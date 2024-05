La mort de Matthew Perry suscite une enquête criminelle menée par le LAPD et la DEA

La police de Los Angeles et la Drug Enforcement Administration ont ouvert une enquête criminelle conjointe sur la mort de la star de Friends, Matthew Perry.

Comme le rapporte Le journaliste hollywoodienPerry est décédé des suites des effets aigus de l’anesthésique kétamine, dans ce qui a été considéré comme un accident sans signe d’acte criminel, le 28 octobre 2023. Alors que Perry suivait une thérapie par perfusion de kétamine, une méthode utilisée pour aider à traiter la dépression, l’anxiété et le SSPT. , des problèmes de drogue et d’alcool, des douleurs chroniques et bien plus encore, son autopsie a révélé que « la kétamine présente dans son système au moment du décès ne pouvait pas provenir de cette thérapie par perfusion puisque la demi-vie de la kétamine est de trois à quatre heures ou moins ».

Le LAPD et la DEA ont maintenant ouvert une enquête criminelle, qui examinera comment Perry en est arrivé à avoir autant de kétamine dans son organisme au moment de sa mort et comment il en est arrivé à en posséder en général.

Perry parlait ouvertement de son combat contre la dépendance et était passionné par l’aide à ceux qui étaient confrontés aux mêmes difficultés. L’ensemble de l’industrie du divertissement a été ébranlé par sa mort et une vague d’hommages a ensuite émergé.

Ses co-stars de Friends, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Jennifer Aniston et David Schwimmer, ont tous écrit des hommages touchants. LeBlanc, qui incarnait le meilleur ami de Chandler Bing dans Perry, a été le premier à s’exprimer, affirmant que « les moments que nous avons passés ensemble comptent honnêtement parmi les moments préférés de ma vie ».

Crédit image : Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Ryan Dinsdale est un journaliste indépendant pour l’IGN. Il parlera de The Witcher toute la journée.