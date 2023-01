La mort de Lisa Marie Presley est la dernière tragédie à avoir frappé la famille d’Elvis

Lisa Marie Presley est décédée jeudi dans un hôpital de Los Angeles après que les autorités ont répondu à un “appel sans respiration” de sa maison de Calabasas.

Lisa Marie, la fille unique d’Elvis et de Priscilla Presley, avait 54 ans au moment de sa mort. Elle laisse dans le deuil sa mère et ses trois filles – Riley, Harper Vivienne et Finley.

“Priscilla Presley et la famille Presley sont choquées et dévastées par la mort tragique de leur bien-aimée Lisa Marie”, a déclaré le représentant de Priscilla dans un communiqué à Fox News Digital. “Ils sont profondément reconnaissants du soutien, de l’amour et des prières de chacun, et demandent l’intimité pendant cette période très difficile.”

LA VIE DE LISA MARIE PRESLEY EN IMAGES

Avant de mourir, Lisa a lutté contre la perte, la dépendance et le divorce. Et malheureusement, sa mort est la dernière des nombreuses tragédies à frapper la famille Presley.

Lisa Marie a fait face à la mort à un jeune âge

Alors que Lisa Marie n’avait que 9 ans, son père Elvis est décédé d’une crise cardiaque liée à sa consommation de drogue dans son Graceland Mansion en 1977.

Après la mort de son père, Lisa Marie a passé son enfance en tant que “solitaire”.

“J’étais une sorte de solitaire, une enfant mélancolique et étrange”, a déclaré Lisa Marie au Los Angeles Times en 2003.

“J’ai eu un vrai mode autodestructeur pendant un moment. Je ne me suis jamais vraiment intégré à l’école. Je n’avais pas vraiment de direction.”

À propos de l’amour extravagant de son père pour son enfant unique, qui comprenait un manteau de vison et une bague en diamant à l’âge de 8 ans, et de l’emmener en Idaho pendant 30 minutes pour voir la neige, Lisa Marie a dit un jour : “Je n’aurais jamais pensé que ça était bizarre ou inhabituel. Je savais juste qu’il était fou de moi, et c’était juste lui qui montrait son amour pour moi. Il faisait juste ce qu’il avait dans le cœur”, selon le Washington Post.

La toxicomanie d’Elvis

Avant la mort d’Elvis, il était un consommateur de longue date d’opiacés, notamment de Dilaudid, de Percodan et de Demerol. Des niveaux élevés de tous les trois ont été trouvés dans sa circulation sanguine au moment de la mort du musicien.

La star du rock and roll a été retrouvée inconsciente dans sa salle de bain. La cause du décès du chanteur de “Jailhouse Rock” s’est d’abord révélée être une crise cardiaque, mais plus tard, il a été conclu que la consommation de drogue y avait contribué, avait précédemment rapporté PBS News Hour.

Son autopsie a également révélé qu’il souffrait de diabète et de glaucome.

LISA MARIE PRESLEY, ENFANT UNIQUE D’ELVIS ET PRISCILLA, MORT À 54 ANS

Le divorce d’Elvis et Priscilla

Elvis et son ex-femme Priscilla se sont rencontrés pour la première fois en 1959 en Allemagne alors qu’il servait dans l’armée. Priscilla n’avait que 14 ans à l’époque alors que le musicien en avait 24.

En 1963, Priscilla avait déménagé en Amérique pour être avec Elvis. Les deux se sont mariés à Las Vegas le 1er mai 1967. Ils ont accueilli leur fille Lisa Marie le 1er février 1968.

Priscilla et Elvis ont tous deux participé à des infidélités tout au long du mariage et ils ont divorcé en 1972.

“Il n’était pas fidèle, non pas qu’il avait quelqu’un de spécial, mais quand vous êtes dans le secteur du divertissement, il y a toujours cela et j’ai essayé de tourner le dos à cela, mais je ne voulais tout simplement pas le partager”, Priscilla a déclaré au Sunday News en 2018.

“Je n’ai pas divorcé parce que je ne l’aimais pas – c’était vraiment l’amour de ma vie”, avait précédemment déclaré Priscilla dans “Loose Women”. “Si quoi que ce soit, je suis parti parce que j’avais besoin de découvrir à quoi ressemblait le monde.”

Lisa Marie a lutté contre la dépendance

Comme son père avant elle, Lisa Marie a lutté contre la toxicomanie tout au long de sa vie.

Elle est devenue accro aux opioïdes après la naissance de ses filles en 2008 et a écrit sur l’expérience pour l’avant-propos du livre de 2019 “Les États-Unis des opioïdes : une ordonnance pour libérer une nation dans la douleur”.

“Je me remettais après le [2008] naissance de mes filles, Vivienne et Finley, lorsqu’un médecin m’a prescrit des opioïdes contre la douleur”, a-t-elle écrit. “Il n’a fallu qu’une prescription à court terme d’opioïdes à l’hôpital pour que je ressente le besoin de continuer à les prendre.”

“De nombreuses autres personnes souffrent en silence, sont dépendantes des opioïdes et d’autres substances. J’écris ceci dans l’espoir de pouvoir jouer un petit rôle en attirant l’attention sur cette terrible crise”, a-t-elle écrit.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le fils de Lisa Marie est décédé en 2020

La femme de 54 ans était aux prises avec un “chagrin implacable” à la suite de la mort de son fils Benjamin Keough en 2020.

Keough, Lisa Marie et le fils de l’ex Danny Keough, sont décédés d’une blessure par balle auto-infligée en juillet 2020. Dans un essai publié par le magazine People l’été dernier, Presley a qualifié le chagrin de “solitaire”, écrivant qu’il avait été “implacable” pour elle et elle se blâmait “chaque jour”.

“Je fais face à la mort, au chagrin et à la perte depuis l’âge de 9 ans”, a-t-elle écrit. “J’en ai eu plus que quiconque dans ma vie et d’une manière ou d’une autre, je suis arrivé jusqu’ici. Mais celui-ci, la mort de mon beau, beau fils? L’être le plus doux et le plus incroyable que j’aie jamais eu le privilège de savoir, qui m’a fait me sentir si honorée chaque jour d’être sa mère ? Qui ressemblait tellement à son grand-père à tant de niveaux qu’il m’a vraiment fait peur ? Ce qui m’a fait m’inquiéter pour lui encore plus que je ne l’aurais naturellement fait ? Non. Juste non… non non non non…”

Divorces multiples

La vie amoureuse de Lisa Marie a également été en proie à la tragédie. L’auteur-compositeur-interprète s’est marié quatre fois au cours de sa vie.

Lisa Marie a épousé son premier mari Danny Keough en 1988. Ils ont accueilli leur fille Riley en 1989 et Ben en 1992. Le couple a rompu en 1994.

Elle a épousé Michael Jackson un mois après avoir finalisé son divorce avec Danny. Le couple a divorcé deux ans plus tard.

Lisa Marie avait précédemment affirmé que Jackson avait des similitudes avec son père dans une interview avec Oprah Winfrey.

“Ils pourraient avoir le genre de personnes qui suivraient leur programme ou ne suivraient pas leur programme”, a-t-elle déclaré. “S’ils ne l’étaient pas, ils pourraient être éliminés.”

En 2002, Lisa Marie a épousé secrètement l’acteur Nicolas Cage – bien que les deux se soient séparés quatre mois plus tard.

En 2006, elle était mariée à Michael Lockwood. Les deux ont accueilli des filles jumelles Harper et Finley en 2008. En 2016, ils ont arrêté. Le divorce a mal tourné alors que l’ancien couple se disputait la garde de leurs enfants.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Brie Stimson de Fox News Digital a contribué à ce rapport.