La mort de l’assistant des Warriors Dejan Milojevic pleurée par les joueurs de la NBA – NBC Sports Bay Area & California

L’organisation des Warriors pleure la mort tragique de l’entraîneur adjoint Dejan Milojević mercredi après que le joueur de 46 ans a subi une crise cardiaque lors d’un dîner d’équipe à Salt Lake City, dans l’Utah, mardi soir.

L’équipe a publié une déclaration à 12 h 24 (heure du Pacifique) annonçant que Milojević était décédé malgré les « efforts de sauvetage » du personnel médical.

La nouvelle du décès de Milojević est arrivée plus de trois heures après que la NBA a reporté le match des Warriors de mercredi soir contre les Utah Jazz au Delta Center. Aucune date de rattrapage pour le jeu n’a été annoncée.

Originaire de Belgrade, en Serbie, Milojević était largement respecté dans la NBA et dans le monde. Il en était à sa troisième saison avec les Warriors, mais est arrivé dans la Bay Area en 2021 avec près d’une décennie d’expérience en tant qu’entraîneur-chef international avec le KK Budućnost dans la Ligue Adriatique au Monténégro (2021) et le KK Mega Basket à Belgrade (2012-2020). . Il a également fait partie des équipes d’entraîneurs de la NBA Summer League pour les Atlanta Hawks (2016), les San Antonio Spurs (2017) et les Houston Rockets (2018).

À la suite du décès soudain de Milojević, des joueurs de la NBA, dont la recrue des Warriors Brandin Podziemski, le centre des Phoenix Suns Jusuf Nurkić et le gardien des Atlanta Hawks Bogdan Bogdanović, ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Voir plus Vous avez changé ma vie en si peu de temps. La chose la plus importante que tu m’as jamais dite, c’était de sourire ! Votre joie et vos rires nous manqueront à jamais. Brille sur nous du ciel. Repose en paix Dejan Milojević ❤️ https://t.co/ZpHQFCQ3f4 – Brandin Podziemski (@brandinpodziem2) 17 janvier 2024

Voir plus Terrible nouvelle aujourd’hui. Mes plus sincères condoléances à la famille de l’entraîneur Milojevic et à l’organisation des Warriors. – Lauri Markkanen (@MarkkanenLauri) 17 janvier 2024

Voir plus Mes pensées et mes prières vont à la famille de l’entraîneur Milojević et à toute l’organisation de Golden State. Une terrible perte pour la communauté NBA 🙏🏽 https://t.co/wOw31vYoJB – Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) 17 janvier 2024

Voir plus Mes plus sincères condoléances à la famille, aux amis et à tout le monde de Dejan Milojevic @guerriers organisation, quelle perte tragique. Que sa mémoire soit une bénédiction, repose en paix 🙏🏼 https://t.co/LO4yQSLrlN – Pau Gasol (@paugasol) 17 janvier 2024

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a publié une déclaration concernant le décès de Milojević.

Voir plus Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a publié aujourd’hui la déclaration suivante concernant le décès de l’entraîneur adjoint des Golden State Warriors, Dejan Milojević : pic.twitter.com/Ft6akrEZHr -Communications NBA (@NBAPR) 17 janvier 2024

Au nom des Warriors, l’entraîneur Steve Kerr a publié une déclaration dans l’annonce de l’équipe.

« Nous sommes absolument dévastés par le décès soudain de Dejan », a écrit Kerr. “C’est un coup choquant et tragique pour tous ceux associés aux Warriors et une période incroyablement difficile pour sa famille, ses amis et nous tous qui avons eu l’incroyable plaisir de travailler avec lui. En plus d’être un formidable entraîneur de basket-ball, Dejan était l’un des êtres humains les plus positifs et les plus beaux que j’aie jamais connu, quelqu’un qui apportait de la joie et de la lumière à chaque jour grâce à sa passion et son énergie. Nous pleurons avec et pour sa femme, Natasa, et leurs enfants, Nikola et Masa. Leur perte est insondable.

L’entraîneur des Kings, Mike Brown, qui a côtoyé Milojević à Golden State lors de la saison NBA 2021-22, a publié une déclaration via Sacramento.

Brown s’est également entretenu avec les journalistes locaux après l’entraînement de mercredi et a passé toute sa séance médiatique à discuter de Milojević.

“J’ai absolument le cœur brisé par le décès de Dejan”, a écrit Brown. “J’ai eu le plaisir de travailler avec Dejan pendant mon séjour avec les Warriors. Non seulement c’était un entraîneur extrêmement talentueux, mais c’était une personne encore meilleure. Je me joins à toute la communauté du basket-ball pour pleurer sa perte. Mes pensées vont à sa femme, Natasa, et à leurs enfants, Nikola et Masa.

Plusieurs équipes de la NBA ont également transmis leurs pensées et leurs prières à la famille de Milojević et à l’organisation des Warriors.

Voir plus Nous sommes profondément attristés par la perte de l’entraîneur Dejan Milojević. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis ainsi qu’à toute l’organisation des Warriors. pic.twitter.com/XlvdKYJTj1 -Nuggets de Denver (@nuggets) 17 janvier 2024

Voir plus L’organisation des Chicago Bulls présente ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de Dejan Milojević ainsi qu’à l’ensemble de l’organisation des Golden State Warriors. Puissent-ils trouver du réconfort dans leurs souvenirs et de la force dans la communauté de ceux qui partagent leur perte. https://t.co/sdicyCOTMN – Chicago Bulls (@chicagobulls) 17 janvier 2024

Voir plus Les Brooklyn Nets se joignent à la famille NBA pour pleurer la perte de l’entraîneur adjoint des Golden State Warriors, Dejan Milojević. Nos pensées vont à l’organisation Warriors, à sa famille et à tous ceux qui l’ont aimé. pic.twitter.com/L814LFUkqz – Filets de Brooklyn (@BrooklynNets) 17 janvier 2024

Milojević laisse dans le deuil son épouse Natasa et leurs enfants, Nikola et Masa.