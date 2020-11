La mort de Maradona est “ plus que du football ” pour ce fan de Naples

L’héritage de Diego Maradona signifie plus pour le Napolitain Carlo que le simple football.

“J’ai grandi à Naples et nous sommes élevés à Naples avec du pain et du Maradona”, a-t-il déclaré à Euronews.

Carlo a déclaré que l’histoire de la superstar argentine lui avait été transmise par son grand-père et son père, qui lui avaient montré des vidéos de ses matchs. Il envisage de transmettre le même message à ses deux jeunes fils.

La perte du Maradona plus tôt cette semaine a été profondément ressentie dans la ville du sud de l’Italie où Carlo est né et a grandi – ici, il a un statut divin pour l’impact qu’il a eu pendant sept saisons à jouer pour le SSC Napoli.

«J’ai grandi comme avec cette idée en tête, cette idée de Maradona est le héros du peuple. Maradona est venue à Naples et m’a rendu le peuple napolitain fier à nouveau de l’identité napolitaine qui a été volée il y a plusieurs siècles», il m’a dit.

Pour l’Italien, qui vit désormais en France, Maradona est un symbole de «comment tomber et comment se relever», qu’il a immortalisé avec un tatouage du joueur sur sa jambe.

“Il est mort dix fois puis est revenu à la vie onze fois. Et honnêtement, pour nous, il est impossible que Maradona meure. Sa mémoire et ce qu’il représentait sont éternels”, a déclaré Carlo.

Pour ses détracteurs, l’Italien dit que les défauts perçus par le footballeur ne l’ont vraiment affecté que lui et personne d’autre.

“Il a eu une vie folle. Il n’est peut-être pas le plus grand humain de tous les temps parce qu’il a fait de mauvais choix. Beaucoup de gens le critiquent à cause de sa dépendance à la cocaïne, à cause de sa tromperie sur ses femmes, de son lien avec la mafia – mais les gens Je dois comprendre qu’il a fait ces mauvais choix et qu’ils ne se sont affectés que par lui-même », a expliqué Carlo.

Mais il a ajouté qu’il ne voudrait pas que ses deux fils grandissent comme Maradona, qu’il décrit comme “vivant dans le chaos, mais un génie”.