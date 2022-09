La mort de la reine est un rappel brutal du peu de femmes dirigeantes

Cette chronique est l’opinion de Jessica Barrett, journaliste indépendante basée à Calgary. Pour plus d’informations sur la section Opinion de CBC, veuillez consulter la FAQ.

Quelques minutes après que la mort de la reine ait fait le tour des actualités, la discussion de groupe que j’entretiens avec une poignée d’amies proches a explosé.

Au début, la plupart d’entre nous ne semblaient pas avoir de sentiments forts à propos de la reine ou de son décès, mais lorsque la conversation s’est tournée vers la suite, les choses sont devenues plus passionnées.

Pour une génération de femmes élevées sur les idéaux du féminisme de la troisième vague, l’idée de revenir à un roi en tant que chef d’État – et pas seulement le roi Charles mais n’importe quel roi – semble inconfortablement régressive. C’est comme se soumettre au patriarcat dans sa forme la plus littérale.

En fait, cela signale un retour à un statu quo désolant.

Quand Elizabeth II a accédé au trône il y a 70 ans, les femmes leaders mondiales étaient une anomalie. La plupart avaient revendiqué le pouvoir par des hasards de l’histoire ou des lacunes dans la succession masculine, comme la série d’événements improbables qui ont vu Elizabeth devenir reine. Elle a régné pendant huit ans avant que le monde ne voie sa première femme dirigeante démocratiquement élue, Sirimavo Bandaranaike du Sri Lanka, en 1960.

On aurait espéré que les décennies qui ont suivi auraient vu des progrès substantiels vers l’égalité des sexes dans les sphères démocratiques, de sorte que perdre l’exemple de leadership féminin donné par un monarque héréditaire ne serait pas notable pour quelqu’un comme moi. Cela ne s’est pas produit.

Jusqu’où nous ne sommes pas allés

Seuls 22 pays sur 193 avaient des femmes chefs d’État ou de gouvernement en mai 2022, selon le Conseil des relations étrangères . Seuls 13 avaient la parité hommes-femmes dans le cabinet national et seulement trois dans une législature nationale. À ce rythme, il faudra 130 ans pour que le monde atteigne la parité hommes-femmes aux plus hautes fonctions du pouvoir, Les Nations Unies prévisions.

Cela a des implications au-delà de l’équité de base pour environ la moitié de la population mondiale. Selon le CFR, les femmes législatrices sont plus susceptibles de promouvoir la stabilité et le bipartisme. Et les femmes législatrices sont plus susceptibles de travailler avec des opposants politiques pour faire adopter des lois, une étude américaine trouvé.

Bien qu’elles ne soient certainement pas universelles, les tendances des femmes dirigeantes sont cruellement nécessaires à notre époque de plus en plus polarisée et souvent paralysée par la législation.

Ensuite, il y a la question de la représentation.

Selon chercheurs à la Harvard Business School , les femmes exposées à des femmes leaders dans leur domaine de prédilection sont plus susceptibles d’associer les femmes au leadership et de s’attribuer des qualités telles que l’intelligence et la compétence. Les modèles sont importants.

Ce n’est pas qu’il n’y a pas eu de progrès, en grande partie de mon vivant.

La reine a invité la chef conservatrice nouvellement élue Liz Truss à devenir le nouveau Premier ministre britannique quelques jours avant le décès du monarque. Il y a plus de femmes leaders qu’au moment du couronnement de la reine en 1952, mais elles restent une infime minorité. (Jane Barlow/Associated Press)

J’ai vécu pendant des années en Colombie-Britannique avec Christy Clark comme première ministre et j’ai vu Alison Redford puis Rachel Notley arriver au pouvoir à côté en Alberta. Depuis son déménagement à Calgary, la ville a élu sa première femme maire à Jyoti Gondek, et l’Alberta semble être prête pour une confrontation politique entre deux femmes – Rachel Notley du NPD et Danielle Smith, chef de file de l’UCP – lors de ses élections provinciales l’année prochaine.

Nous faisons également des percées au niveau fédéral. Le Canada fait partie des pays qui appliquent la parité hommes-femmes au Cabinet, et notre première femme ministre des Finances, Chrystia Freeland, a amélioré la vie de nombreuses nouvelles mamans (dont moi) en identifiant correctement et en finançant la garde d’enfants comme un enjeu national.

Pourtant, lorsqu’il s’agit des plus hauts sièges du pouvoir, les fissures dans le plafond de verre restent trop petites pour que de nombreuses femmes puissent s’y glisser. Des leaders comme la Finlandaise Sanna Marin, la Néo-zélandaise Jacinda Ardern, les Britanniques Margaret Thatcher et Liz Truss ou l’Indira Gandhi sont remarquables précisément parce qu’elles sont des exceptions. Leurs noms ressortent parmi les dirigeants masculins trop nombreux pour être retenus.

Je peux encore ressentir mon chagrin face à la défaite d’Hilary Clinton face à Donald Trump en 2016 et l’indignité partagée de voir une situation que tant de femmes ont vécue – perdre un poste de premier plan au profit d’un homme moins qualifié – se dérouler sur la scène mondiale.

Plutôt que d’accéder en plus grand nombre aux plus hautes fonctions, il est plutôt devenu courant de voir des femmes candidates systématiquement reléguées à la deuxième place ou se voir attribuer le siège du pouvoir en un moment de crise.

Plafond de verre, falaise de verre

Je me souviens de l’abattement de ma mère lorsque Kim Campbell a été évincée du falaise de verre après son court mandat en tant que première et unique femme premier ministre du Canada en 1993. Ceci, bien que ma mère ne se soit jamais considérée comme conservatrice, ce qui indique un impact plus caché de l’écart entre les sexes au sein du leadership.

Il y a si peu d’options aux plus hauts niveaux que les femmes n’ont souvent pas la possibilité de soutenir des candidats qui sont alignés sur nos opinions politiques et notre besoin de représentation.

En conséquence, nous sommes contraints de faire un travail émotionnel dont les hommes sont largement épargnés. Nous nous débattons avec des sentiments compliqués en privé, analysant les allégeances mixtes et traitant les implications épuisantes de l’inégalité systémique dans des conversations tranquilles entre mères et filles. Ou dans des discussions de groupe avec des copines.

C’est précisément ainsi que je me suis retrouvé confronté à un surprenant sentiment de perte ce mois-ci.

Je ne suis pas monarchiste, mais en la reine Elizabeth II, le monde a eu une femme au plus haut siège du pouvoir pendant sept décennies sans précédent.

Ce que je pleure, c’est la perte de cette puissante influence symbolique – et le fait que 70 ans n’ont pas été assez longs pour uniformiser les règles du jeu, pour que son absence ne laisse pas un vide aussi visible.