PITTSBURGH (KDKA) — La mort de l’ancien pingouin de Pittsburgh Adam Johnson fait l’objet d’une enquête de la police du South Yorkshire en Angleterre.

Johnson est décédé samedi dans ce que son équipe, les Nottingham Panthers de la Ligue élite de hockey sur glace d’Angleterre, a décrit comme un “accident anormal”. Johnson est décédé après avoir été égorgé par un patin à glace après être entré en collision avec un joueur des Steelers de Sheffield à l’Utilita Arena de Sheffield.

Il a reçu des soins médicaux sur la glace et a été transporté vers un hôpital local, où son décès a été constaté. Johnson avait 29 ans.

Au lendemain de sa mort, la Ligue Élite de Hockey sur Glace reporte matchs mardi et mercredi.

“Les Panthers de Nottingham sont vraiment dévastés d’annoncer qu’Adam Johnson est décédé tragiquement à la suite d’un accident anormal lors du match à Sheffield hier soir”, les Panthers de Nottingham publiés sur les réseaux sociaux pendant le weekend.

Le lundi, La police du Yorkshire du Sud a publié une déclaration sur son site Web, disant en partie :

“Nos agents restent sur place pour mener des enquêtes et notre enquête sur les circonstances de l’incident se poursuit.

“Nous encourageons le public à éviter les spéculations concernant l’incident pendant que nous poursuivons nos enquêtes.”

Johnson a disputé 13 matchs avec les Penguins de Pittsburgh entre les saisons 2018-19 et 2019-20. Il a quitté l’université après deux saisons avec l’Université du Minnesota Duluth, où il a récolté 55 points.

Les Penguins ont pleuré Johnson dans une publication sur les réseaux sociaux et portaient des autocollants « AJ 47 » sur leurs casques pour le match de lundi contre les Ducks d’Anaheim au PPG Paints Arena. Les Penguins ont également diffusé une vidéo en l’honneur de Johnson avant le match, que les Penguins ont perdu 4-3.

“Les Penguins de Pittsburgh se joignent au monde entier du hockey pour pleurer la vie d’Adam Johnson, dont la vie s’est tragiquement terminée bien trop tôt. Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis d’Adam, ainsi qu’à tous les coéquipiers et entraîneurs passés et présents d’Adam. Adam fera toujours partie de la famille des Penguins. »

Les Panthers de Nottingham ont déclaré lundi sur les réseaux sociaux qu’ils travaillaient à la création d’une page GoFundMe officielle pour soutenir la famille de Johnson. L’équipe a déclaré qu’une “page existante a été largement partagée”, mais qu’elle n’est pas affiliée à l’équipe.

“Nous demandons à tous les fans qui souhaitent faire un don à la famille d’Adam de faire preuve de prudence et d’attendre la publication de la page officielle GoFuneMe”, a déclaré l’équipe.