était une figure d’importance historique, mais pas de la manière dont il l’avait prévu », a déclaré Robert M. Gates, qui a dirigé la CIA de 1991 à 1993 et ​​est devenu plus tard secrétaire américain à la Défense.

“” En affaiblissant l’État policier et en démantelant les structures économiques staliniennes, il a déclenché l’effondrement de l’Union soviétique alors que ses diverses nationalités déclaraient leur indépendance et que l’économie s’effondrait. Ce faisant, Gorbatchev a donné aux peuples de l’URSS l’opportunité d’un avenir très différent et meilleur, une opportunité qui leur a été retirée par la suite », a-t-il ajouté.

L’ancienne secrétaire d’État américaine Condoleezza Rice a déclaré dans un tweet que “sa vie a eu des conséquences car, sans lui et son courage, il n’aurait pas été possible de mettre fin pacifiquement à la guerre froide”.

En Asie, on se souvenait de lui comme d’un leader ayant le courage d’apporter le changement.

« Le rideau est tombé sur l’un des leaders les plus importants au monde. Il a été une figure charnière à un moment décisif. Quand le monde a vu le conflit et l’impasse, il a vu la paix et la possibilité », a déclaré le trésorier australien Jim Chalmers lors d’une conférence de presse.

