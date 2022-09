La mort de la reine rappelle la disparition de la génération de la Seconde Guerre mondiale

LONDRES (AP) – Le long au revoir de la reine Elizabeth II est un rappel d’une vérité plus large qui se déroule en petite pompe à travers la Grande-Bretagne: la nation fait ses adieux aux hommes et aux femmes qui ont combattu les batailles du pays pendant la Seconde Guerre mondiale.

La reine, qui a servi comme mécanicien et chauffeur de camion dans les derniers mois de la guerre, était un lien tangible avec les marins, soldats, aviateurs, marines et autres qui se sont engagés à faire leur part dans une guerre qui a tué 384 000 militaires et 70 000 civils britanniques.

Mais comme la reine, même les plus jeunes vétérans de la guerre approchent maintenant de leur 100e anniversaire, et un flux constant de nécrologies raconte l’histoire d’une génération en voie de disparition.

“C’est extraordinaire de voir à quel point ce sens du temps qui passe est ressenti très vivement en ce moment”, a déclaré Charles Byrne, directeur général de la Royal British Legion, la plus grande organisation caritative des forces armées du pays.

« La reine était une personnification de cette génération… et avec son décès, cela nous rappelle que le temps passe sans relâche, comme c’est le cas.

Cette perte est peut-être ressentie plus largement au Royaume-Uni qu’un pays comme les États-Unis, parce que l’existence même du Royaume-Uni a été menacée pendant la guerre. Des bombes sont tombées sur des villes de Londres à Belfast, les femmes ont été enrôlées dans le travail de guerre et le rationnement en temps de guerre n’a pris fin qu’en 1954.

Elizabeth, qui a conservé des coupons de rationnement pour confectionner sa robe de mariée en 1947, a dirigé chaque année une cérémonie de commémoration pour tous les militaires tombés du pays à l’occasion de l’anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

“Elle est l’incarnation de ce sens du service et de cette contribution stoïque”, a déclaré Byrne. “Et cela est plus précieux que jamais.”

Les autorités britanniques ne savent pas exactement combien d’anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale il reste parce que les recenseurs du pays n’ont suivi le service militaire que l’année dernière. Ces chiffres devraient être publiés le mois prochain.

La Royal Air Force affirme ne connaître qu’un seul pilote survivant de la bataille d’Angleterre, les hommes que Winston Churchill a immortalisés comme “les rares” qui ont contribué à renverser le cours de la guerre. Le capitaine de groupe John Hemingway a célébré son 103e anniversaire en juillet.

Mais le nombre de survivants diminue.

Parmi ceux qui sont morts cette année, il y avait Henriette Hanotte, qui a transporté des pilotes alliés abattus à travers la frontière française alors qu’ils rentraient chez eux. Et Harry Billinge, qui n’avait que 18 ans lorsqu’il a rejoint la première vague de troupes à débarquer sur Gold Beach en Normandie le jour J, ainsi que Douglas Newham, qui a survécu à 60 bombardements en tant que navigateur de la Royal Air Force, mais a été hanté par ceux qui ne sont pas revenus.

C’était un moment de sacrifice partagé. La princesse Elizabeth de l’époque, comme de nombreux adolescents, a dû persuader son père de la laisser rejoindre l’armée en 1945.

Quand Elizabeth a eu 18 ans, le roi George VI l’a exemptée du service militaire obligatoire parce qu’il a déclaré que sa formation en tant qu’héritière du trône avait préséance sur le besoin de main-d’œuvre en temps de guerre.

Mais la princesse, qui a commencé son travail de guerre à 14 ans avec une émission destinée aux enfants déplacés, puis s’est occupée d’un potager dans le cadre du programme gouvernemental “Dig for Victory”, a réussi.

Elle s’est enrôlée dans le service territorial auxiliaire en février 1945 et a suivi une formation pour devenir chauffeur de camion militaire et mécanicienne. L’ATS était le plus grand des services auxiliaires déployant des femmes dans des rôles non combattants tels que des commis, des chauffeurs et des estafettes pour libérer des hommes pour des tâches de première ligne.

Première femme membre de la famille royale à servir dans les forces armées, Elizabeth a été promue commandante junior honoraire, l’équivalent d’un capitaine de l’armée, après avoir suivi cinq mois de formation. Mais la guerre s’est terminée avant qu’elle ne puisse être affectée au service actif.

Le 8 mai 1945, la princesse Elizabeth est apparue en uniforme sur le balcon du palais de Buckingham alors que la famille royale saluait la foule célébrant la reddition de l’Allemagne. Cette nuit-là, elle et sa sœur, la princesse Margaret, se sont glissées hors du palais pour participer aux festivités.

“Nous avons acclamé le roi et la reine sur le balcon, puis avons parcouru des kilomètres dans les rues”, se souvient-elle plus tard. “Je me souviens de files d’inconnus se tenant par les bras et marchant dans Whitehall, nous avons tous emporté une marée de bonheur et de soulagement.”

Beaucoup de ceux qui ont pris part à cette joie sont maintenant partis.

Parmi eux se trouve Frank Baugh, un Royal Marine qui a aidé à guider une péniche de débarquement à Sword Beach lors du débarquement du 6 juin 1944, le jour J. Plus tard, il a fait campagne pour qu’un mémorial soit construit pour commémorer les 22 442 hommes et femmes morts sous commandement britannique pendant la bataille de Normandie.

Quelques mois avant sa mort en juin à 98 ans, Baugh a visité le British Normandy Memorial, qui surplombe la plage où il a combattu.

“J’aimerais voir des enfants venir tout le temps”, a-t-il déclaré. “Parce que ce sont les gens dont nous avons besoin pour dire ce qui s’est passé, et ces gars qui ne sont pas revenus – pour se souvenir d’eux.”

Danica Kirka, l’Associated Press