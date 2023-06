La mort de l’acteur confirmée après sa disparition – Hollywood Life

Voir la galerie





Bien que les fans et les amis aient prié pour que Julien Sables serait renvoyé en toute sécurité après avoir été porté disparu à la suite d’une randonnée sur le mont Baldy en Californie, ces espoirs ont été anéantis le 27 juin. Il avait 65 ans. Selon le département du shérif de San Bernadino, des restes humains retrouvés par des randonneurs dans la nature sauvage du mont Baldy, à l’extérieur de Los Angeles, en Californie, samedi matin, ont été confirmés comme étant ceux de l’acteur.

« Le processus d’identification du corps situé sur le mont Baldy le 24 juin 2023 est terminé et a été formellement identifié comme étant Julian Sands, 65 ans, de North Hollywood », a déclaré le département du shérif de San Bernardino dans un communiqué. « Le mode de décès fait toujours l’objet d’une enquête, en attendant d’autres résultats de tests. Nous tenons à exprimer notre gratitude à tous les bénévoles qui ont travaillé sans relâche pour localiser M. Sands.

Julian a été porté disparu depuis le vendredi 13 janvier 2023, après que l’acteur britannique est parti en randonnée dans les montagnes du sud de la Californie. Les équipes de secours l’ont recherché dans les montagnes de San Gabriel, à environ 40 miles au nord-est du centre-ville de Los Angeles, selon le Presse associée. Malheureusement, les équipes de recherche au sol ont dû suspendre leurs efforts ce samedi en raison de l’état des sentiers et des risques d’avalanche. Ils ont poursuivi la recherche de Sands avec des hélicoptères et des drones, si le temps le permet, et ont déclaré qu’ils reprendraient la recherche au sol lorsque les conditions seraient sûres.

Le département du shérif du comté de San Bernardino a mis en garde les randonneurs contre la visite du mont Baldy, où les vents violents et la glace rendaient les sentiers dangereux. « Au cours des quatre dernières semaines, les équipes de recherche et de sauvetage (SAR) du shérif du comté de San Bernardino ont répondu à 14 missions de sauvetage sur le mont Baldy et dans les environs », a déclaré le département dans un message sur Facebook. «Ces missions de sauvetage ont été destinées aux randonneurs perdus, bloqués et / ou blessés. Malheureusement, au cours de ces 4 dernières semaines, deux randonneurs n’ont pas survécu après être tombés et se sont blessés.

« S’il vous plaît, sachez que les conditions actuelles sur le mont Baldy sont défavorables et extrêmement dangereuses », a poursuivi le message. « En raison des vents violents, la neige s’est transformée en glace, rendant la randonnée extrêmement dangereuse. Les efforts de recherche et de sauvetage du shérif sont souvent entravés par le mauvais temps ainsi que par des conditions d’avalanche dangereuses. Les récentes tempêtes qui ont amené les conditions de neige et de glace ne sont pas favorables aux randonneurs, même ceux qui estiment avoir un haut niveau d’expérience.

Onze jours après avoir recherché Julian, les responsables du comté de San Bernardino se sont rendus sur Twitter pour informer tout le monde de la recherche en cours. « Alors que nous entrons dans le 11e jour de la recherche de Julian Sands sur le mont Baldy, nous nous souvenons de la détermination et de l’altruisme de toutes les personnes qui ont contribué à cette recherche. Nous continuerons à utiliser les ressources dont nous disposons », a déclaré le tweeter lire. En outre, ils ont également partagé une déclaration officielle de la famille de Julian. « Nous sommes profondément touchés par l’effusion d’amour et de soutien », lit-on dans la déclaration le 23 janvier 2023. « Nos sincères remerciements aux membres compatissants du département du shérif du comté de San Bernardino qui coordonnent la recherche de notre bien-aimé Julian. »

Un jour après la déclaration émouvante de sa famille, son frère, Nick Sands dit au Royaume-Uni Craven Herald et Pionnier, via nouvelles de la BBC, qu’il pensait que Julian était « parti » après la recherche en cours. « J’ai accepté le fait qu’il soit parti et pour moi, c’est comme ça que je l’ai géré », a déclaré Nick au point de vente le 24 janvier. « Nous espérons toujours, je suppose, mais je sais qu’il est parti dans mon esprit. et à cause de cela, j’ai déjà fait mes adieux. Nick a également noté qu’il avait vu Julian pour la dernière fois en octobre 2022 et qu’il prévoyait de le rencontrer fin janvier 2023.

« Il n’a pas encore été déclaré disparu, présumé mort, mais je sais dans mon cœur qu’il est parti. Cependant, la rivalité fraternelle étant ce qu’elle est, ce serait comme lui de sortir de là et de me prouver le contraire », a-t-il déclaré au point de vente. « Lundi, il avait prévu de rejoindre ses frères pour notre Monday Club pour une bière à Skipton ; il nous manquera, et je suppose que nous lui lèverons un verre. L’une des mises à jour les plus récentes des responsables du comté était le 10 février 2023, comme l’a rapporté par PERSONNES. Les responsables ont déclaré: « Nous gardons espoir mais savons que le résultat n’est peut-être pas ce que nous aimerions. »

Né dans le Yorkshire, en Angleterre, Julian a étudié à la Central School of Speech and Drama de Londres. Il a commencé sa carrière dans les années 1980, apparaissant dans des films comme Les bleus d’Oxford et Privés sur les défilés. En 1984, il joue dans Roland Joffé Les champs de la mort. L’année suivante, il apparaît dans Une chambre avec vue, qui était considéré comme son rôle principal. Depuis lors, Julian a fait des apparitions remarquées dans des magasins vidéo tels que Arachnophobie, Warlock, Naked Lunch, Boxing Helena, et de Dario Argento 1998 adaptation de Le fantôme de l’Opéra. Julian a joué des rôles mineurs dans Ocean’s Thirteen et La fille au tatouage de dragon.

Eh bien, j’ai toujours recherché une carrière dans le théâtre anglais », a déclaré Julian à Decider en 2019.« Mais le film s’est en quelque sorte ouvert, et en tant qu’acteur, vous êtes soumis aux caprices de la providence, et vous allez avec n’importe quel flux qui se présente à vous, Vous savez? Vous sautez dans le bus qui s’arrête à votre arrêt ! Donc, m’impliquer dans le cinéma assez tôt dans ma carrière n’était pas quelque chose que je prévoyais – ni même que je recherchais ! – mais une fois que j’en ai eu l’expérience, j’ai réalisé à quel point c’était un média fabuleux.

« La portée, la profondeur, l’étendue des possibilités étaient passionnantes, et j’ai en quelque sorte fait le choix de rester disponible pour faire du cinéma plutôt que d’être lié par des contrats de théâtre… s’ils m’avaient été proposés! » il a continué. « Donc, pendant peut-être 20 ans, je n’ai travaillé que sur le cinéma. Bien que j’aime faire du théâtre maintenant. Mais voir un script comme Dans le noirqui avait ce grand et puissant sentiment théâtral était un cadeau délicieux et délicieux et irrésistible.

Julian était aussi un alpiniste dévoué. Quand Le gardien lui a demandé en 2020 quand il était le « plus heureux », l’acteur a répondu: « Près d’un sommet de montagne par une glorieuse matinée froide. »

« Au début des années 90, dans les Andes, [I was] pris dans une atroce tempête au-dessus de 20 000 pieds avec trois autres », a-t-il déclaré Le gardien. « Nous étions tous très mal en point. Des gars proches de nous ont péri; nous avons eu de la chance. Julien était marié à Sarah Harvey de 1984 à 1987. Ils partagent un enfant, un fils. En 1990, il épouse Eugenia Citkowitz. Ils ont accueilli deux filles ensemble.

