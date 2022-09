La mort de la reine rappelle la disparition de la génération de la Seconde Guerre mondiale

La reine, qui a servi comme mécanicien et chauffeur de camion dans les derniers mois de la guerre, était un lien tangible avec les marins, soldats, aviateurs, marines et autres qui se sont engagés à faire leur part dans une guerre qui a tué 384 000 militaires et 70 000 civils britanniques.

LONDRES – Le long au revoir de la reine Elizabeth II est un rappel d’une vérité plus large qui se déroule sans fanfare à travers la Grande-Bretagne: la nation fait ses adieux aux hommes et aux femmes qui ont combattu les batailles du pays pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mais comme la reine, même les plus jeunes vétérans de la guerre approchent maintenant de leur 100e anniversaire, et un flux constant de nécrologies raconte l’histoire d’une génération en voie de disparition.

Cette perte est peut-être ressentie plus largement au Royaume-Uni qu’un pays comme les États-Unis, parce que l’existence même du Royaume-Uni a été menacée pendant la guerre. Des bombes sont tombées sur des villes de Londres à Belfast, les femmes ont été enrôlées dans le travail de guerre et le rationnement en temps de guerre n’a pris fin qu’en 1954.

“Elle est l’incarnation de ce sens du service et de cette contribution stoïque”, a déclaré Byrne. “Et cela est plus précieux que jamais.”

Elle s’est enrôlée dans le service territorial auxiliaire en février 1945 et a suivi une formation pour devenir chauffeur de camion militaire et mécanicienne. L’ATS était le plus grand des services auxiliaires déployant des femmes dans des rôles non combattants tels que des commis, des chauffeurs et des estafettes pour libérer des hommes pour des tâches de première ligne.