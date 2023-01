La mort de l’ancien pape Benoît XVI éclipse le service du Nouvel An au Vatican

Le pape François a prié pour le passage de son prédécesseur au ciel et a de nouveau exprimé ses remerciements pour toute une vie de service à l’église, lors des apparitions du Nouvel An un jour après la mort du pape émérite Benoît XVI à la retraite au Vatican.

La basilique Saint-Pierre, où François a présidé une messe du Nouvel An en milieu de matinée, accueillera le cercueil de Benoît à partir de lundi. Des milliers de fidèles sont attendus devant le cercueil en trois jours de visionnage.

Benoît, 95 ans, est décédé samedi matin dans le monastère du Vatican où il résidait depuis sa retraite. Il a été le premier pape depuis des siècles à démissionner, invoquant sa fragilité croissante.

Dimanche, le corps de Benoît a reposé sur une bière de couleur bordeaux dans la chapelle du monastère. Il était vêtu d’une mitre, d’un couvre-chef d’évêque et d’un vêtement semblable à un manteau rouge. Un chapelet était placé dans sa main.

François avait l’air fatigué et était assis la tête baissée alors que la messe commençait le premier jour de l’année, une occasion que l’Église catholique consacre au thème de la paix.

Le pape François est assis dans un fauteuil roulant alors qu’il arrive pour diriger le service marquant la Journée mondiale de la paix à la basilique Saint-Pierre dimanche. Il s’est également adressé aux fidèles catholiques place Saint-Pierre, au lendemain de la mort de son prédécesseur, Benoît XVI, à l’âge de 95 ans. (Filippo Monteforte/AFP/Getty Images)

Il s’est brièvement éloigné de la lecture de son homélie, qui mettait l’accent sur l’espoir et la paix, pour prier à haute voix pour Benoît.

“Aujourd’hui, nous confions à notre Sainte Mère notre bien-aimé pape émérite Benoît XVI, afin qu’elle puisse l’accompagner dans son passage de ce monde à Dieu”, a-t-il déclaré.

Plus tard, François a prononcé d’autres remarques sur le pontife à la retraite lorsqu’il a offert ses vœux du Nouvel An à des milliers de personnes rassemblées sur la place Saint-Pierre.

Les fidèles se rassemblent sur la place Saint-Pierre pour la prière de l’Angélus dirigée par le pape François au Vatican dimanche. (Filippo Monteforte/AFP/Getty Images)

Se référant à Marie, François a déclaré qu'”en ces heures, nous invoquons son intercession, en particulier pour le pape émérite Benoît XVI, qui, hier matin, a quitté ce monde”.

« Unissons-nous tous ensemble, d’un seul cœur et d’une seule âme, pour rendre grâce à Dieu pour le don de ce fidèle serviteur de l’Évangile et de l’Église », a déclaré François, s’adressant depuis une fenêtre du Palais apostolique aux pèlerins et aux touristes. sous.

La place sera le décor des funérailles de Benoît présidées par François jeudi matin. Ce rite sera simple, a déclaré le Vatican, conformément aux souhaits de Benoît XVI, qui pendant des décennies, en tant que cardinal allemand, avait été le gardien de l’orthodoxie doctrinale de l’Église avant d’être élu pape en 2005.

Au cours des dernières années, François a salué la décision étonnante de Benoît de devenir le premier pape à démissionner en 600 ans et a clairement indiqué qu’il considérerait une telle étape comme une option pour lui-même.

Le pape François rencontre le pape émérite Benoît XVI au Vatican le 15 avril 2019. (Vatican Media/Reuters)

Entravé par une douleur au genou, François, 86 ans, est arrivé dimanche dans la basilique en fauteuil roulant, avant de prendre place sur une chaise pour la messe célébrée par le secrétaire d’État du Vatican.

François, qui a décrié à plusieurs reprises la guerre en Ukraine et ses ravages, a rappelé ceux qui sont victimes de la guerre, passant les fêtes de fin d’année dans l’obscurité, le froid et la peur.

François cite une guerre “intolérable” en Ukraine

“En ce début d’année, nous avons besoin d’espoir, tout comme la Terre a besoin de pluie”, a déclaré François dans son homélie.

S’adressant aux fidèles de la place Saint-Pierre, François a cité la guerre “intolérable” en Ukraine, qui a commencé en février de l’année dernière avec les attaques et l’invasion de la Russie, et les conflits dans d’autres endroits du monde.

Pourtant, a dit François, « ne perdons pas espoir » que la paix prévaudra. “Dans le monde entier, chez tous les peuples, un cri s’élève, ‘non à la guerre, non au réarmement’ mais [may] les ressources vont au développement, à la santé, à l’alimentation, à l’éducation, au travail.”