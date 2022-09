La mort de la reine Elizabeth suscite des sentiments complexes chez les Noirs américains

La mort de la reine Elizabeth II à l’âge de 96 ans a déclenché une vague mondiale de chagrin et de mots gentils pour une femme aimée de beaucoup. Mais pour de nombreux Noirs américains, en particulier ceux qui ont des racines dans des pays récemment gouvernés par la monarchie britannique, les sentiments étaient compliqués et nuancés. Dans des interviews et des publications sur les réseaux sociaux, les Noirs américains ont déclaré qu’ils respectaient le sens du devoir de la reine et sa loyauté envers sa famille, mais ils voyaient également en elle une incarnation de la suprématie blanche et de l’inégalité. Même ceux qui admiraient Elizabeth ont compris l’impulsion des femmes noires qui se sont tournées vers les médias sociaux pour exprimer leur mépris pour le dirigeant d’une monarchie qui avait opprimé des millions de personnes, une position qui a valu à beaucoup d’entre elles le mépris.

Natalie Hopkinson, professeure agrégée à l’École de communication de l’Université américaine, a appris que la reine était décédée de son cousin, un prêtre anglican né en Guyane sous contrôle britannique.

“Elle m’a envoyé un SMS très solennel disant que la reine était décédée, et elle a inclus une petite prière pour elle, et j’ai répondu:” Repose en paix “”, a déclaré Hopkinson. « La reine était un être humain. Elle était grand-mère. Et par toutes les mesures, elle a pris le rôle de reine très au sérieux, et elle a essayé de faire de son mieux avec. Mais vous allez toujours ressentir une certaine manière à propos de tout cela.

Hopkinson a déclaré qu’il était difficile pour ceux qui n’ont pas personnellement vécu le colonialisme britannique de comprendre la relation complexe entre la reine et ses sujets éloignés.

“Vous ne pouvez vraiment pas le comprendre à moins d’être, comme, une personne colonisée qui vivait dans un village fluvial au milieu de la forêt tropicale en Amérique du Sud, comme ma mère”, a-t-elle déclaré. «Elle a grandi en hélant la reine de son village fluvial sans électricité et où elle devait prendre un bateau pour aller à l’école tous les jours. Pour une personne comme elle, la reine était une figure mythique venue de très loin. Et donc il y a beaucoup de nostalgie, et il y a beaucoup d’émotions qui remontent de votre enfance.

Breanna Vivid de Hartford, dans le Connecticut, est à moitié jamaïcaine américaine et à moitié afro-américaine, et a déclaré que leurs ancêtres jamaïcains avaient été réduits en esclavage dans des plantations de canne à sucre. Leur père a vécu l’indépendance de la Jamaïque en 1962, près de 10 ans après l’accession au trône de la reine.

“Au début, j’admirais la reine et la famille royale, et c’était plus à cause du faste et du glamour et de l’importance qu’ils avaient”, a déclaré Vivid, 30 ans. “Mais quand j’ai grandi et j’ai commencé à en apprendre davantage sur les atrocités , surtout dans les pays d’où viennent mes parents, tout cela est un gâchis en soi.

Vivid a déclaré que le décès de la reine offrait une occasion de remettre en question l’héritage de la monarchie britannique et son impact sur les anciennes colonies, y compris la Jamaïque et le sous-continent indien, et leurs diasporas respectives. Les appels à rendre les joyaux de la couronne des anciennes colonies se sont déjà multipliés.

“La conversation sur les réparations a déjà commencé en Amérique”, a déclaré Vivid. “Mais maintenant, cela devrait être une chose mondiale avec le décès de la reine.”

La mort de la reine a amené Melissa Murray, professeur à la faculté de droit de l’Université de New York, à penser de la même manière à son enfance. Murray a grandi aux États-Unis mais a passé de longues périodes de ses étés d’enfance avec sa famille en Jamaïque. Enfant, Murray était «obsédé» par la famille royale, en particulier «le genre d’élément de conte de fées». Elle a dit que la famille royale se sentait juste « omniprésente » dans leur vie.

“J’ai été élevée dans une communauté où il y a une admiration et un respect immenses pour la reine en raison de son dévouement au devoir et de sa constance”, a-t-elle déclaré. “Mais aussi une reconnaissance que l’institution qu’elle représente est responsable, peut-être principalement, de certaines des inégalités flagrantes que nous constatons dans le monde dans certaines de ces sociétés postcoloniales.”

Murray a souligné que son respect et celui de sa famille pour la reine ne se traduisaient pas par une vénération inconditionnelle de la monarchie.

“J’avais des oncles qui parlaient pendant des heures du pillage des ressources naturelles en Jamaïque et de la façon dont le colonialisme avait essentiellement privé le pays d’une grande partie de ses ressources naturelles et l’avait rendu dépendant du tourisme en tant que principale forme d’industrie”, a-t-elle déclaré. «Donc, ce n’était pas seulement comme des Noirs suppliants. C’était nuancé – ils pouvaient apprécier son dévouement à son rôle tout en comprenant que l’institution à laquelle elle était dévouée en était une qui avait des conséquences matérielles très réelles dans leur vie.

Murray, comme Vivid, a déclaré que la position de la reine ne devrait pas isoler l’institution de la monarchie britannique de la critique, qui, selon Murray, a construit ces dernières années.

Le jour de la mort d’Elizabeth, Murray a publié un long fil sur Twitter essayant d’expliquer la relation complexe qu’elle et tant d’autres Noirs avaient avec la reine. Murray a déclaré que bien qu’une grande partie de la réponse ait été positive, elle a presque immédiatement reçu un retour de flamme.

Certains lui ont dit que la mort d’Elizabeth n’était pas le moment de discuter de colonialisme ; certains se sont même demandé si elle savait ce que signifiait le mot colonialisme.

“Une personne m’a dit que ces gens se promèneraient avec des os dans le nez s’il n’y avait pas des Blancs qui venaient les coloniser”, a-t-elle déclaré.

“Je ne disais pas” Dansons sur sa tombe “ou quoi que ce soit”, a-t-elle déclaré. “J’avais l’impression que vous devriez être capable de faire deux choses à la fois, respecter sa vie et son héritage de service, tout en étant aux prises avec le fait que l’héritage de l’institution qu’elle représente, et peut-être même qu’elle représente, est peut-être plus compliqué pour certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi tant de gens sont si problématiques à l’idée que des personnes de couleur parlent des circonstances très réelles dans lesquelles elles vivent leur vie.

Le poste de Murray était apprivoisé par rapport aux autres.

“J’ai entendu dire que le monarque en chef d’un empire génocidaire, voleur et violeur est enfin en train de mourir”, a écrit sur Twitter Uju Anya, professeur à l’Université Carnegie Mellon, d’origine nigériane et trinidadienne. “Puisse sa douleur être atroce.”

Le tweet a ensuite été supprimé par Twitter après un tollé, notamment par un tabloïd britannique. Leslie Mac, militante politique basée en Caroline du Nord et américaine de première génération d’origine jamaïcaine, a déclaré qu’il lui semblait que les femmes noires étaient attaquées pour leurs publications sur la reine d’une manière que d’autres ne l’étaient pas.

«C’étaient des choses bien plus irrespectueuses qui étaient dites sur Twitter; Twitter irlandais entrait vraiment », a déclaré Mac. «J’ai vu beaucoup d’hommes socialistes blancs qui s’exprimaient très directement à ce sujet également. Ils n’ont pas tous reçu de haine dirigée contre eux; il était spécifiquement destiné aux femmes noires.

Murray a déclaré que le contrecoup dirigé contre les femmes noires faisait partie d’une hostilité plus large à laquelle les femmes noires sont souvent confrontées lorsqu’elles défient l’autorité.

“Tout cela est lié à l’antipathie pour Meghan Markle”, a-t-elle déclaré, faisant référence à l’actrice noire mariée au petit-fils de la reine qui a été mis au pilori par les médias britanniques. « C’est comme : ‘Pourquoi tu ne te tais pas ? Pourquoi vous plaignez-vous ? Tu as de la chance d’être ici, tais-toi et arrête de te plaindre.

Mac a déclaré que les Noirs qui ont noté les échecs historiques de l’empire britannique essayaient de corriger ce qu’elle disait être un récit révisionniste poussé par beaucoup – que la reine était en fait une championne de la décolonisation.

“Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, au grand danger pour elles-mêmes et leurs familles, ont tenu des réunions clandestines pour faire pression pour l’indépendance de la Jamaïque”, a-t-elle déclaré. « Ce n’était pas facile. L’indépendance ne leur a pas seulement été donnée par la reine ou son gouvernement.

Mac a déclaré qu’elle avait vu des parallèles entre le retour de flamme et la lutte en cours aux États-Unis pour savoir quoi et à qui l’histoire est transmise.

“C’était vraiment troublant de voir cette composante spécifique de la culture de la suprématie blanche… se dérouler en temps réel”, a-t-elle déclaré. “Vous étiez vraiment tous ici pour dire aux personnes opprimées qu’elles devaient avoir du respect et de la sympathie pour leurs oppresseurs.”