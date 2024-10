La mort de Liam Payne à 31 ans choque les fans du monde entier

BUENOS AIRES, Argentine (AP) — Les circonstances entourant la mort de l’ancien chanteur des One Direction, Liam Payne, étaient suspectes et impliquaient peut-être de la drogue, bien qu’il n’y ait aucun signe d’implication d’un tiers, ont déclaré jeudi les procureurs argentins.

Payne, 31 ans, décédé mercredi, est devenu célèbre à l’adolescence et a dû faire face aux pressions de la célébrité mondiale.

Fans et médias a envahi l’hôtel Casa Sur dans le quartier chic de Palerme, la capitale argentine, alors que des experts légistes recueillaient des preuves un jour après que Payne ait été retrouvé mort dans la cour de l’hôtel après avoir plongé de sa chambre au troisième étage.

La police de Buenos Aires a déclaré avoir trouvé la chambre d’hôtel de Payne « en plein désarroi » avec des objets et des meubles cassés. Ils ont trouvé des paquets de clonazépam, un dépresseur du système nerveux central, des suppléments énergétiques et des médicaments en vente libre éparpillés dans ses affaires. Le procureur argentin a déclaré qu’il semblait également y avoir de l’alcool et des stupéfiants dans la pièce.

Les équipes médico-légales ont rapporté qu’une bouteille de whisky, un briquet et un téléphone portable avaient été récupérés dans la cour intérieure du bâtiment où le corps de Payne avait été retrouvé.

Le procureur a déclaré que l’autopsie avait révélé une hémorragie interne et 25 blessures traumatiques au crâne, aux membres et à l’abdomen, compatibles avec une chute. Il a déclaré que ces blessures à elles seules étaient suffisantes pour causer sa mort.

Il n’y avait aucun signe d’implication d’un tiers, a-t-il déclaré, mais a qualifié le cas de Payne de « suspect », citant la probabilité que la star ait pris de l’alcool et des drogues. Les tests toxicologiques demandés pourraient prendre des semaines.

L’absence de blessures défensives sur les mains de Payne indiquait qu’il était peut-être tombé dans un état d’inconscience, a déclaré le procureur, et des preuves suggéraient que Payne « traversait une sorte d’épisode de toxicomanie » à ce moment-là.

Tous les signes indiquaient que Payne était seul au moment de sa mort, a ajouté le procureur.

Les médecins légistes ont attribué la cause de son décès à un « traumatisme multiple » et à une « hémorragie interne et externe ». Les autorités ont déclaré avoir recueilli les déclarations de trois employés de l’hôtel et de deux femmes qui avaient rendu visite à Payne dans sa chambre d’hôtel quelques heures plus tôt, dans le but de reconstituer les derniers instants de Payne.

Les deux femmes avaient quitté l’hôtel au moment des faits, a indiqué le parquet.

Des fans inconditionnels, étrangers et locaux, sont venus en masse pour pleurer, chanter et rendre hommage à l’hôtel où Payne est décédé. Un passionné de musique s’est lancé dans une chanson des One Direction, jouant sur sa guitare pendant que d’autres chantaient et filmaient avec leur téléphone.



Des gens s’embrassent devant l’hôtel où l’ancien chanteur des One Direction Liam Payne a été retrouvé mort après être tombé d’un balcon à Buenos Aires, en Argentine, le mercredi 16 octobre 2024. (AP Photo/Natacha Pisarenko)



Les fans de l’ancien chanteur des One Direction Liam Payne se rassemblent devant l’hôtel où il a été retrouvé mort après être tombé d’un balcon à Buenos Aires, Argentine, le jeudi 17 octobre 2024. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Un fan de l’ancien chanteur des One Direction Liam Payne pleure à côté d’un mémorial créé par des fans à l’extérieur de l’hôtel où il a été retrouvé mort après être tombé d’un balcon la veille à Buenos Aires, en Argentine, le jeudi 17 octobre 2024. (AP Photo /Natacha Pisarenko)

Plusieurs filles aux joues tachées de larmes se sont arrêtées pour s’asseoir dans un silence de transe devant un mémorial de fortune composé de bougies et de fleurs colorées se répandant de manière prolifique dans la rue bouclée devant l’hôtel. Certains fans ont enregistré des portraits de Payne et des notes manuscrites avec des slogans tristes comme « Toujours dans mon cœur » sur un tronc d’arbre.

À l’Obelisco, au centre de la ville, à quelques kilomètres de là, le mélange habituel de vendeurs de nourriture, de touristes et de sans-abri du jeudi après-midi a cédé la place à un rassemblement de supporters en grande partie jeunes femmes unis dans le chagrin.

Mercredi, la police a déclaré que Payne « avait sauté du balcon de sa chambre », sans préciser comment ils sont arrivés à cette conclusion ni si le saut était intentionnel. La police a déclaré qu’elle s’était précipitée à l’hôtel en réponse à un appel d’urgence peu après 17 heures, heure locale, qui avertissait d’un client ivre agissant de manière erratique.

Un directeur d’hôtel peut être entendu sur un enregistrement d’appel au 911 obtenu par l’Associated Press disant que l’hôtel a « un client qui est submergé de drogues et d’alcool. … Il détruit toute la pièce et, eh bien, nous avons besoin que vous envoyiez quelqu’un, s’il vous plaît.»



Des fans allument des bougies devant l’hôtel où l’ancien chanteur des One Direction Liam Payne a été retrouvé mort après être tombé d’un balcon à Buenos Aires, Argentine, le mercredi 16 octobre 2024. (AP Photo/Natacha Pisarenko)



Les fans de l’ancien chanteur des One Direction Liam créent un mémorial à l’extérieur de l’hôtel où il a été retrouvé mort après être tombé d’un balcon à Buenos Aires, Argentine, le jeudi 17 octobre 2024. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Des photos de l’ancien chanteur des One Direction Liam Payne et des messages de ses fans sont enregistrés sur un arbre à l’extérieur de l’hôtel où il a été retrouvé mort après être tombé d’un balcon à Buenos Aires, en Argentine, le matin après l’incident, le jeudi 17 octobre 2024. (Photo AP/Natacha Pisarenko)

Les hommages se sont poursuivis jeudi de la part de personnalités de l’industrie pop et d’autres musiciens.

Payne était connu comme l’homme ébouriffé et sensé du quintette qui est passé d’une émission télévisée de talents à un phénomène pop avec un énorme public international de fans évanouis. Ces dernières années, il avait reconnu qu’il souffrait d’alcoolisme, déclarant sur YouTube vidéo a publié en juillet 2023 qu’il était resté sobre pendant six mois après avoir reçu un traitement.

« Nous avons le cœur brisé. Liam vivra à jamais dans nos cœurs et nous nous souviendrons de lui pour son âme gentille, drôle et courageuse », a déclaré sa famille dans un communiqué transmis par le représentant de Payne. « Nous nous soutenons du mieux que nous pouvons en tant que famille et demandons de l’intimité et de l’espace en cette période horrible. »

Le guitariste des Rolling Stones, Ronnie Wood, qui a joué avec One Direction en 2014, s’est dit « choqué et attristé ». Les Backstreet Boys ont déclaré dans une publication sur les réseaux sociaux que leurs pensées allaient vers les « Directeurs du monde entier ».

Dans des interviews précédentes, Payne a fait allusion aux conséquences éprouvantes de grandir dans le contexte surréaliste de l’industrie du divertissement.

«Je ne pense pas que vous puissiez jamais gérer cela. C’est un peu fou pour nous de voir que les gens se mettent dans ce genre d’état d’esprit à propos de nous et de ce que nous faisons », a-t-il déclaré à l’AP en 2013, racontant une expérience où un fan était en état de choc en le rencontrant.



DOSSIER – Liam Payne se produit sur scène lors de la première journée du Jingle Bell Ball de Capital avec Coca-Cola à l’O2 Arena de Londres, le 8 décembre 2018. (Ian West/PA via AP, File)



DOSSIER – Zayn Malik des One Direction, de gauche à droite, Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson et Harry Styles photographiés lors d’une interview sur Capital Breakfast avec Dave Berry et Lisa Snowdon, dans leurs studios de Leicester Square, à Londres, le vendredi 1er octobre 2017. 5, 2012. (Yui Mok/PA via AP, Fichier)

DOSSIER – Liam Payne des One Direction, de gauche à droite, Niall Horan, Louis Tomlinson et Harry Styles posent dans les coulisses du Capital FM Summertime Ball qui s’est tenu au stade Wembley, à Londres, le 6 juin 2015. (Dominic Lipinski/PA via AP, File)

One Direction a annoncé une « pause » indéfinie en 2016 et Payne – comme chacun de ses anciens camarades du groupe – a poursuivi une carrière solo, s’orientant vers l’EDM et le hip-hop.

Alors que l’ancien chanteur des One Direction, Harry Styles, est devenu une immense star solo, les autres ont connu un succès plus modeste. Le single « Strip That Down » de Payne en 2017, avec Quavo, a atteint le Top 10 du Billboard et est resté dans les charts pendant plusieurs mois. Il a éteint un album « LP1 » en 2019, et son dernier album – un single intitulé « Teardrops » – est sorti en mars.

En 2020, pour marquer le 10e anniversaire des One Direction, Payne a partagé une capture d’écran d’un message texte qu’il a envoyé à son père le jour où il a rejoint le groupe, qui disait : « Je suis dans un boysband. »

« Quel voyage… Je n’avais aucune idée de ce qui nous attendait lorsque j’ai envoyé ce texte à mon père il y a des années, à ce moment précis où le groupe était formé », a-t-il écrit.

Les journalistes d’Associated Press Natacha Pisarenko et Almudena Calatrava ont contribué au reportage depuis Buenos Aires, en Argentine.