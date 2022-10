La mort de l’adolescente iranienne Sarina Esmaeilzadeh galvanise les manifestants

Sarina Esmaeilzadeh, 16 ans, adorait partager sa vie avec le monde en ligne. Sur son blog vidéo, l’adolescente charismatique a chanté, dansé, cuisiné, s’est maquillée et a célébré la fin des examens. Le 22 septembre, Esmaeilzadeh est allé rejoindre les manifestations qui balayaient le pays et a été battu à mort par les forces de sécurité iraniennes, selon un groupe de défense des droits.

Alors que son cas a attiré l’attention en ligne, les autorités iraniennes ont nié toute responsabilité vendredi, affirmant qu’elle s’était suicidée en sautant d’un toit. Mais les détails de la mort d’Esmaeilzadeh dans la ville de Karaj, à l’ouest de Téhéran, s’inscrivent dans un schéma plus large des forces de sécurité ciblant, arrêtant et, dans certains cas, tuant des mineurs alors que le soulèvement anti-gouvernemental en Iran entre dans sa quatrième semaine.

Le cas d’Esmaeilzadeh est étrangement semblable à celui de Nika Shakarami, 16 ans, également décédée lors des manifestations du mois dernier. Sa famille affirme qu’elle a été tuée par les forces de sécurité après avoir brûlé un hijab, tandis que les autorités iraniennes affirment qu’elle est tombée d’un toit. La mort de Shakarami et les tentatives apparentes de la dissimuler et d’intimider sa famille ont alimenté une nouvelle indignation.

C’est la mort inexpliquée d’une autre jeune femme, Mahsa Amini, 22 ans, détenue par la police des mœurs iranienne qui a déclenché les premières manifestations nationales à la mi-septembre. Malgré une violente répression et des coupures d’Internet, les troubles populaires se sont poursuivis, posant le plus grand défi aux dirigeants religieux iraniens depuis plusieurs années.

La censure iranienne et les restrictions en matière de signalement rendent le nombre de victimes difficile à vérifier, mais des groupes de défense des droits ont identifié plus de deux douzaines d’enfants qui ont été tués lors de manifestations. De nombreux mineurs vivaient dans des régions longtemps marginalisées d’Iran, notamment les provinces du Kurdistan et du Balouchistan, où la répression de l’État a été la plus sévère.