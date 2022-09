“Une icône.”

“L’incarnation d’une époque.”

“La définition du service.”

La mort de la reine Elizabeth II et la fin de la deuxième ère élisabéthaine ont amené le Royaume-Uni, le royaume et les pays du Commonwealth à s’arrêter, à faire une pause et à réfléchir à la vie et à l’héritage du monarque au règne le plus long de l’histoire britannique, un ça va beaucoup nous manquer.

Son règne de 70 ans, de 1952 à 2022, a vu l’avènement de l’ère numérique, des guerres mondiales, un divorce royal, une annus horribilis, 15 premiers ministres britanniques, 12 canadiens, une pandémie et bien plus encore.

La mort de son mari, le prince Philip, l’année dernière, a vu la reine pour la première fois sans sa «force et son maintien» et, certains pourraient dire, a marqué le début de son déclin jusqu’à sa mort le jeudi 8 septembre.

Maintenant, les questions se tournent vers ce qui va arriver à la monarchie maintenant que le dernier grand monarque, aux yeux de certaines personnes, est parti. Il ne fait aucun doute que le Royaume-Uni entre dans une période de transition. Nous sommes au début de 10 jours de deuil avant les funérailles nationales de la reine, et bien que Charles soit déjà roi, officiellement connu sous le nom de roi Charles III, nous avons un couronnement à venir dans les prochains mois.

Mais ce qui se passe ensuite est une période de transition plus longue, qui cimentera l’avenir de la nouvelle monarchie.

La clé pour ce nouveau monarque et la famille royale est de se rappeler que la famille existe grâce au consentement du peuple – et non par elle-même – et si elle ne s’adapte pas, elle n’existera tout simplement pas.

La reine, dans sa vie, s’est rendu compte que la famille royale devait se moderniser, se déshabiller et s’amincir. Les dépenses extravagantes devaient s’arrêter – plus besoin de dépenser 92 000 £ en ampoules, comme le prétend le prince Charles de l’époque.

Mais la monarchie doit également porter un regard attentif sur son passé et sa domination sur l’Empire britannique, le colonialisme et l’esclavage et le nuage noir qu’il a laissé.

C’est un nuage qui plane sur l’héritage de la reine Elizabeth II et signifie que certaines sections de la société, en particulier la communauté BIPOC, ont des émotions mitigées avec sa mort.

Les médias sociaux ont ouvert le débat avec des personnes ayant des conversations sur ce que leurs ancêtres ont enduré pendant son règne et comment cela affecte encore les communautés aujourd’hui.

C’est au nouveau monarque le roi Charles III et à son héritier le prince William, le nouveau prince de Galles, d’essayer de se réconcilier avec ces communautés afin de faire passer la famille royale à la prochaine génération.

Alors que des appels ont déjà été entendus pour que les joyaux de la couronne soient restitués à l’Inde et à l’Afrique du Sud, et que les républicains d’Australie, de Sainte-Lucie et de la Jamaïque envisagent de destituer le roi de la tête de l’État, la monarchie est à la croisée des chemins.

Soit ils font face au passé, s’adaptent et écoutent les sujets sur lesquels ils règnent, soit ils sont victimes d’une baisse de popularité.

Le deuxième règne élisabéthain était unique, le plus long de l’histoire, couvrant 70 ans et de nombreux défis différents.

Alors que nous entrons dans l’ère du roi Charles III, le défi devient maintenant de savoir comment être un monarque constant, inébranlable et sûr, tout comme sa mère, tout en acceptant qu’une famille royale moderne est celle qui fait face à son passé difficile pour construire un meilleur avenir pour son royaume des nations et le Commonwealth.