Une déclaration de SPAL disait: « Le monde du football est en deuil de la mort prématurée de Daniel Guerini, milieu offensif de 19 ans, qui a joué pour l’équipe de jeunes de SPAL de janvier à juin 2020, et est dans l’équipe de jeunes de la Lazio. Le tout le club est dévasté par cette nouvelle dramatique et est proche de la famille Guerini, des coéquipiers de la Lazio et de Daniel en ce moment de profonde douleur et de tristesse.

Le jeune homme de 19 ans est décédé des suites d’un accident de voiture à Rome mercredi dans lequel deux autres personnes ont été grièvement blessées. La collision impliquait une Mercedes Classe A et une Smart For Four, avec Guerini et ses deux compagnons dans ce dernier.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy